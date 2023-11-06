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((دوري الجامعات)) تختار الـ 18 من نوفمبر لانطلاق المنافسات

11/6/2023 7:20:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اقترحت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لدوري‭ ‬الجامعات‭ ‬2023‭ - ‬2024‭ ‬الـ‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬موعدًا‭ ‬مبدئيًا‭ ‬لانطلاق‭ ‬الدوري‭ ‬بمنافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬وبعدها‭ ‬اطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬وانطلاق‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

ولفت‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستحسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الموعد‭ ‬النهائي‭ ‬واختيار‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬الدوري‭.‬

وعقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لدوري‭ ‬الجامعات‭ ‬2023‭ - ‬2024‭ ‬اجتماعا‭ ‬تنسيقيا‭ ‬مع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬لمناقشة‭ ‬التفاصيل‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬انطلاقة‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الخامسة‭. ‬واحتضنت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬بحضور‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬العليا‭ ‬محمد‭ ‬الشحي‭.‬

هذا،‭ ‬وتم‭ ‬إطلاع‭ ‬الحاضرين‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬طريقة‭ ‬عرض‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬محمد‭ ‬عاشوري،‭ ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬مهام‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬بهدف‭ ‬ضمان‭ ‬سير‭ ‬الأمور‭ ‬وفق‭ ‬المخطط‭ ‬له‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬قرابة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬التنسيقي‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬العقود‭ ‬الرسمية‭ ‬لرؤساء‭ ‬اللجان‭ ‬والعاملين‭ ‬فيها،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الانطلاق‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التحضير‭ ‬لانطلاقة‭ ‬الدوري‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬نقل‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لدوري‭ ‬الجامعات‭ ‬محمد‭ ‬الشحي‭ ‬تحيات‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬صقر‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لجميع‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬كبيرة‭ ‬بهذه‭ ‬الوجوه‭ ‬التي‭ ‬ستتولى‭ ‬مهام‭ ‬تنظيم‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الخامسة،‭ ‬ونحن‭ ‬متفائلون‭ ‬بعد‭ ‬الذي‭ ‬شاهدناه‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأخوة‭.. ‬ورسالتي‭ ‬لهم‭ ‬أن‭ ‬يبذلوا‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬ويكون‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬حاضراً‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬النجاح‭ ‬الباهر‭ ‬هو‭ ‬حليف‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬الماضية‮»‬‭.‬

أما‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬محمد‭ ‬عاشوري‭ ‬فأكد‭ ‬أن‭ ‬الخطة‭ ‬التي‭ ‬يسير‭ ‬عليها‭ ‬الاتحاد‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬صقر‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬هدفها‭ ‬خلق‭ ‬جيل‭ ‬رياضي‭ ‬طلابي‭ ‬مثقف،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة،‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬4‭ ‬بطولات‭ ‬جماعية،‭ ‬حيث‭ ‬ستقام‭ ‬دوريات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للصالات‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ (‬العشبية‭)‬،‭ ‬والكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭.. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬ألعاب‭ ‬فردية‭ ‬وهي‭: ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬البادل‭ ‬والشطرنج‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬الدوري‭ ‬حسين‭ ‬حميد‭ ‬أحمد‭ ‬أن‭ ‬الاتصالات‭ ‬لازالت‭ ‬مستمرة‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحديد‭ ‬المواعيد‭ ‬الفعلية‭ ‬لانطلاقة‭ ‬المنافسات‭ ‬بالألعاب‭ ‬الجماعية،‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬بديلة‭ ‬بخصوص‭ ‬الملاعب‭ ‬التي‭ ‬ستحتضن‭ ‬المنافسات‭ ‬ونحن‭ ‬ننتظر‭ ‬الحسم‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬لكن‭ ‬الموعد‭ ‬المبدئي‭ ‬لانطلاقة‭ ‬الدوري‭ ‬سيكون‭ ‬يوم‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬عبر‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬أما‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬فستكون‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬وأما‭ ‬منافسات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬فستبدأ‭ ‬يوم‭ ‬2‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

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