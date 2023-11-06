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يبيدون غزة وأهلها والعالم لا يزال يتفرج!

11/6/2023 7:12:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { نصحو‭ ‬على‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬تتناسل‭ ‬طول‭ ‬النهار‭ ‬أو‭ ‬ننام‭ ‬على‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬بدورها‭ ‬تتناسل‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭! ‬هذا‭ ‬عنا‭ ‬نحن‭ ‬المتفرجون‭ ‬على‭ ‬الفضائيات‭ ‬والمواقع‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬أما‭ ‬غزة‭ ‬نفسها‭ ‬وأهلها‭ ‬فهم‭ (‬لا‭ ‬ينامون‭) ‬فالغارات‭ ‬ودك‭ ‬المساكن‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والطرقات‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭! ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الوحشية‭ ‬المنقطعة‭ ‬النظير‭. ‬تجاوزت‭ ‬نفسها‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬غزة‭ ‬بـ‭(‬القنبلة‭ ‬النووية‭)! ‬هكذا‭ ‬وصف‭ ‬وزير‭ ‬التراث‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬عميجاي‭ ‬الياهو‮»‬،‭ ‬أعماه‭ ‬الله،‭ ‬بأن‭ ‬إلقاء‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الخيارات‭! ‬هذا‭ ‬المتطرف‭ ‬اليميني‭ ‬يرى‭ ‬أنه‭ (‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أبرياء‭)! ‬وسماهم‭ ‬بالنازيين‭! ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الخلفية‭ ‬الهمجية‭ ‬في‭ ‬التفكير،‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬يفكر‭ ‬بها‭ ‬هؤلاء‭! ‬وما‭ ‬تجميده‭ ‬كوزير‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬نتنياهو‭ ‬‮«‬إلا‭ ‬ذرأ‭ ‬للرماد‭ ‬في‭ ‬العيون،‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬الصهاينة‭ ‬المتطرفين‭ ‬يقفون‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬الأرضية،‭ ‬و«نتنياهو‮»‬‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬الصف‭! ‬

{ وفي‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬فيه‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬ومع‭ ‬تصريح‭ ‬الإبادة‭ ‬بالقنبلة‭ ‬النووية،‭ ‬يصرح‭ ‬أطباء‭ ‬‮«‬إسرائيليون‮»‬‭ ‬بنصيحة‭ ‬غريبة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وهي‭ (‬قصف‭ ‬كل‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬غزة‭)! ‬وبمثل‭ ‬هذا‭ ‬التفكير‭ ‬يكون‭ ‬الوحش‭ ‬الصهيوني‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ووزراء‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مدنية‭ ‬كالأطباء‭ ‬قد‭ ‬خرجوا‭ ‬من‭ ‬كونهم‭ ‬بشراً‭ ‬أو‭ ‬حيوانات‭! ‬هؤلاء‭ (‬صنف‭ ‬لا‭ ‬نعرفه‭ ‬من‭ ‬مخلوقات‭ ‬الله‭ ‬وعلينا‭ ‬إعادة‭ ‬اكتشافه‭)! ‬فهؤلاء‭ ‬لا‭ ‬مشاعر‭ ‬لديهم‭ ‬ولا‭ ‬ضمير‭ ‬عندهم،‭ ‬ولا‭ ‬عقل‭ ‬يحكمهم‭! ‬لنقول‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬‮«‬القذافي‮»‬‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬مرة‭: ‬‮«‬من‭ ‬أنتم‭ ‬؟‭!‬‮»‬‭ ‬إنهم‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬التصور‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬ما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭! ‬وخارج‭ ‬حتى‭ ‬خيال‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬يصفون‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬بها‭! ‬بل‭ ‬وخارج‭ ‬المنطق‭ ‬والعقل‭ ‬وهم‭ ‬بطائراتهم‭ ‬وقنابلهم‭ ‬الفتاكة‭ ‬يقتلون‭ ‬ليلاً‭ ‬ونهاراً‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭! ‬فجاء‭ ‬تفكيرهم‭ ‬وتفكير‭ ‬أطبائهم‭ (‬شياطين‭ ‬الجحيم‭ ‬وليسوا‭ ‬ملائكة‭ ‬الرحمة‭) ‬بقصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬الآهلة‭ ‬بالمرضى‭ ‬والمصابين‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭ ‬جراء‭ ‬وحشية‭ ‬القصف،‭ ‬والنازحين‭ ‬الذين‭ ‬دمروا‭ ‬بيوتهم،‭ ‬وحتى‭ (‬الممرات‭ ‬الآمنة‭) ‬خدعوهم‭ ‬بها‭ ‬لتتحوّل‭ ‬إلى‭ ‬ممرات‭ ‬الموت‭! ‬

{ متى‭ ‬سيتحرك‭ ‬العالم؟‭! ‬لقد‭ ‬تعبنا‭ ‬من‭ ‬طرح‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬شهر‭ ‬كامل،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬تجلت‭ ‬حقيقة‭ ‬الأهداف‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬أهداف‭ ‬مدنية‭.. ‬ولا‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭! ‬وحين‭ ‬كتبت‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ (‬اللغة‭ ‬تقف‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬وصف‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬فهي‭ ‬كذلك‭! ‬وأن‭ ‬هذا‭ (‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬أصابه‭ ‬الخواء‭ ‬بقادته‭) ‬لا‭ ‬يوقفون‭ ‬الوحش‭ ‬الصهيوني‭ ‬‮«‬عن‭ ‬مجازره‭ ‬ومذابحه‭ ‬وجرائم‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها،‭ ‬وبصمتهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬هم‭ ‬مشاركون‭ ‬فيها‭!‬،‭ ‬ولكأنهم‭ ‬يباركون‭ ‬إبادة‭ ‬أهل‭ ‬غزة،‭ ‬وإبادة‭ ‬المكان،‭ ‬بسياسة‭ ‬التطهير‭ ‬العرقي‭.. ‬والمحارق‭ ‬والعنصرية‭ ‬تجاه‭ ‬الدم‭ ‬والروح‭ ‬الفلسطينية‭! ‬حتى‭ ‬أصاب‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ (‬الغثاء‭) ‬مما‭ ‬يرونه،‭ ‬وانتابهم‭ ‬الشك‭ ‬في‭ ‬قادة‭ ‬الغرب‮»‬‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬أم‭ ‬لا؟‭!.‬


{ حين‭ ‬يصل‭ ‬التفكير‭ ‬بعد‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الإجرامي‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬تاريخيا‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬إلقاء‭ ‬قنبلة‭ ‬نووية‭! ‬وحين‭ ‬يصل‭ ‬التفكير‭ ‬بأطباء‭ ‬إلى‭ ‬التجرد‭ ‬من‭ ‬الإنسانية‭ ‬هكذا‭ ‬بطلب‭ ‬قصف‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمرضى‭ ‬والنازحين‭ ‬وجلهم‭ ‬أطفال‭ ‬ونساء‭ / ‬فإن‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬أنها‭ ‬محكومة‭ ‬بالشياطين‭ ‬بأقنعة‭ ‬بشرية‭! ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬البشر‭! ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التعويل‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمشاعر‭ ‬أو‭ ‬العقل‭ ‬أو‭ ‬المنطق‭! ‬فقد‭ ‬أصبحوا‭ ‬خارج‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬لنكتشف‭ ‬معهم‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬غزّة‭ ‬وحدها‭ ‬تعيش‭ ‬المأساة‭ ‬المجسدة‭ ‬للوحشية،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬البشرية‭ ‬كلها‭ ‬في‭ ‬مأساة‭ ‬حقيقية‭ ‬وهؤلاء‭ ‬‮«‬الشياطين‮»‬‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يتحكمون‭ ‬في‭ ‬مصيرها‭! ‬وفي‭ ‬قوانينها‭ ‬الدولية،‭ ‬وفي‭ ‬حروبها‭ ‬وصراعاتها‭! ‬وفي‭ ‬اقتصادها‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬قيمها‭ ‬التي‭ ‬تدرجت‭ ‬من‭ ‬الانحلال‭ ‬واللا‭ ‬أخلاقية‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬اللا‭ ‬إنسانية‭! ‬

{ غزة‭ ‬التي‭ ‬عرَّت‭ ‬حقيقة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬يراد‭ ‬لها‭ ‬الفناء‭! ‬وقنابلهم‭ ‬الفتاكة‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬قوتها‭ ‬التي‭ ‬ضربوها‭ ‬بها‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬نصف‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬القنبلة‭ ‬النووية‭ ‬التي‭ ‬رموها‭ ‬على‭ ‬هيروشيماا‭! ‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬أنفسهم‭ ‬من‭ ‬ذات‭ ‬الجنس‭ ‬غير‭ ‬البشري‭) ‬الذين‭ ‬يحسمون‭ ‬حروبهم‭ ‬بالإبادة‭ ‬والإفناء‭) ‬إن‭ ‬واجهوا‭ ‬صموداً‭ ‬وقوة‭ ‬إرادة‭! ‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬رغم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فعلوه‭ ‬من‭ ‬تجويع‭ ‬وتعطيش‭ ‬وقطع‭ ‬الكهرباء،‭ ‬و‭ ‬تهجير‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬وفي‭ ‬وسط‭ ‬ركام‭ ‬القصف‭ ‬مازالوا‭ ‬متشبثين‭ ‬بأرضهم‭! ‬فهم‭ ‬الأحياء‭ ‬أما‭ ‬العالم‭ ‬حولهم،‭ ‬فقد‭ ‬أثبت‭ ‬أن‭ ‬قادته‭ ‬المتحكمين‭ ‬به،‭ ‬هم‭ ‬لا‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬جنس‭ ‬نعرفه،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يفسر‭ ‬حيرتنا‭ ‬وتساؤلنا‭: ‬ما‭ ‬هذه‭ ‬الوحشية؟‭! ‬ما‭ ‬هذه‭ ‬الهمجية؟‭! ‬فلا‭ ‬لغتنا‭ ‬كبشر‭ ‬هي‭ ‬لغتهم‭! ‬ولا‭ ‬مشاعرنا‭ ‬يمتلكون‭ ‬مثلها‭! ‬ولا‭ ‬تفكيرنا‭ ‬الإنساني‭ ‬يعرفون‭ ‬ماهيته‭! ‬ولذلك‭ ‬هم‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬لغتنا‭ ‬ومشاعرنا‭ ‬وتفكيرنا،‭ ‬فيحدث‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفي‭ ‬العالم‭! ‬حتى‭ ‬الجنون‭ ‬يتبرأ‭ ‬منهم،‭ ‬لأن‭ ‬برودهم‭ ‬وحجرية‭ ‬قلوبهم،‭ ‬إن‭ ‬ملكوا‭ ‬قلوبا‭ ‬تفوق‭ ‬حتى‭ ‬الجنون‭ ‬نفسه‭! ‬لقد‭ ‬تعبنا‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬أفعالهم،‭ ‬فكيف‭ ‬بأهل‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬يعيشونها‭ ‬ودماؤهم‭ ‬تسفك‭ ‬ليل‭ ‬نهار‭! ‬ومتى‭ ‬سيتحرك‭ ‬العالم؟‭!‬

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