المحرق يوقع رسميًا مع الشملان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أبرم مجلس إدارة نادي المحرق عقدًا رسميًا مع المدرب الوطني محمد الشملان لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس النادي.
وقاد محمد الشملان بشكلٍ رسمي الفريق بعد توقيع العقد يوم أمس، وهي الحصة التدريبية الأولى له، خلفًا للمدرب التونسي جمال خشارم المقال من منصبه.
وشهدت الحصة التدريبية تحت قيادة الشملان حضورًا إداريًا بارزًا، إضافةً إلى حماسة عالية من اللاعبين، وذلك استعدادًا لخوض المواجهة المقبلة في دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم والتي ستجمعه مع البسيتين ضمن منافسات الجولة السادسة.
ويتواجد المحرق حاليًا في المركز التاسع برصيد ٥ نقاط، حيث فاز في واحدة وتعادل مرتين، قبل أن يخسر في مناسبتين أيضًا.
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