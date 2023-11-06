مصرع 15 شخصا جرَّاء فيضانات في كينيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬مصوّرة‭ ‬مروحيات‭ ‬تنقذ‭ ‬أشخاصًا‭ ‬من‭ ‬شاحنة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬سامبورو،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬كيلومتر‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬نيروبي‭. ‬وترتبط‭ ‬ظاهرة‭ ‬إل‭ ‬نينيو‭ ‬عمومًا‭ ‬بزيادة‭ ‬المتساقطات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬وجنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والقرن‭ ‬الإفريقي‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭. ‬وقد‭ ‬تسبب‭ ‬جفافًا‭ ‬شديدًا‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬آسيا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الوسطى‭. ‬