الإيـرانـيـة الـفـائـزة بنوبل السلام تبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬فحص‭ ‬أجراه‭ ‬طبيب‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬تحتاج‭ ‬محمدي‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬المستشفى‭ ‬بشكل‭ ‬طارئ،‭ ‬وفق‭ ‬العائلة‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬لحبيبتنا‭ ‬نرجس‮»‬‭. ‬منحت‭ ‬لجنة‭ ‬نوبل‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬لمحمدي‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮«‬لكفاحها‭ ‬ضدّ‭ ‬قمع‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬ونضالها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحرية‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬اختيارها‭ ‬لنيل‭ ‬الجائزة‭ ‬عقب‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬احتجاجات‭ ‬فجرتها‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬إثر‭ ‬دخولها‭ ‬في‭ ‬غيبوبة‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬المفروضة‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬