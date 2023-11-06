برلين تشدد على حرية الصحافة بعد تهديد صحفيين في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت متحدثة باسم الحكومة الاتحادية الألمانية إنه "في مثل هذا الوضع المتوتر (في الأراضي الفلسطينية) الذي نواجهه حاليا، فإن حرية الصحافة تعد بالطبع رصيدا قيّما للغاية"، مشيرة إلى أنه "من أجل القيام بالتغطية الإعلامية، لا بد أن يُمنح الصحفيون حرية الوصول إلى المكان".
ووفقاً لـ (دويتشه فيله)، يأتي ذلك بعدما أعلن فريق قناة "إيه آر دي" الألمانية (القناة الأولى)، تعرضه للاحتجاز المؤقت والتهديد من قبل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.
وبحسب تقارير نُشرت على الموقعين الإخباريين الألمانيين "تاغس شاو دوت دي إيه" و"بي إر 24" أمس الأحد، فإنه جرى إيقاف المراسل يان-كريستوف كيتسلر الذي كان في طريق العودة من مقابلة رفقة موظف فلسطيني وموظفة ألمانية من قبل جنود إسرائيليون جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية، وتصرفوا بعدوانية شديدة تجاه الصحفيين، وتمّ إشهار أسلحة عدة مرات صوب سيارة الفريق. فيما اعتبرت إذاعة بافاريا (بايريشه روندفونك)، التي تدير إستوديو "أ.إر.دي" في تل أبيب، الواقعة بأنها "اعتداء على حرية الصحافة".
ووفقا للتقارير، كان فريق "إيه آر.دي" في المنطقة لتقديم تقرير عن أعمال عنف يمارسها مستوطنون يهود متطرفون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
بترا
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