مصر تؤكد ضرورة اتساق الرسائل الدولية مع وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مصر ضرورة اتساق الرسائل الدولية الموجهة إلى الجانب الإسرائيلي بحتمية وقف إطلاق النار بشكل فوري حفاظاً على أرواح المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كامل ومستدام للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر الفيديو كونفرانس مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حول تطورات الوضع في قطاع غزة.



من جهته، أوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الاجتماع شهد مناقشات صريحة ومفصلة لتقييم تداعيات الأزمة بجوانبها الإنسانية والأمنية والسياسية كافة.



من جانبه، أوضح جوزيب أن الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة غير مسبوقة بالمقاييس كافة، وتتطلب بذل المزيد من الجهود المنسقة للحد من تداعياتها على المدنيين الفلسطينيين.



بترا