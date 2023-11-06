فرنسا تعلن عن عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية لغزة في التاسع من الشهر الجاري بباريس

MENAFN - Palestine News Network ) باريس /PNN / اعلنت فرنسا وبمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قرار فرنسي لعقد مؤتمر دولي حول المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية ان المؤتمر سيعقد في باريس من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 1:00 ظهرًا في التاسع من نوفمبر الحالي.

وقالت المثادر الفرنسية ان هذا المؤتمر سيجمع بين الجهات الرئيسية المشاركة في الاستجابة الإنسانية في غزة والتي تتعهد باتخاذ إجراءات فعلية لدعم السكان الفلسطينيين في القطاع، بما في ذلك الدول والجهات المانحة الرئيسية والمنظمات الدولية ومنظمات غير حكومية نشطة في غزة.

وبحسب المصادر سيتم التركيز في المؤتمر الإنساني بشكل خاص على تحقيق الأهداف الثلاثة التالية وابرزها العمل على تعزيز امتثال القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وتعزيز الوصول الإنساني.

كما سيركز المؤتمر على التعامل مع الاستجابة الإنسانية الدولية في مجالات الصحة والمياه والطاقة والمواد الغذائية.

والدعوة إلى التعبئة لدعم الوكالات والمنظمات الدولية النشطة على الأرض.

وقالت المصادر الفرنسية ان المؤتمر سناقش اليات العمل استنادًا إلى الاحتياجات المحددة من قبل الأمم المتحدة وخاصةً من قبل الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى).

و بحسب الترتيبات الفرنسية ستتمكن الوفود من تقديم المبادرات التي تم تنفيذها أو مخطط لتنفيذها بالفعل لدعم السكان الفلسطينيين في غزة، مثل نشر المستشفيات الميدانية وإقامة جسور جوية وبحرية إنسانية.

كما ستكون الوفود قادرة على مناقشة التزاماتهم المالية الحالية والإعلان عن التزامات جديدة. يشمل ذلك المساهمات في إطار نداء التمويل للأمم المتحدة، مما يعزز التزام الجميع بمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في غزة