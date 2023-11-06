عن الاستعباط في مواقع العمل (1)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولا‭ ‬سبيل‭ ‬لإنكار‭ ‬أن‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬ترغم‭ ‬كثيرين‭ ‬على‭ ‬الاستهبال،‭ ‬بحيث‭ ‬يبدون‭ ‬كموظفين‭ ‬وعمال‭ ‬مخلصين‭ ‬ونشطين‭ ‬ومنضبطين،‭ ‬ولكن‭ ‬وكما‭ ‬يعرف‭ ‬الكثيرون‭ ‬فإن‭ ‬الموظف‭ ‬سيء‭ ‬الحظ،‭ ‬يعرف‭ ‬بالتجربة‭ ‬ان‭ ‬المدير‭ ‬يأتي‭ ‬مبكرا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬هو‭ ‬فيه‭ ‬متأخرا،‭ ‬فيقرر‭ ‬البكور‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬ليراه‭ ‬المدير‭ ‬في‭ ‬مكتبه‭ ‬جالسا‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬الدوام،‭ ‬ولكن‭ ‬المدير‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬متأخرا‭. ‬هو‭ ‬مدير،‭ ‬حر‭ ‬يجي‭ ‬بكيفه‭ ‬ويروح‭ ‬بكيفه،‭ ‬وعلى‭ ‬كل‭ ‬حال‭ ‬فكلما‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬العمل‭ ‬فظاً،‭ ‬تفنن‭ ‬الموظفون‭ ‬في‭ ‬التهرب‭ ‬من‭ ‬أعبائهم‭ ‬نكاية‭ ‬به،‭ ‬أي‭ ‬لـ«تفشيله‮»‬‭.‬

وأعترف‭ ‬بأنني‭ ‬ألجأ‭ ‬عند‭ ‬إصابتي‭ ‬بالملل‭ ‬إلى‭ ‬مواقع‭ ‬يوتيوب‭ ‬وتيك‭ ‬توك‭ ‬الحافلين‭ ‬بالصور‭ ‬واللقطات‭ ‬الطريفة،‭ ‬وألوذ‭ ‬كثيراً‭ ‬بموقع‭ ‬أكبر‭ ‬موسوعة‭ ‬عرفتها‭ ‬البشرية‭ ‬وهي‭ ‬ويكيبيديا‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخطر‭ ‬على‭ ‬بالك‭. ‬حتى‭ ‬شعبان‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬تجد‭ ‬عنه‭ ‬معلومات‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الموسوعة،‭ ‬ولا‭ ‬أفعل‭ ‬ذلك‭ ‬تهرباً‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬ونكاية‭ ‬برؤسائي،‭ ‬بل‭ ‬لأنني‭ ‬أعتبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬أهم‭ ‬عنصر‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬واستقي‭ ‬منه‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تتطلب‭ ‬مني‭ ‬شراء‭ ‬الكتب‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬المكتبات‭ ‬أو‭ ‬الاتصال‭ ‬بمعارفي‭.‬

وبصدق،‭ ‬فلست‭ ‬ممن‭ ‬يستخدمون‭ ‬غرف‭ ‬الدردشة‭ (‬الشات‭) ‬ولا‭ ‬استخدم‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلا‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬رسائل‭ ‬الأصدقاء‭ ‬والقراء‭ ‬ويكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬وقتي‭ ‬الخاص،‭ ‬ولكن‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬أداة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬الاستهبال‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬العمل،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬ضبطك‭ ‬رئيسك‭ ‬المباشر‭ ‬وأنت‭ ‬تستخدم‭ ‬غرفة‭ ‬دردشة،‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تقول‭ ‬له‭ ‬إنك‭ ‬‮«‬تجمع‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬كومبرادور‭ ‬جديد‭ ‬يجعل‭ ‬سعة‭ ‬الرام‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬سيغابايت‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يستغرق‭ ‬استخدام‭ ‬نظام‭ ‬أدوبي‭ ‬فوتوشوب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬بيكسل‭ ‬في‭ ‬السي‭ ‬دي‭ ‬روم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬سوفتوير‭ ‬جديد‭ ‬لنظام‭ ‬السايبر‭ ‬مما‭ ‬سيوفر‭ ‬على‭ ‬الشركة‭ ‬آلافاً‭ ‬مؤلفة‮»‬،‭ ‬طبعاً‭ ‬العبارات‭ ‬السالفة‭ ‬‮«‬كلام‭ ‬فارغ‮»‬‭ ‬وغير‭ ‬مترابط،‭ ‬ولكن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬فيه‭ ‬مصطلحات‭ ‬تبدو‭ ‬تكنولوجية،‭ ‬وعلى‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬فإن‭ ‬رئيسك‭ ‬المباشر‭ ‬سيصدق‭ ‬أنك‭ ‬شخص‭ ‬بارع‭ ‬في‭ ‬استخدامات‭ ‬الكمبيوتر‭.‬

يعني‭ ‬‮«‬الكلام‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬دائماً‭ ‬مردوده‭ ‬إيجابي،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬غير‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬وقد‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬ممل‭ ‬وتعرف‭ ‬سلفاً‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يخرج‭ ‬باي‭ ‬قرار‭ ‬ذي‭ ‬جدوى،‭ ‬ولكنك‭ ‬تقول‭ ‬كلاماً‭ ‬من‭ ‬شاكلة‭:

‬لو‭ ‬عززنا‭ ‬الكفاية‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬واتبعنا‭ ‬طريقة‭ ‬تسويق‭ ‬برو‭ ‬آكتيف،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سنكون‭ ‬ماركت‭ ‬ليدرز‭ ‬بشرط‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أقريسيف‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬الكومبيتيشن‭. ‬هذا‭ ‬أيضاً‭ ‬كلام‭ ‬فارغ‭ ‬يردده‭ ‬الاستشاريون‭ ‬الذين‭ ‬ندفع‭ ‬لهم‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬سنوياً‭ ‬ولا‭ ‬نخرج‭ ‬منهم‭ ‬سوى‭ ‬بمفردات‭ ‬لا‭ ‬تقدم‭ ‬بل‭ ‬تؤخر،‭ ‬ويرددها‭ ‬من‭ ‬استقدموا‭ ‬الاستشاريين‭ ‬ليتقاسموا‭ ‬معهم‭ ‬غنيمة‭ ‬الاستشارة،‭ ‬ولكن‭ ‬ذلك‭ ‬الكلام‭ ‬الفارغ‭ ‬قد‭ ‬يجعل‭ ‬منك‭ ‬موظفاً‭ ‬محترماً،‭ ‬فالفهلوة‭ ‬والاستهبال‭ ‬الوظيفي‭ ‬يتطلبان‭ ‬–‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬–‭ ‬معرفة‭ ‬مفردات‭ ‬إنجليزية‭ ‬عيار‭ ‬24‭ ‬قيراط‭ ‬لأن‭ ‬لها‭ ‬مفعول‭ ‬السحر،‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬استخدام‭ ‬تلك‭ ‬المفردات‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الصحيح،‭ ‬بل‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬ترددها‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر،‭ ‬ويستحسن‭ ‬أن‭ ‬تضيف‭ ‬إليها‭ ‬مفردات‭ ‬جديدة‭ ‬ولو‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القاموس‭.‬

في‭ ‬ذات‭ ‬عام‭ ‬أوفدت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬السودانية‭ ‬موظفاً‭ ‬لينهض‭ ‬بالحركة‭ ‬المسرحية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأقاليم،‭ ‬وقوبل‭ ‬صاحبنا‭ ‬بالاستخفاف‭ ‬والتجاهل‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإقليم،‭ ‬ووجد‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬مزنوقاً‮»‬‭ ‬فالمهمة‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تنجز‭ ‬وإلا‭ ‬فإن‭ ‬الوزارة‭ ‬ستبهدله،‭ ‬وصار‭ ‬صاحبنا‭ ‬كلما‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬نشاط‭ ‬ثقافي‭ ‬يصيح‭ ‬بعصبية‭ ‬‮«‬داتش‭ ‬مارين‭ ‬فورس‮»‬‭ ‬وفوجئ‭ ‬بأن‭ ‬للعبارة‭ ‬مفعولاً‭ ‬عجيباً،‭ ‬حيث‭ ‬صار‭ ‬الجميع‭ ‬يتهيب‭ ‬سماعها‭ ‬باعتباره‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬خطيرة‮»‬‭ ‬وسارت‭ ‬أموره‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ينشده،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬حوله‭ ‬من‭ ‬يعرف‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬العبارة‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬مشاة‭ ‬البحرية‭ ‬الهولندية‮»‬،‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬لهولندا‭ ‬مشاة‭ ‬بحرية‭!‬