الرفاع يكرم ضيفه العربي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00





تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان





أكرم‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬ضيفه‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ (‬2/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأنهى‭ ‬الرفاع‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدمًا‭ ‬بهدف‭ ‬لاعبه‭ ‬البرازيلي‭ ‬فينيسيوس‭ ‬بالدقيقة‭ (‬25‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجل‭ ‬لاعبه‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بالدقيقة‭ (‬52‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬ممادو‭ ‬هدف‭ ‬العربي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬87‭) ‬وبذلك‭ ‬واصل‭ ‬الرفاع‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة‭ ‬رافعًا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬10‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬تجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬خلف‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ (‬1/2‭)‬،‭ ‬ليصل‭ ‬برصيده‭ ‬إلى‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

وفرض‭ ‬الرفاع‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬وسط‭ ‬تنظيم‭ ‬مميز‭ ‬للاعبيه‭ ‬الذين‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬لمرمى‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة،‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشوطين‭ ‬وأضاعوا‭ ‬الكثير،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي،‭ ‬سنحت‭ ‬للاعبيه‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحسن‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المرمى‭ ‬باصطدامه‭ ‬بالدفاع‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وبالحارس‭ ‬عبدالكريم‭ ‬الفردان‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬ليحرز‭ ‬هدفه‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬ويخرج‭ ‬خاسرا‭.‬