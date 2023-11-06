برلين تشدد على حرية الصحافة بعد تهديد صحفيين في الخليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت متحدثة باسم الحكومة الاتحادية الألمانية إنه "في مثل هذا الوضع المتوتر (في الأراضي الفلسطينية) الذي نواجهه حاليا، فإن حرية الصحافة تعد بالطبع رصيدا قيّما للغاية"، مشيرة إلى أنه "من أجل القيام بالتغطية الإعلامية، لا بد أن يُمنح الصحفيون حرية الوصول إلى المكان".



ووفقاً لـ (دويتشه فيله)، يأتي ذلك بعدما أعلن فريق قناة "إيه آر دي" الألمانية (القناة الأولى)، تعرضه للاحتجاز المؤقت والتهديد من قبل جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.



وبحسب تقارير نُشرت على الموقعين الإخباريين الألمانيين "تاغس شاو دوت دي إيه" و"بي إر 24" أمس الأحد، فإنه جرى إيقاف المراسل يان-كريستوف كيتسلر الذي كان في طريق العودة من مقابلة رفقة موظف فلسطيني وموظفة ألمانية من قبل جنود إسرائيليون جنوبي مدينة الخليل الفلسطينية، وتصرفوا بعدوانية شديدة تجاه الصحفيين، وتمّ إشهار أسلحة عدة مرات صوب سيارة الفريق. فيما اعتبرت إذاعة بافاريا (بايريشه روندفونك)، التي تدير إستوديو "أ.إر.دي" في تل أبيب، الواقعة بأنها "اعتداء على حرية الصحافة".



ووفقا للتقارير، كان فريق "إيه آر.دي" في المنطقة لتقديم تقرير عن أعمال عنف يمارسها مستوطنون يهود متطرفون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

بترا