عقد ((كمبس)) جاهز والتوقيع اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كشف محمد عبدالمجيد مدير الفريق الأول لكرة السلة بنادي المحرق لـ«أخبار الخليج الرياضي» ان عقد اللاعب محمد حسين (كمبس) أصبح جاهزا وسيتم التوقيع الرسمي اليوم الثلاثاء عند الخامسة مساء في مقر النادي بعراد بحضور اللاعب نفسه وممثلي النادي.
وبين ان العقد يمتد موسمين برضا الطرفين بعد نهاية الموسم الحالي 2023-2024، ومن المنتظر ان يلتحق كمبس بتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة فريق الكويت الكويتي بتاريخ 13 نوفمبر في مستهل مشاركة المحرق التاريخية في بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ).
ويعد النجم كمبس من أفضل المواهب البحرينية في تاريخ السلة البحرينية، وهو اسم غني عن التعريف في منطقة الخليج، حيث حقق العديد من الانجازات مع ناديه الأم المنامة، كما مثل المنتخب الوطني في العديد من البطولات الخليجية والعربية والآسيوية، وستكون تجربة الانتقال إلى المحرق هي الثانية في مشواره الاحترافي بعد التجربة التي قضاها مع نادي النجمة في الموسم المنصرم.
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