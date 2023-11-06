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الإيـرانـيـة الـفـائـزة بنوبل السلام تبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

11/6/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬الناشطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬الحائزة‭ ‬نوبل‭ ‬السلام‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬إضرابا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬نقص‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬توفَّر‭ ‬للسجناء‭ ‬وإلزام‭ ‬النساء‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬عائلتها‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭. ‬وقالت‭ ‬عائلتها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أبلغت‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬أسرتها‭ ‬بأنها‭ ‬بدأت‭ ‬إضرابا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭. ‬نحن‭ ‬قلقون‭ ‬على‭ ‬صحتها‮»‬‭. ‬تقبع‭ ‬محمدي‭ (‬51‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬وأدينت‭ ‬مرات‭ ‬عدة،‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إيوين‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬وكانت‭ ‬عائلتها‭ ‬أعلنت‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬السجن‭ ‬رفضت‭ ‬نقل‭ ‬الناشطة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬والرئتين‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬لأنها‭ ‬رفضت‭ ‬تغطية‭ ‬رأسها‭. ‬

وبحسب‭ ‬فحص‭ ‬أجراه‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬تحتاج‭ ‬محمدي‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬المستشفى‭ ‬بشكل‭ ‬طارئ،‭ ‬وفق‭ ‬العائلة‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬لحبيبتنا‭ ‬نرجس‮»‬‭. ‬منحت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬لمحمدي‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮«‬لكفاحها‭ ‬ضدّ‭ ‬قمع‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ونضالها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحرية‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬اختيارها‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭ ‬عقب‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬احتجاجات‭ ‬فجرتها‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬إثر‭ ‬دخولها‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬المفروضة‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬

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