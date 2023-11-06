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عواصف ثلجية في شمال شرق الصين توقف الرحلات الجوية وتغلق المدارس

11/6/2023 7:12:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬الصين‭ ‬طقسا‭ ‬باردا‭ ‬غير‭ ‬معتاد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬وعواصف‭ ‬ثلجية‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬جدولة‭ ‬مئات‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬وإغلاق‭ ‬المدارس،‭ ‬كما‭ ‬أصدرت‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬تحذيرات‭ ‬مشددة‭ ‬من‭ ‬الطقس‭ ‬ونصحت‭ ‬السكان‭ ‬بالبقاء‭ ‬داخل‭ ‬أماكن‭ ‬مغلقة‭. ‬وحتى‭ ‬الساعة‭ ‬1030‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬0230‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬405‭ ‬رحلات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هاربين‭ ‬تايبينغ‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬هاربين‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬هيلونغجيانغ‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬شمال‭ ‬البلاد،‭ ‬وفقا‭ ‬لبيانات‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬السفر‭ ‬فلايت‭ ‬ماستر‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬قالت‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬هيلونغجيانغ‭ ‬إن‭ ‬باقي‭ ‬العمليات‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬في‭ ‬المطار‭. ‬وذكرت‭ ‬الحكومة‭ ‬عبر‭ ‬الحساب‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬وي‭ ‬تشات‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المناطق‭ ‬بمدينة‭ ‬هاربين‭ ‬أوقفت‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الابتدائية‭ ‬والثانوية‭ ‬ورياض‭ ‬الأطفال‭ ‬ومراكز‭ ‬التدريب‭ ‬خارج‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬مع‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬وانخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬لمستوى‭ ‬التجمد‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الصينية‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬انخفاض‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العواصف‭ ‬الثلجية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭. ‬

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