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نادي الأسير الفلسطيني يؤكد استشهاد أسير من غزة في سجن عوفر

11/6/2023 7:14:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير ماجد أحمد زقول (32 عاما)، من غزة في سجن "عوفر"، وهو أحد العمال الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر.


وقالت هيئة شؤون الأسرى في بيان إن السلطات الإسرائيلية "أخفت جريمة اغتياله، خلال الفترة الماضية إلى أن أعلن ذلك عبر وسائل إعلامه، ولم يتسن لنا التأكد من هويته في حينه".


ولفتت الهيئة والنادي أن زقول انتقل إلى الضفة منذ 3 سنوات وكان يعاني من السرطان، وقد توجه للعمل في الأراضي المحتلة عام 1948 منذ ستة شهور، وهو متزوج وله طفل، حيث تتواجد عائلته في غزة.


وتابعت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن "الاحتلال لم يكتف باغتيال الشهيد زقول، بل أخفى استشهاده ولم يعلن عنه، إلا عبر وسائل إعلامه قبل يومين، حيث أعلن الاحتلال عن ارتقاء اثنين من العمال أحدهما في سجن (عوفر)، والآخر في معسكر (عنتوت) ولم يكشف عن هوياتهم في حينه".


وأكدت الهيئة والنادي أن التخوفات تتصاعد على مصيرهم، خاصة في ظل المعطيات المروعة التي نقلها العمال مؤخرا.


وقالت إنه مع "استشهاد الأسير زقول فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة يرتفع إلى (240) شهيدا وذلك منذ عام 1967".

RT

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