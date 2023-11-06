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سلمان بن محمد يشيد بنتائج الألعاب القتالية في الرياض

11/6/2023 7:20:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬بمستوى‭ ‬ونتائج‭ ‬منتخبات‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬البحرينية،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬ضمن‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬مؤخرا‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬سعداء‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬منتخبات‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬مميزة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬العالمية‭ ‬بالرياض،‭ ‬والتي‭ ‬عكست‭ ‬روح‭ ‬الإصرار‭ ‬والتحدي‭ ‬لدى‭ ‬أفراد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬بمستويات‭ ‬مشرفة‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬التحضيرات‭ ‬الجادة‭ ‬للمنتخبات‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬والخروج‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬لسجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬تجسد‭ ‬الرؤية‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬تطوير‭ ‬وارتقاء‭ ‬مستوى‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬ودفعها‭ ‬لتقديم‭ ‬المستويات‭ ‬المشرفة‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية،‭ ‬والذي‭ ‬عزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وثمن‭ ‬سموه‭ ‬جهود‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬لتطوير‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬مقدرا‭ ‬سموه‭ ‬جهود‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬للمنتخبات‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬وتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المميزة،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭.‬

وكانت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬شاركت‭ ‬بـ4‭ ‬ألعاب‭ ‬قتالية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬العالمية‭ ‬بالرياض،‭ ‬وهي‭: ‬الجوجيتسو،‭ ‬والمصارعة،‭ ‬والملاكمة‭ ‬والمواي‭ ‬تاي‭. ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬منتخب‭ ‬الملاكمة‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬ذهبيات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصدت‭ ‬الملاكمة‭ ‬مريم‭ ‬خميس‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬54‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬السيدات،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬الملاكم‭ ‬عزت‭ ‬محميتوف‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬51‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬بينما‭ ‬حصد‭ ‬الملاكم‭ ‬دانيس‭ ‬لاتيبوف‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬فوق‭ ‬92‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭. ‬وحصل‭ ‬الملاكم‭ ‬الشيخ‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬71‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬وحصل‭ ‬الملاكم‭ ‬علي‭ ‬أسد‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬80‭ ‬كيلوجراما‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬حصل‭ ‬منتخب‭ ‬المصارعة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬87‭ ‬كيلوجراما‭ ‬عبر‭ ‬المصارع‭ ‬خضير‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭.‬

وتمكن‭ ‬منتخب‭ ‬المواي‭ ‬تاي‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ميداليتين‭ ‬فضيتين،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بشير‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬75‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬إلياس‭ ‬إلياسي‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬البارا‭ ‬مواي‭ ‬تاي‭.‬

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