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قلة منهم استكشفوا حقيقة مفاهيمهباحث تاريخي: فنانو السبعينيات تأثروا بالموروث المحلي

11/6/2023 7:12:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أفاد‭ ‬الباحث‭ ‬التاريخي‭ ‬والفنان‭ ‬البحريني‭ ‬محمود‭ ‬بقلاوة‭ ‬أن‭ ‬قلة‭ ‬من‭ ‬فناني‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬استكشفوا‭ ‬حقيقة‭ ‬مفاهيم‭ ‬الموروث‭ ‬البحريني،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬بداية‭ ‬ظهور‭ ‬المتأثرين‭ ‬بهذا‭ ‬الموروث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬سبعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

وذكر‭ ‬بقلاوة‭ ‬خلال‭ ‬محاضرة‭ ‬أقيمت‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬للطلبة‭ ‬المعماريين‭ ‬الزائرين‭ ‬لموقع‭ ‬قلعة‭ ‬البحرين‭ ‬الأثرية‭ ‬‮«‬في‭ ‬نهاية‭ ‬السبعينات‭ ‬ظهر‭ ‬تيار‭ ‬من‭ ‬فناني‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ممتلئون‭ ‬بالأفكار‭ ‬المتأثرة‭ ‬بالموروث‭ ‬التراثي‭ ‬والشعبي‭ ‬القديم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأثيرات‭ ‬المدارس‭ ‬والأساليب‭ ‬الفنية‭ ‬الحديثة،‭ ‬وبحُرية‭ ‬التعبير‭ ‬والاختيار‭ ‬والتصرف،‭ ‬نحو‭ ‬تجارب‭ ‬ذاتية،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المخاض‭ ‬الواسع‭ ‬المتغير،‭ ‬استطاع‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭
‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬المفاهيم‭ ‬والتصاوير‭ ‬للموروث‭ ‬الأثري‭ ‬القديم‭ ‬والشعبي‭ ‬والمحلي‭ ‬المُعاصر‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬على‭ ‬قلتهم‭ ‬كانوا‭ ‬يمتلكون‭ ‬احساسًا‭ ‬جماليًا،‭ ‬ورؤية‭ ‬متجددة‭ ‬للقيم‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية،‭ ‬ونخصُّ‭ ‬بالذكر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬الدلمونية‭ ‬والتراثية،‭
‬فبرز‭ ‬هذا‭ ‬الفن‭ ‬الدلموني‭ ‬المتجدد‭ ‬والمتأصل‭ ‬عبر‭ ‬هؤلاء‭ ‬الرواد‭ ‬بروزًا‭ ‬يستحق‭ ‬الإشادة‭ ‬والتقدير،‭ ‬فالفنَّان‭ ‬راشد‭ ‬العريفي‭ - ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ - ‬تألَّق‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬فن‭ ‬حداثوي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬القديم‭ ‬الحضاري‭ ‬الثقافي‭ ‬الدلموني؛‭ ‬فأسس‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬دلمون‭ ‬الفنية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أنموذجًا‭ ‬مُعاصرًا‭ ‬زاخرًا‭ ‬بذاك‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الثراء‭ ‬الفني،‭ ‬وأسسَ‭ ‬ثم‭ ‬افتتح‭ ‬متحفه‭ ‬الخاص‭ ‬الدلموني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‮»‬‭.‬

وتحدث‭ ‬الباحث‭ ‬التاريخي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مُحاولات‭ ‬الأعمال‭ ‬المنتجة‭ ‬الفنية‭ ‬الدلمونية‭
‬التي‭ ‬تتشابه‭ ‬مع‭ ‬سيمفونية‭
‬ثقافية‭ ‬يتصورها‭ ‬المشاهد‭ ‬الذي‭ ‬يتصف‭ ‬بالثقافة‭ ‬الفنية‭ ‬الواسعة‭... ‬حيث‭ ‬تأخذنا‭ ‬في‭ ‬وقفات‭ ‬تتسع‭ ‬معها‭ ‬الرؤية‭ ‬وقراءة‭ ‬الجانب‭ ‬التجريدي‭ ‬والرمزي‭ ‬والفلسفي‭ ‬والميثويولوجي‭ ‬في‭ ‬الأعمال،‭ ‬وهذه‭ ‬الرموز‭ ‬التي‭ ‬التقينا‭ ‬بها‭ ‬تشابه‭ ‬تلك‭ ‬الرموز‭ ‬التي‭ ‬استخدمت‭ ‬عبر‭ ‬ثقافات‭ ‬حضارات‭ ‬تقاطعت‭ ‬مع‭ ‬دلمون،‭ ‬هذه‭
‬النقوش‭ ‬والرموز‭ ‬والطلاسم‭ ‬استخدمها‭ ‬الانسان‭ ‬الدلموني‭ ‬كأثر‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬عاش‭ ‬فيها،‭ ‬حيث‭ ‬التصق‭ ‬الانسان‭
‬الفنان‭ ‬في‭ ‬دلمون‭ ‬بظواهر‭ ‬التعرية‭ ‬الطبيعية‭ ‬التي‭ ‬أخذت‭ ‬أشكال‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬عوالم‭ ‬مختلفة‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكون‭ ‬المسكون‭ ‬عبر‭ ‬آلاف‭ ‬السنين،‭ ‬كالتماثيل‭ ‬الحجرية‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬تايلوس‭
‬الهلنستية،‭ ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬البحث‭ ‬مُستمرًا‭ ‬في‭ ‬محاولات‭ ‬فهم‭ ‬هذه‭ ‬الظواهر‭ ‬كأشكال‭ ‬فنية‭ ‬جمالية،‭ ‬فكرية،‭ ‬حسية،‭ ‬سحرية،‭ ‬ميتافيزيقية،‭ ‬وترتكز‭ ‬هذه‭ ‬البحوث‭ ‬على‭ ‬الأساس‭ ‬الهيكلي‭ ‬للفن‭ ‬البدائي‭ ‬الدلموني‭
‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬فهمية‭ ‬منها،‭ ‬وفلسفية‭ ‬ذات‭ ‬مساحاتٍ‭ ‬مفتوحة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الانسان‭
‬والطبيعة‭ ‬والوجود‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬بقلاوة‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬نريد‭ ‬أن‭
‬نتلمس‭ ‬وجدانية‭ ‬الأختام‭ ‬الدلمونية،‭ ‬نحسها‭ ‬في‭ ‬التشكيل‭ ‬الصوري،‭ ‬هذا‭ ‬التشكيل‭ ‬الذي‭ ‬امتلأت‭ ‬به‭ ‬المساحات‭ ‬المرئية‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأختام،‭ ‬كانغماس‭ ‬الخطوط‭ ‬والعناصر‭ ‬الجمالية‭ ‬والإيقاعية‭ ‬المسكونة‭ ‬بالإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬الدلموني‭ ‬المُتغلغل‭ ‬في‭ ‬نسيجها‭ ‬الفطري،‭ ‬وفي‭ ‬تكوينها‭ ‬الجيني‭ ‬والفسيويولوجي‭ ‬لإنسان‭ ‬دلمون‭ ‬القديم‭ ‬المتوارث‭ ‬عبر‭ ‬ألوف‭ ‬السنين،‭ ‬وهو‭ ‬امتداد‭ ‬الأحفاد‭ ‬للأجداد‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الموروثات‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬كالأختام‭ ‬والفخاريات‭ ‬بأشكال‭ ‬رمزية‭ ‬وتجريدية،‭ ‬وكأنها‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬أساطير‭ ‬سابقة،‭ ‬وحكايات‭ ‬لاحقة‭ ‬مستقبلية،‭ ‬تتواصل‭ ‬بسلسلة‭ ‬الابداع‭ ‬والرقي،‭ ‬لتحقق‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الجمال‭ ‬الظاهر‭ ‬منه،‭ ‬والمخفي‭ ‬هو‭ ‬الأكثر،‭ ‬ليشكل‭ ‬توافقا‭ ‬ذهنيا‭ ‬شفافا‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬الفني‭ ‬والمتلقي‭ (‬المشاهد‭)‬،‭ ‬وعندما‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المنتجة‭ ‬لممتلكات‭ ‬الأختام‭ ‬الأثرية،‭ ‬سنكتشف‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع،‭ ‬والدلالات،‭ ‬وما‭ ‬طرأ‭ ‬من‭ ‬متغيرات‭ ‬فنية،‭ ‬نحو‭ ‬تواصل‭ ‬الإبداع‭ ‬لإغناء‭ ‬حياة‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬العالم‭ ‬المُمتلئ‮»‬‭.‬

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