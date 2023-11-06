واشنطن: تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن السلاح النووي غير مقبولة.
وقالت الوزارة في تصريحات، اليوم الاثنين، إنه على جميع الأطراف الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه أن يزيد من التوترات.
وأضافت أن التقارير التي تحدثت عن نقل رسائل أميركية لإيران وحزب الله عبر العراق عارية عن الصحة.
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