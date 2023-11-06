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بحضور عدد من النخب الأدبية.. ((أسرة الأدباء)) تحتفي برئيسها السابق الشاعر إبراهيم بوهندي

11/6/2023 7:12:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفت‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬بالشاعر‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوهندي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أبرز‭ ‬روادها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عاماً،‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬إبراهيم‭ ‬بوهندي‭: ‬سيرة‭ ‬الكلمة‭ ‬والإنسان‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النخب‭ ‬الأدبية‭ ‬التي‭ ‬عايشت‭ ‬الكاتب‭ ‬البحريني‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬السبعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بروادها‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬بصمة‭ ‬راسخة‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الأدبي،‭ ‬وكانوا‭ ‬خير‭ ‬سفراء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أدار‭ ‬الحفل‭ ‬الشاعر‭ ‬صالح‭ ‬يوسف‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬الفعالية‭ ‬بأبيات‭ ‬ترحيبية‭ ‬تحتفي‭ ‬بالشخص‭ ‬والنص،‭ ‬وتحتفي‭ ‬برجل‭ ‬وأديب‭ ‬عاش‭ ‬بين‭ ‬الأرقام‭ ‬والحروف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬البنوك،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬عمله‭ ‬الأدبي،‭ ‬فأجاد‭ ‬وأبدع‭ ‬فيهما،‭ ‬وخط‭ ‬على‭ ‬سماء‭ ‬الأدب‭ ‬البحريني‭ ‬اسمه،‭ ‬ليصنع‭ ‬لوحة‭ ‬طغرائية‭ ‬مزينةً‭ ‬باسم‭ ‬إبراهيم‭ ‬بو‭ ‬هندي،‭ ‬وجاءت‭ ‬الأبيات‭ ‬كالآتي‭:‬

أهلاً‭ ‬بكُمْ‭.. ‬مَنْ‭ ‬جَاءَ،‭ ‬جَاءَ‭ ‬كريما‭ ‬ ** ‭ ‬مِنّا،‭ ‬عليكُمْ‭ ‬نَنْثُرُ‭ ‬التَّسْليما

اليومَ‭ ‬أُسْرَتُنا‭ ‬تحلّقُ‭ ‬بهجةً‭ ‬ ** ‭ ‬إذْ‭ ‬تحتفي‭ ‬بمقامِ‭ ‬إبراهيما

وقد‭ ‬تنوعت‭ ‬فقرات‭ ‬الحفل‭ ‬بقراءات‭ ‬نقدية‭ ‬وشهادات‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأدبية‭ ‬التي‭ ‬زاملت‭ ‬وعايشت‭ ‬الشاعر‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوهندي،‭ ‬حيث‭ ‬افتتح‭ ‬الفقرات‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬نجم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب،‭ ‬وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬سيرة‭ ‬الشاعر‭ ‬في‭ ‬إدارته‭ ‬للأسرة،‭ ‬وأهم‭ ‬مناقبه‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صرح‭ ‬الأسرة‭ ‬وتطويره‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭.‬

كما‭ ‬توالت‭ ‬الكلمات‭ ‬والشهادات‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأدبية،‭ ‬إذ‭ ‬تناول‭ ‬الشاعر‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة،‭ ‬والدكتور‭ ‬فهد‭ ‬حسين‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬الشخصية‭ ‬والذكريات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشاعر‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوهندي،‭ ‬وأهم‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬وإضاءة‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الأدبية‭ ‬محلياً‭ ‬وإقليمياً،‭ ‬وكيف‭ ‬كان‭ ‬النموذج‭ ‬الحي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المشهد‭ ‬الثقافي‭ ‬وتقديمه‭ ‬للمجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭.‬

فيما‭ ‬تضمن‭ ‬الحفل‭ ‬قراءات‭ ‬نقدية‭ ‬لأبرز‭ ‬أعمال‭ ‬الشاعر‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوهندي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬الناقد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالقادر‭ ‬المرزوقي‭ ‬ورقة‭ ‬تحدث‭ ‬فيها‭ ‬حول‭ ‬ديوان‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوهندي‭ ‬‮«‬قيام‭ ‬السيد‭ ‬الذبيح‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قدم‭ ‬الأستاذ‭ ‬الشاعر‭ ‬كريم‭ ‬رضي‭ ‬ورقة‭ ‬أخرى‭ ‬استعرض‭ ‬فيها‭ ‬ملامح‭ ‬تجربة‭ ‬‮«‬بوهندي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشعر‭ ‬المسرحي‭ ‬لاسيما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أبرز‭ ‬أعماله‭ ‬‮«‬سرور،‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬طاعك‭ ‬الزمان،‭ ‬وهل‭ ‬يجف‭ ‬القلب؟‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬فقرات‭ ‬الحفل‭ ‬بجلسة‭ ‬حوارية‭ ‬مع‭ ‬نجم‭ ‬الأمسية‭ ‬الشاعر‭ ‬إبراهيم‭ ‬بوهندي،‭ ‬حيث‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬الشاعر‭ ‬شذرات‭ ‬من‭ ‬سيرته‭ ‬الأدبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬أبرز‭ ‬أمنياته‭ ‬وتطلعاته‭ ‬لإثراء‭ ‬الحركة‭ ‬الأدبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قصائده‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬لاقت‭ ‬تفاعلاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الحضور‭.‬

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