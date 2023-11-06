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الفيصلي يثأر لهزيمته أمام السد ويحرز انتصاره الأول في أبطال آسيا

11/6/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تغلب الفيصلي على السد القطري، مساء الاثنين، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وانتهى اللقاء بفوز النسر الأزرق بهدفين نظيفين، سجلهما كل من حاتم الروشدي (د 56) وعارف الحاج (د86).
ودخل العُماني حاتم الروشدي تاريخ الفيصلي من أوسع الأبواب، بعدما أحرز هدف السبق لفريقه أمام السد بعدما تسلم كرة على طبق من ذهب من زميله رزق بني هاني، ليهز شباك برشم المشعل.
ويعتبر الهدف هو الأول للفيصلي في دوري أبطال آسيا على الإطلاق في أول مشاركة للفريق في البطولة.
كما يعتبر الفوز اليوم الأول للنسور في البطولة، بعد أن خاض 3 مباريات قبل مواجهة الليلة، وخسرها جميعها دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

ملاعب

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