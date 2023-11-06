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تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مستشفى القدس بغزة

11/6/2023 7:14:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام ليل الاثنين الثلاثاء، أن الغارات الإسرائيلية تجددت في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في غزة.


من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بصاروخين محيط مستشفى القدس.

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