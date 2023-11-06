Tuesday, 07 November 2023 04:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصفدي يبحث مع بوريل تكثيف جهود وقف الحرب

11/6/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في ‎الاتحاد الأوروبي‎ جوزيب بوريل، في سياق التشاور المستمر إزاء سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأطلع الصفدي بوريل على مجريات الاجتماع الذي جمع وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الأميركي، أول من أمس، والموقف العربي خلال الاجتماع الذي أكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على ‎غزة وما تنتج من قتل، ورفض اعتبارها دفاعاً عن النفس.




MENAFN06112023000208011052ID1107381883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث