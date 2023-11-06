النجمة يستهل مشواره العالمي بلقاء كيلسي البولندي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





يستهل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬جلوب‮»‬‭ ‬2023،‭ ‬بلقاء‭ ‬فريق‭ ‬كيلسي‭ ‬البولندي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬11‭:‬30‭ ‬ظهرًا‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالدمام‭ (‬المباراة‭ ‬منقولة‭ ‬على‭ ‬قنوات‭ ‬ SSC ‭ ‬السعودية‭).‬

ويشارك‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الاستحقاق‭ ‬العالمي‭ ‬باعتباره‭ ‬بطلًا‭ ‬للأندية‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬أفضل‭ ‬وأقوى‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بعدما‭ ‬شارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬بالكأس‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬حيدر‭ ‬آباد‭ ‬الهندية‭ ‬2017‭.‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬المدرب‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬الفلاحي‭ ‬المستدعاة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬17‭ ‬لاعبًا‭ ‬وهم‭: ‬محمد‭ ‬حبيب،‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬حسن‭ ‬ميرزا،‭ ‬كميل‭ ‬محفوظ،‭ ‬بلال‭ ‬بشام،‭ ‬علي‭ ‬فؤاد،‭ ‬عادل‭ ‬محمد،‭ ‬مهدي‭ ‬سعد،‭ ‬عبدالله‭ ‬ومجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬سعود‭ ‬الجنيد،‭ ‬حسن‭ ‬مدن،‭ ‬محمد‭ ‬الناصر،‭ ‬حمد‭ ‬الشملان،‭ ‬علي‭ ‬خميس،‭ ‬جاسم‭ ‬رضي‭ ‬وسيد‭ ‬علي‭ ‬باسم،‭ ‬فيما‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬اللاعبان‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬ومحمد‭ ‬ميرزا‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭.‬

ويسعى‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬لأن‭ ‬يحقق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬تحضيرًا‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬غلوب‮»‬‭.‬