تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس بغزة

تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس بغزة
التاريخ
11/6/2023 7:14:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام ليل الاثنين الثلاثاء، أن الغارات الإسرائيلية تجددت في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في غزة.
من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخين محيط مستشفى القدس.
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