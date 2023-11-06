النجمة يستهل مشواره العالمي بلقاء كيلسي البولندي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
يستهل فريق النجمة اليوم (الثلاثاء) مشواره في كأس العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب» 2023، بلقاء فريق كيلسي البولندي وذلك في تمام الساعة 11:30 ظهرًا على صالة وزارة الرياضية بالدمام (المباراة منقولة على قنوات SSC السعودية).
ويشارك فريق النجمة في الاستحقاق العالمي باعتباره بطلًا للأندية الآسيوية التي أقيمت منافساتها في إيران، وهي المرة الثانية التي يتواجد فيها بين أفضل وأقوى الفرق في هذه البطولة بعدما شارك للمرة الأولى في العام 2018 إثر فوزه بالكأس الآسيوية التي أقيمت حيدر آباد الهندية 2017.
وتضم قائمة المدرب سيد علي الفلاحي المستدعاة للمشاركة في هذه البطولة 17 لاعبًا وهم: محمد حبيب، محمد علي، حسن ميرزا، كميل محفوظ، بلال بشام، علي فؤاد، عادل محمد، مهدي سعد، عبدالله ومجتبى الزيمور، سعود الجنيد، حسن مدن، محمد الناصر، حمد الشملان، علي خميس، جاسم رضي وسيد علي باسم، فيما يغيب عن القائمة اللاعبان أحمد المقابي ومحمد ميرزا بداعي الإصابة.
ويسعى فريق النجمة لأن يحقق الاستفادة القصوى من هذه المشاركة التي تعتبر تحضيرًا للبطولة الآسيوية للأندية التي ستقام في دولة الكويت بعد انتهاء «سوبر غلوب».
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