الرفاع يكرم ضيفه العربي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تصوير: محمد سرحان
أكرم فريق الرفاع ضيفه العربي الكويتي بالفوز عليه (2/1) في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد مدينة خليفة الرياضية لحساب الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وأنهى الرفاع الشوط الأول متقدمًا بهدف لاعبه البرازيلي فينيسيوس بالدقيقة (25)، وفي الشوط الثاني سجل لاعبه سيد هاشم عيسى الهدف الثاني بالدقيقة (52) فيما سجل ممادو هدف العربي بالدقيقة (87) وبذلك واصل الرفاع صدارته للمجموعة رافعًا رصيده إلى (10 نقاط)، فيما العربي الكويتي تجمد رصيده عند (4 نقاط)، خلف الزوراء العراقي الذي تغلب على النجمة (1/2)، ليصل برصيده إلى (7 نقاط).
وفرض الرفاع سيطرته على غالبية مجريات اللقاء وسط تنظيم مميز للاعبيه الذين نجحوا في الوصول لمرمى العربي في أكثر من مناسبة، وتمكنوا من تسجيل هدفين من خلال الشوطين وأضاعوا الكثير، وفي المقابل العربي الكويتي، سنحت للاعبيه بعض الفرص إلا أنه لم يحسن التعامل معها في الأمتار الأخيرة من المرمى باصطدامه بالدفاع من جهة وبالحارس عبدالكريم الفردان من جهة أخرى ليحرز هدفه الوحيد في الدقائق الأخيرة ويخرج خاسرا.
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