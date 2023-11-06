Tuesday, 07 November 2023 04:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرحلة جديدة للشراكة المجتمعية

11/6/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عندما‭ ‬قرأت‭ ‬‮«‬ابنتي‮»‬‭ ‬خبر‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومشروع‭ ‬التطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬سألتني‭: ‬هل‭ ‬ستقوم‭ ‬الحرب؟‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬أمور‭ ‬وتطورات‭ ‬ومستجدات‭ ‬قادمة‭ ‬لا‭ ‬نعرفها‭..‬؟‭ ‬فقلت‭ ‬لها‭: ‬بالطبع‭ ‬لا،‭ ‬ولكن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬والوقاية،‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬بأي‭ ‬حرب‭ ‬أو‭ ‬تطورات‭.. ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذات‭ ‬السؤال‭ ‬راود‭ ‬الكثير‭ ‬منا،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬ذلك،‭ ‬ونطمئن‭ ‬له،‭ ‬ونطمئن‭ ‬الآخرين‭ ‬عليه‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وجاء‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬ومسح‭ ‬وطني‭ ‬تم‭ ‬إجراؤه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وشمل‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬بلغت‭ ‬13‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬بهدف‭ ‬قياس‭ ‬وعي‭ ‬الجمهور‭ ‬بالإجراءات‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬نتائج‭ ‬ذلك‭ ‬المسح‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بإرشادات‭ ‬السلامة‭ ‬وإجراءات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الطارئة‭.‬

إعلان‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بدء‭ ‬مشروع‭ ‬التطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وإقبال‭ ‬المواطنين‭ ‬للتسجيل‭ ‬فيه‭ ‬والانضمام‭ ‬إليه‭ ‬يعد‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتعزيزا‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬والعمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬وترسيخا‭ ‬لقيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والمواطنة‭ ‬بشكل‭ ‬حضاري‭ ‬وعملي‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬موقع‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬والتي‭ ‬تحوي‭ ‬مواد‭ ‬وفقرات‭ ‬توعوية،‭ ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬متطورة‭ ‬نحو‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن،‭ ‬واكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬بشكل‭ ‬مهني‭.‬

مشروع‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومشروع‭ ‬التطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬يهدفان‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬وإعداد‭ ‬وتنظيم‭ ‬المتطوعين‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬والوعي‭ ‬الوقائي‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المنصة‭ ‬تسجيل‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إطلاقها،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬الرغبة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

وهي‭ ‬ثقافة‭ ‬أصيلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الفزعة‮»‬‭ ‬والمساعدة‭ ‬وتقديم‭ ‬العون‭ ‬للآخرين،‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والعمل‭ ‬والمدرسة‭ ‬وبرك‭ ‬السباحة،‭ ‬وكيفية‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬والرياح‭ ‬الشديدة‭ ‬والتلوث‭ ‬الإشعاعي‭ ‬وغيرها‭.. ‬ومعظم‭ ‬تلك‭ ‬الحالات‭ ‬والظروف‭ ‬صادفتنا،‭ ‬وربما‭ ‬تصادفنا‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬القادم،‭ ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬التأهب‭ ‬والاستعداد‭ ‬لها،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬السلامة‭ ‬للجميع‭.‬

كم‭ ‬مرة‭ ‬كنا‭ ‬نشهد‭ ‬فيها‭ ‬حالات‭ ‬غرق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬برك‭ ‬السباحة‭ ‬وطالب‭ ‬الجميع‭ ‬بضرورة‭ ‬التشديد‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬وزيادة‭ ‬التوعية‭.. ‬وكم‭ ‬مرة‭ ‬كانت‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬لها‭ ‬تداعيات‭ ‬كثيرة‭ ‬وعديدة‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬والشوارع‭ ‬والازدحامات‭ ‬المرورية‭.. ‬وكم‭ ‬مرة‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬لحادث‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والمطبخ‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬البعض‭ ‬كيفية‭ ‬التصرف‭ ‬سوى‭ ‬الإسراع‭ ‬بالاتصال‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬النجدة‭ ‬والإسعاف‭.. ‬وكم‭ ‬هي‭ ‬الحالات‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بنا،‭ ‬وكنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭.‬

لذلك‭ ‬تأتي‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومشروع‭ ‬التطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬كمرحلة‭ ‬حضارية‭ ‬جديدة‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭.‬

MENAFN06112023000055011008ID1107381862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث