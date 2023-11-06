دار كليب يجهز على المعامير.. والأهلي يتصدر (ب)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تصوير‭: ‬عبد‭ ‬الأمير‭ ‬السلاطنة

تصدر‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الست‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬19‭-‬25،‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬26‭-‬24،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬احتضنته‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬متوسط،‭ ‬وقاد‭ ‬المباراة‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ (‬أول‭) ‬وجعفر‭ ‬المعلم‭ (‬ثان‭).‬

وقدم‭ ‬الفريقان‭ ‬أربعة‭ ‬أشواط‭ ‬جيدة،‭ ‬وعرف‭ ‬الأهلي‭ ‬بخبرة‭ ‬عناصره‭ ‬بقيادة‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬كيف‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالنجاعة‭ ‬الهجومية‭ ‬والدفاع،‭ ‬ورغم‭ ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬وحوائط‭ ‬الصد‭ ‬والدفاع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬النصر‭ ‬فإنه‭ ‬دفع‭ ‬ثمن‭ ‬أخطاء‭ ‬هجومية‭ ‬طائشة‭ ‬ومبالغة‭ ‬في‭ ‬إضاعة‭ ‬الإرسال،‭ ‬وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬مشاركة‭ ‬المصري‭ ‬أبو‭ ‬السعود‭ ‬عيد‭ ‬محترف‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬فترات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستبدل‭ ‬بزميله‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬العبار‭.‬

وفرض‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬نفسه‭ ‬كأفضل‭ ‬أشواط‭ ‬المباراة‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬فيه‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬الأجواء‭ ‬بتقدمه‭ ‬20‭-‬18‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬كرة‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬الطائشة‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬والمباراة،‭ ‬وكاد‭ ‬النصر‭ ‬يجر‭ ‬المواجهة‭ ‬إلى‭ ‬شوط‭ ‬رابع‭ ‬لو‭ ‬حافظ‭ ‬لاعبه‭ ‬يوسف‭ ‬خالد‭ ‬على‭ ‬إرساله‭ ‬والنتيجة‭ ‬24‭-‬24‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬قد‭ ‬أجهز‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬المعامير‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬10،‭ ‬25‭-‬9،‭ ‬25‭-‬14،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬محمد‭ ‬خاتم‭ (‬أول‭) ‬وسامي‭ ‬سويد‭ (‬ثان‭)‬،‭ ‬ليصعد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬برصيده‭ ‬إلى‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وظل‭ ‬المعامير‭ (‬بدون‭ ‬نقاط‭) ‬بعد‭ ‬خسارتين‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬فيه‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بشخصيته‭ ‬وسيطر‭ ‬سيطرة‭ ‬مطلقة‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬المباراة‭ ‬رغم‭ ‬التغييرات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬تشكيلته‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬فإن‭ ‬المعامير‭ ‬قدم‭ ‬شوطين‭ ‬أوليين‭ ‬هزيلين‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لهما‭ ‬بالكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬باستثناء‭ ‬كرة‭ ‬هجومية‭ ‬من‭ ‬الكرات‭ ‬الشحيحة‭ ‬صوبها‭ ‬لاعبه‭ ‬علي‭ ‬القيم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬مركز2‭ ‬بمهارة‭ ‬على‭ (‬اللاين‭) ‬والنتيجة‭ ‬19‭-‬4‭ ‬لدار‭ ‬كليب،‭ ‬ودبت‭ ‬الروح‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬المعاميريين‭ ‬بعد‭ ‬مشاركة‭ ‬كابتن‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬وحيد‭.‬