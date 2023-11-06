MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الأمنية‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وجاء‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬ومسح‭ ‬وطني‭ ‬تم‭ ‬إجراؤه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وشمل‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬بلغت‭ ‬13‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬بهدف‭ ‬قياس‭ ‬وعي‭ ‬الجمهور‭ ‬بالإجراءات‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حالات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وقد‭ ‬أكدت‭ ‬نتائج‭ ‬ذلك‭ ‬المسح‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بإرشادات‭ ‬السلامة‭ ‬وإجراءات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الطارئة‭.‬

إعلان‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬بدء‭ ‬مشروع‭ ‬التطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وإقبال‭ ‬المواطنين‭ ‬للتسجيل‭ ‬فيه‭ ‬والانضمام‭ ‬إليه‭ ‬يعد‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتعزيزا‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمجتمع‭ ‬والعمل‭ ‬التطوعي،‭ ‬وترسيخا‭ ‬لقيم‭ ‬الانتماء‭ ‬والمواطنة‭ ‬بشكل‭ ‬حضاري‭ ‬وعملي‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬تدشين‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬موقع‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬والتي‭ ‬تحوي‭ ‬مواد‭ ‬وفقرات‭ ‬توعوية،‭ ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬متطورة‭ ‬نحو‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬السلامة‭ ‬والأمن،‭ ‬واكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬بشكل‭ ‬مهني‭.‬

مشروع‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومشروع‭ ‬التطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬يهدفان‭ ‬إلى‭ ‬تأهيل‭ ‬وإعداد‭ ‬وتنظيم‭ ‬المتطوعين‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬والوعي‭ ‬الوقائي‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬المنصة‭ ‬تسجيل‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬إطلاقها،‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬الرغبة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭.‬

وهي‭ ‬ثقافة‭ ‬أصيلة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬الفزعة‮»‬‭ ‬والمساعدة‭ ‬وتقديم‭ ‬العون‭ ‬للآخرين،‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والعمل‭ ‬والمدرسة‭ ‬وبرك‭ ‬السباحة،‭ ‬وكيفية‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬والرياح‭ ‬الشديدة‭ ‬والتلوث‭ ‬الإشعاعي‭ ‬وغيرها‭.. ‬ومعظم‭ ‬تلك‭ ‬الحالات‭ ‬والظروف‭ ‬صادفتنا،‭ ‬وربما‭ ‬تصادفنا‭ ‬مع‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬القادم،‭ ‬ومن‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬التأهب‭ ‬والاستعداد‭ ‬لها،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬التعامل‭ ‬معها،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬السلامة‭ ‬للجميع‭.‬

كم‭ ‬مرة‭ ‬كنا‭ ‬نشهد‭ ‬فيها‭ ‬حالات‭ ‬غرق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬برك‭ ‬السباحة‭ ‬وطالب‭ ‬الجميع‭ ‬بضرورة‭ ‬التشديد‭ ‬في‭ ‬الإجراءات‭ ‬وزيادة‭ ‬التوعية‭.. ‬وكم‭ ‬مرة‭ ‬كانت‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬لها‭ ‬تداعيات‭ ‬كثيرة‭ ‬وعديدة‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬والشوارع‭ ‬والازدحامات‭ ‬المرورية‭.. ‬وكم‭ ‬مرة‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬لحادث‭ ‬معين‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬والمطبخ‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬البعض‭ ‬كيفية‭ ‬التصرف‭ ‬سوى‭ ‬الإسراع‭ ‬بالاتصال‭ ‬على‭ ‬هاتف‭ ‬النجدة‭ ‬والإسعاف‭.. ‬وكم‭ ‬هي‭ ‬الحالات‭ ‬والظروف‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بنا،‭ ‬وكنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭.‬

لذلك‭ ‬تأتي‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومشروع‭ ‬التطوع‭ ‬لخدمة‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬كمرحلة‭ ‬حضارية‭ ‬جديدة‭ ‬للشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬المتميزة‭.‬