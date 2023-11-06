سلمان بن محمد يشيد بنتائج الألعاب القتالية في الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، بمستوى ونتائج منتخبات الألعاب القتالية البحرينية، خلال مشاركتها ضمن دورة الألعاب القتالية العالمية التي استضافتها مؤخرا العاصمة السعودية الرياض.
وقال سموه: «سعداء بما حققته منتخبات الألعاب القتالية البحرينية من نتائج مميزة خلال مشاركاتها في دورة الألعاب القتالية العالمية بالرياض، والتي عكست روح الإصرار والتحدي لدى أفراد المنتخبات الوطنية على الظهور بمستويات مشرفة خلال هذه المشاركة الدولية. كما أنها تعكس مدى التحضيرات الجادة للمنتخبات لخوض هذه المشاركة والخروج بمثل هذه النتائج التي تضاف إلى سلسلة النتائج التي حققتها لسجل الرياضة البحرينية».
وتابع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة: «إن هذه النتائج تجسد الرؤية الواضحة التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في مواصلة الجهود نحو تطوير وارتقاء مستوى الألعاب القتالية، ودفعها لتقديم المستويات المشرفة وتحقيق المزيد من الإنجازات، التي تعزز ما وصلت إليه مملكة البحرين من تقدم كبير على مستوى الرياضات القتالية، والذي عزز من مكانتها المرموقة على خارطة الرياضة العالمية».
وثمن سموه جهود الاتحادات الوطنية في وضع الخطط والبرامج الهادفة لتطوير مستوى المنتخبات ومنتسبيها، مقدرا سموه جهود الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات في تجهيز اللاعبين لخوض هذه المشاركة وتحقيق هذه النتائج المميزة، متمنيا سموه دوام التوفيق والنجاح لجميع الألعاب القتالية في تحقيق مزيد من النجاحات.
وكانت مملكة البحرين قد شاركت بـ4 ألعاب قتالية في دورة الألعاب القتالية العالمية بالرياض، وهي: الجوجيتسو، والمصارعة، والملاكمة والمواي تاي. حيث نجح منتخب الملاكمة من تحقيق 5 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات، بعد أن حصدت الملاكمة مريم خميس على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 54 كيلوجراما فئة السيدات، فيما حصد الملاكم عزت محميتوف المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن 51 كيلوجراما فئة الرجال، بينما حصد الملاكم دانيس لاتيبوف على المركز الأول والميدالية الذهبية في وزن فوق 92 كيلوجراما فئة الرجال. وحصل الملاكم الشيخ تركي بن حمد آل خليفة على المركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 71 كيلوجراما فئة الرجال وحصل الملاكم علي أسد على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 80 كيلوجراما فئة الرجال.
في حين حصل منتخب المصارعة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في وزن 87 كيلوجراما عبر المصارع خضير سيف الدين.
وتمكن منتخب المواي تاي من الحصول على ميداليتين فضيتين، بعد أن حصل اللاعب عبدالرحمن بشير على المركز الثاني في وزن 75 كيلوجراما، فيما حصل اللاعب إلياس إلياسي في الحصول على المركز الثاني في مسابقة البارا مواي تاي.
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