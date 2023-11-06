فرنسا تعلن عن عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية لغزة في التاسع من الشهر الجاري بباريس

(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس /PNN / اعلنت فرنسا وبمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرار فرنسي لعقد مؤتمر دولي حول المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ان المؤتمر سيعقد في باريس من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا في التاسع من نوفمبر الحالي.
وقالت المثادر الفرنسية ان هذا المؤتمر سيجمع بين الجهات الرئيسية المشاركة في الاستجابة الإنسانية في غزة والتي تتعهد باتخاذ إجراءات فعلية لدعم السكان الفلسطينيين في القطاع، بما في ذلك الدول والجهات المانحة الرئيسية والمنظمات الدولية ومنظمات غير حكومية نشطة في غزة.
وبحسب المصادر سيتم التركيز في المؤتمر الإنساني بشكل خاص على تحقيق الأهداف الثلاثة التالية وابرزها العمل على تعزيز امتثال القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتعزيز الوصول الإنساني.
كما سيركز المؤتمر على التعامل مع الاستجابة الإنسانية الدولية في مجالات الصحة والمياه والطاقة والمواد الغذائية.
والدعوة إلى التعبئة لدعم الوكالات والمنظمات الدولية النشطة على الأرض.
وقالت المصادر الفرنسية ان المؤتمر سناقش اليات العمل استنادًا إلى الاحتياجات المحددة من قبل الأمم المتحدة وخاصةً من قبل الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى).
و بحسب الترتيبات الفرنسية ستتمكن الوفود من تقديم المبادرات التي تم تنفيذها أو مخطط لتنفيذها بالفعل لدعم السكان الفلسطينيين في غزة، مثل نشر المستشفيات الميدانية وإقامة جسور جوية وبحرية إنسانية.
كما ستكون الوفود قادرة على مناقشة التزاماتهم المالية الحالية والإعلان عن التزامات جديدة. يشمل ذلك المساهمات في إطار نداء التمويل للأمم المتحدة، مما يعزز التزام الجميع بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في غزة
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