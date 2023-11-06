شفيونتيك تقصي سابالينكا لتلاقي بيغولا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):

‬تغلبت‭ ‬البولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬المصنّفة‭ ‬ثانية‭ ‬عالميًا‭ ‬على‭ ‬البيلاروسية‭ ‬أرينا‭ ‬سابالينكا‭ ‬الاولى‭ ‬لتبلغ‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬لمحترفات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬والمقامة‭ ‬في‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية،‭ ‬حيث‭ ‬ستُواجه‭ ‬الاميركية‭ ‬جيسيكا‭ ‬بيغولا‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬بطلة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬حرمت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬نظيرتها‭ ‬سابالينكا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سيضمن‭ ‬لها‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

كما‭ ‬باتت‭ ‬بطلة‭ ‬فرنسا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬شفيونتيك،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬انتزاع‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬تواليًا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الإثنين‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬الطريق‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬طويلة‭ ‬لأنني‭ ‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬مباراة‭ ‬الغد‭ ‬ستكون‭ ‬الأصعب‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬غدًا‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭. ‬سأواصل‭ ‬القيام‭ ‬بما‭ ‬كنت‭ ‬أفعله‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬سابالينكا‭ ‬جرّدت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬من‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬قبل‭ ‬شهرين،‭ ‬وستحتفظ‭ ‬به‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬واحدة‭ ‬وهي‭ ‬فوز‭ ‬بيغولا‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

وكانت‭ ‬بيغولا‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬مواطنتها‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬1‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعة‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الاخرى‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬محققة‭ ‬فوزها‭ ‬التاسع‭ ‬تواليًا‭.‬

وتتقدم‭ ‬شفيونتيك‭ ‬5‭-‬3‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬بيغولا،‭ ‬الا‭ ‬انّ‭ ‬الاخيرة‭ ‬فازت‭ ‬بإثنتين‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬يونايتد‭ ‬ثمّ‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬مونتريال‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تهزمها‭ ‬شفيونتيك‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬الدوحة‭.‬

وقالت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬حقاً‭ ‬أن‭ ‬أخبرك‭ ‬بمفاتيح‭ ‬المباراة‭. ‬سأعمل‭ ‬على‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وأرجئت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الى‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬بسبب‭ ‬الامطار‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬بفوضى‭ ‬عارمة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬الاسبوع‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬كانكون،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬ايقاف‭ ‬مباراة‭ ‬شفيونتيك‭ ‬وسابالينكا‭ ‬بعد‭ ‬انطلاقها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

وكانت‭ ‬شفيونتيك‭ ‬متقدمة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬ارسالها‭ ‬عندما‭ ‬استُؤنف‭ ‬اللعب‭ ‬الاحد،‭ ‬وتمكنت‭ ‬البولندية‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافستها‭ ‬لمرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭.‬

ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬كسرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البولندية‭ ‬ارسال‭ ‬منافستها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬وكررّت‭ ‬فعلتها‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬لتتقدم‭ ‬5‭-‬2،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تحسم‭ ‬اللقاء‭ ‬وتعبر‭ ‬الى‭ ‬النهائي‭.‬