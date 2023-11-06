دار كليب يجهز على المعامير.. والأهلي يتصدر (ب)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: عبد الأمير السلاطنة
تصدر فريق الأهلي المجموعة (ب) من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة بتسع نقاط بعد تفوقه على منافسه فريق النصر الذي بقي على نقاطه الست بثلاثة أشواط مقابل شوط 19-25، 25-18، 25-21، 26-24، في اللقاء الذي احتضنته صالة عيسى بن راشد في الرفاع وسط حضور جماهيري متوسط، وقاد المباراة الدوليان علي مكي الشيخ (أول) وجعفر المعلم (ثان).
وقدم الفريقان أربعة أشواط جيدة، وعرف الأهلي بخبرة عناصره بقيادة ناصر عنان كيف يعود إلى المباراة بعد خسارة الشوط الأول بالنجاعة الهجومية والدفاع، ورغم الأداء الجيد وحوائط الصد والدفاع الذي قدمه النصر فإنه دفع ثمن أخطاء هجومية طائشة ومبالغة في إضاعة الإرسال، وشهد اللقاء مشاركة المصري أبو السعود عيد محترف الأهلي على فترات قبل أن يستبدل بزميله سيد محمود العبار.
وفرض الشوط الرابع نفسه كأفضل أشواط المباراة الذي عاد فيه النصر إلى الأجواء بتقدمه 20-18 قبل أن تضع كرة إبراهيم محمد الطائشة نهاية للشوط والمباراة، وكاد النصر يجر المواجهة إلى شوط رابع لو حافظ لاعبه يوسف خالد على إرساله والنتيجة 24-24.
وكان فريق دار كليب قد أجهز على منافسه فريق المعامير في ساعة واحدة في المباراة الأولى بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-10، 25-9، 25-14، في اللقاء الذي جمعهما في صالة عيسى بن راشد في الرفاع وقاده الدوليان محمد خاتم (أول) وسامي سويد (ثان)، ليصعد دار كليب برصيده إلى 6 نقاط من فوزين وظل المعامير (بدون نقاط) بعد خسارتين.
وفي الوقت الذي لعب فيه دار كليب بشخصيته وسيطر سيطرة مطلقة على تفاصيل المباراة رغم التغييرات التي طالت تشكيلته في الشوط الثالث فإن المعامير قدم شوطين أوليين هزيلين لا علاقة لهما بالكرة الطائرة باستثناء كرة هجومية من الكرات الشحيحة صوبها لاعبه علي القيم في الشوط الثاني وهو من مركز2 بمهارة على (اللاين) والنتيجة 19-4 لدار كليب، ودبت الروح نسبيا في جسم المعاميريين بعد مشاركة كابتن الفريق أحمد وحيد.
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