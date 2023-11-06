المحرق يوقع رسميًا مع الشملان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان‭ ‬ الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبرم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬عقدًا‭ ‬رسميًا‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬لتدريب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭.‬

وقاد‭ ‬محمد‭ ‬الشملان‭ ‬بشكلٍ‭ ‬رسمي‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬العقد‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وهي‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬الأولى‭ ‬له،‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬التونسي‭ ‬جمال‭ ‬خشارم‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

وشهدت‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الشملان‭ ‬حضورًا‭ ‬إداريًا‭ ‬بارزًا،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬حماسة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادًا‭ ‬لخوض‭ ‬المواجهة‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬والتي‭ ‬ستجمعه‭ ‬مع‭ ‬البسيتين‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭.‬

ويتواجد‭ ‬المحرق‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬برصيد‭ ‬‮٥‬‭ ‬نقاط،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬وتعادل‭ ‬مرتين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬مناسبتين‭ ‬أيضًا‭.‬