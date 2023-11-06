عواصف ثلجية في شمال شرق الصين توقف الرحلات الجوية وتغلق المدارس
التاريخ
11/6/2023 7:12:58 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شهد شمال شرق الصين طقسا باردا غير معتاد في هذا الوقت من العام وعواصف ثلجية أمس الإثنين ما أدى إلى إعادة جدولة مئات الرحلات الجوية وإغلاق المدارس، كما أصدرت عدة مدن تحذيرات مشددة من الطقس ونصحت السكان بالبقاء داخل أماكن مغلقة. وحتى الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش)، تم إلغاء 405 رحلات في مطار هاربين تايبينغ الدولي في هاربين عاصمة إقليم هيلونغجيانغ في أقصى شمال البلاد، وفقا لبيانات من تطبيق السفر فلايت ماستر. وفي وقت سابق، قالت حكومة إقليم هيلونغجيانغ إن باقي العمليات تسير بشكل طبيعي في المطار. وذكرت الحكومة عبر الحساب الرسمي على وي تشات أن معظم المناطق بمدينة هاربين أوقفت العمل في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال ومراكز التدريب خارج المؤسسات التعليمية مع تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة لمستوى التجمد. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن هيئة الأرصاد الجوية الصينية حذرت من انخفاض حاد في درجات الحرارة في الأيام المقبلة إلى جانب العواصف الثلجية التي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير في عدة مدن.
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