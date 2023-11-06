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واشنطن: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة

11/6/2023 7:14:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة.


وقالت الوزارة في تصريحات، اليوم الاثنين، إنه على جميع الأطراف الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه أن يزيد من التوترات.


وأضافت أن التقارير التي تحدثت عن نقل رسائل أميركية لإيران وحزب الله عبر العراق عارية عن الصحة.

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