عقد ((كمبس)) جاهز والتوقيع اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشف‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬المحرق‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬ان‭ ‬عقد‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ (‬كمبس‭) ‬أصبح‭ ‬جاهزا‭ ‬وسيتم‭ ‬التوقيع‭ ‬الرسمي‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬النادي‭ ‬بعراد‭ ‬بحضور‭ ‬اللاعب‭ ‬نفسه‭ ‬وممثلي‭ ‬النادي‭.‬

وبين‭ ‬ان‭ ‬العقد‭ ‬يمتد‭ ‬موسمين‭ ‬برضا‭ ‬الطرفين‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يلتحق‭ ‬كمبس‭ ‬بتدريبات‭ ‬الفريق‭ ‬استعدادا‭ ‬لمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بتاريخ‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشاركة‭ ‬المحرق‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭).‬

ويعد‭ ‬النجم‭ ‬كمبس‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وهو‭ ‬اسم‭ ‬غني‭ ‬عن‭ ‬التعريف‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانجازات‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الأم‭ ‬المنامة،‭ ‬كما‭ ‬مثل‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والآسيوية،‭ ‬وستكون‭ ‬تجربة‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬المحرق‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬الاحترافي‭ ‬بعد‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭.‬