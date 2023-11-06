((دوري الجامعات)) تختار الـ 18 من نوفمبر لانطلاق المنافسات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اقترحت اللجنة العليا لدوري الجامعات 2023 - 2024 الـ 18 نوفمبر الجاري موعدًا مبدئيًا لانطلاق الدوري بمنافسات كرة القدم، وبعدها اطلاق منافسات كرة السلة في 25 نوفمبر وانطلاق منافسات الكرة الطائرة في 2 ديسمبر المقبل.
ولفت البيان الى أنه في الأيام القليلة المقبلة ستحسم اللجنة الموعد النهائي واختيار الملاعب التي ستستضيف الدوري.
وعقدت اللجنة العليا لدوري الجامعات 2023 - 2024 اجتماعا تنسيقيا مع اللجان العاملة لمناقشة التفاصيل قبل أيام قليلة من انطلاقة الدوري في نسخته الخامسة. واحتضنت الجامعة الأهلية هذا الاجتماع الذي أقيم مساء يوم الخميس الماضي بحضور نائب رئيس الاتحاد الرياضي للمدارس والجامعات، رئيس اللجنة المنظمة العليا محمد الشحي.
هذا، وتم إطلاع الحاضرين على خطة العمل عبر طريقة عرض قام بها رئيس لجنة المسابقات محمد عاشوري، الذي أوضح مهام كل لجنة بهدف ضمان سير الأمور وفق المخطط له خلال منافسات الدوري الذي ينتظر أن يمتد قرابة أربعة أشهر.
يذكر أن على هامش هذا الاجتماع التنسيقي تم توقيع العقود الرسمية لرؤساء اللجان والعاملين فيها، وذلك بهدف الانطلاق إلى المرحلة التالية من ناحية التحضير لانطلاقة الدوري.
من جهته، نقل رئيس اللجنة العليا لدوري الجامعات محمد الشحي تحيات الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الرياضي للمدارس والجامعات، وتمنياته لجميع اللجان العاملة بالتوفيق والنجاح.
وأضاف «لدينا ثقة كبيرة بهذه الوجوه التي ستتولى مهام تنظيم الدوري في نسخته الخامسة، ونحن متفائلون بعد الذي شاهدناه من خطة تم وضعها من قبل الأخوة.. ورسالتي لهم أن يبذلوا قصارى جهدهم ويكون العمل الجماعي حاضراً حتى يكون النجاح الباهر هو حليف النسخة الخامسة كما حصل في النسخ الماضية».
أما عضو اللجنة العليا ورئيس لجنة المسابقات محمد عاشوري فأكد أن الخطة التي يسير عليها الاتحاد برئاسة الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة هدفها خلق جيل رياضي طلابي مثقف، وأضاف «في النسخة الخامسة، سيتم تنظيم 4 بطولات جماعية، حيث ستقام دوريات كرة القدم للصالات وكرة القدم (العشبية)، والكرة الطائرة وكرة السلة.. بالإضافة إلى 3 ألعاب فردية وهي: كرة الطاولة، البادل والشطرنج».
فيما أكد مدير الدوري حسين حميد أحمد أن الاتصالات لازالت مستمرة مع الاتحادات من أجل تحديد المواعيد الفعلية لانطلاقة المنافسات بالألعاب الجماعية، وأضاف «هناك خطة بديلة بخصوص الملاعب التي ستحتضن المنافسات ونحن ننتظر الحسم في الأيام القليلة المقبلة، لكن الموعد المبدئي لانطلاقة الدوري سيكون يوم 18 نوفمبر الجاري عبر منافسات كرة القدم، أما منافسات كرة السلة فستكون يوم 25 نوفمبر وأما منافسات الكرة الطائرة فستبدأ يوم 2 ديسمبر المقبل».
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