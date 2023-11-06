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مصرع 15 شخصا جرَّاء فيضانات في كينيا

11/6/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬15‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬فيضانات‭ ‬جرفت‭ ‬عشرات‭ ‬المنازل‭ ‬ودمرت‭ ‬أراضي‭ ‬زراعية‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬بعد‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬هطلت‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬كينيا‭ ‬خصوصًا‭ ‬على‭ ‬شمالها‭ ‬الجافّ‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬تدفق‭ ‬المياه‭ ‬إلى‭ ‬منازل‭ ‬وفيضانات‭ ‬في‭ ‬الطرق،‭ ‬في‭ ‬تكرار‭ ‬لمشاهد‭ ‬شهدتها‭ ‬أجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭. ‬وقال‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الكيني‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬‮«‬بحلول‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ (‬الأحد‭)‬،‭ ‬تضرر‭ ‬15264‭ ‬منزلًا‭ ‬وسُجّلت‭ ‬15‭ ‬ضحية‮»‬‭. ‬ونفق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬رأس‭ ‬ماشية‭ ‬ودُمّر‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬97‭ ‬هكتارًا‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية،‭ ‬بحسب‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭. ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬توقّع‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمطارًا‭ ‬أكثر‭ ‬غزارة‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬أكتوبر‭ ‬وديسمبر‭ ‬بسبب‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬المناخية‭. ‬وحذّرت‭ ‬مصلحة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الكينية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬‮«‬ستكون‭ ‬مصحوبة‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬برياح‭ ‬عاصفة‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬تحذير‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الرياح‭ ‬القوية‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اقتلاع‭ ‬أسطح‭ ‬وأشجار‭ ‬وتسبب‭ ‬أضرارًا‭ ‬بنيوية‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬صور‭ ‬بثتها‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬فيضانات‭ ‬تغمر‭ ‬قرى‭ ‬بكاملها‭ ‬وسكان‭ ‬يفرّون‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أكثر‭ ‬ارتفاعا‭. ‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬مصوّرة‭ ‬مروحيات‭ ‬تنقذ‭ ‬أشخاصًا‭ ‬من‭ ‬شاحنة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬سامبورو،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬كيلومتر‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬نيروبي‭. ‬وترتبط‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬عمومًا‭ ‬بزيادة‭ ‬المتساقطات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬وجنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والقرن‭ ‬الإفريقي‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭. ‬وقد‭ ‬تسبب‭ ‬جفافًا‭ ‬شديدًا‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الوسطى‭. ‬

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