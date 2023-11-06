الدكتور وليد سلطان: متلازمة القلب المنكسر.. واحدة من الحالات المفاجئة والمؤقتة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إن التعرض للضغوط النفسية المختلفة يمكنه أن يؤثر على صحة القلب، وبالطبع يتسبب في متلازمة القلب المنكسر التي نتعرف عليها بالتفصيل مع الدكتور وليد سلطان اختصاصي أمراض القلب بمستشفى رويال بحرين عضو جمعية القلب الأمريكية.
ما هي متلازمة القلب المنكسر؟
هي واحدة من الحالات القلبية المفاجئة والمؤقتة التي يتعرض لها القلب، وتكون غالبًا بسبب الضغط العصبي الشديد والتوتر أو لأسباب صحية أخرى، وتتشابه أعراضها مع أعراض النوبات القلبية ماعدا انسداد الشرايين أو تلف القلب، وعادة يتم التعافي منها بشكل سريع.
وتعرف الحالة أيضا باسم متلازمة «تاكوتسوبو»، وتشير إلى حالة اعتلال عضلة القلب، التي تشخص عند المرضى بسبب الإجهاد العاطفي أو الجسدي الشديد.
تم وصف الحالة لأول مرة من قبل طبيب قلب ياباني في عام 1990، وتعني كلمة «تاكوتسوبو» باللغة اليابانية وعاء لصيد الأخطبوط، يكون له قاع عريض وعنق ضيق، بما يحاكي ما تسببه متلازمة القلب المكسور عند المرضى من تضخم انقباضي في البطين الأيسر يشبه شكل فخ الأخطبوط
واكتشفت دراسة أجريت عام 2020 ارتفاعا طفيفا لدى المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم باعتلال عضلة القلب «تاكوتسوبو» منذ تفشي فيروس كورونا، ووصل إلى 7.8 % مقارنة بـ1.7 % قبل جائحة «كوفيد-19». بالإضافة إلى ذلك، وجد أن المرضى الذين يعانون من هذه الحالة أثناء الوباء يقضون فترة أطول في المستشفى من أولئك الذين تم إدخالهم إليه قبل انتشار الوباء.
«بغض النظر عن سبب الإجهاد، فإن استجابة الجسم متشابهة: لإفراز كمية كبيرة من هرمون الإجهاد الأدرينالين. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي هذا إلى اعتلال عضلة القلب تاكوتسوبو، الذي يمكن أن يحاكي النوبة القلبية».
وبينما يُلاحظ اعتلال عضلة القلب «تاكوتسوبو» عند الرجال والنساء الأصغر سنا، وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن نسبة مذهلة بلغت 89.8 % من الحالات حدثت في النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 58 و75 عاما. وقد وُجد أن المسببات الأكثر شيوعا هي جسدية (36 % ) تليها الصدمة (27.7 % ). الجدير بالذكر أنه لا يمكن العثور على محفز في 28.5 % من المرضى.
وكشفت الدراسة أيضا أن المرضى الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب «تاكوتسوبو» كانوا تقريبا أكثر عرضة بمرتين من المصابين بمتلازمة الشريان التاجي الحادة (مثل النوبة القلبية) للإصابة باضطراب نفسي أو عصبي.
ما أعراض مرض القلب المكسور؟
الشعور بألم في الصدر مفاجئ وشديد.
ضيق في التنفس.
عدم انتظام ضربات القلب.
زيادة خفقان القلب.
انخفاض ضغط الدم.
حدوث إغماء.
ضعف البطين الأيسر للقلب.
التعرق الشديد.
ما أسباب مرض القلب المكسور؟
انكسار القلب
تشير الدراسات إلى أن متلازمة القلب المنكسر يمكن أن تحدث نتيجة لمجموعة متنوعة من عوامل التوتر العاطفي مثل الحزن والغضب الشديد والخوف والمفاجآت المدوية. يتسبب أي من هذه العوامل في إفراز كميات كبيرة من الهرمونات مثل الأدرينالين والنورادرينالين للتعامل مع الإجهاد في الجسم. ومن ثم تتداخل الكميات الكبيرة من هذه الهرمونات مع حجرة ضخ القلب (البطين الأيسر) وتسبب تغيرات في شكلها لتصبح مثل مصيدة الأخطبوط، مما يؤدي إلى انخفاض مؤقت في إمداد القلب بالدم. ومن الأمثلة على المسببات الشائعة لمتلازمة القلب المنكسر:
- الأزمات المالية الحادة أو المفاجئة.
- وفاة أحد أفراد الأسرة.
- الضغط العاطفي المرتبط بالمهنة.
- العنف المنزلي.
- التعرض لحادث.
- الانخراط في جدال حاد.
- حالات الطلاق.
- مفاجآت غير متوقعة مثل الفوز بمبلغ ضخم من المال.
- الحماسة المفرطة أثناء الخطابة.
- العلم بالإصابة بمرض خطير.
- التعرض لحادث سيارة.
- فقدان أحد أفراد الأسرة.
كما أنها من الممكن أن تحدث بسبب بعض المشكلات الصحية منها:
- فقدان الدم بشكل كبير.
- انخفاض ضغط الدم.
- انخفاض السكر بالدم.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- التعرض للإصابات الخطيرة.
- نوبة الربو وانتفاخ الرئة.
- الصعوبة في التنفس.
ويمكن أن تحدث متلازمة القلب المكسور حتى لو كنت بصحة جيدة، وفقا لجمعية القلب الأمريكية، ولهذا السبب من المهم فهم الأسباب والأعراض.
حتى الأحداث الإيجابية، مثل الدخول إلى حفلة مفاجئة أو الفوز باليانصيب، يمكن أن تؤدي إلى اعتلال عضلة القلب «تاكوتسوبو».
ما هي مضاعفات مرض القلب المكسور؟
عادة ما يتم التعافي من متلازمة القلب المنكسر، ولكن في بعض الأحيان مع تكرار التعرض للإصابة فإنها تتسبب في العديد من المضاعفات منها ما يلي:
- انخفاض ضغط الدم.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- فشل القلب.
- تجمع السوائل في الرئتين (الوذمة الرئوية).
- تكوين جلطات دموية في القلب.
- وفي الحالات النادرة قد تتسبب في الوفاة.
ما هو علاج مرض القلب المكسور؟
يصف الطبيب العلاج بعد التشخيص بناءً على الأعراض التي تظهر على المريض، ومن أنواع الأدوية التي يصفها الطبيب للعلاج هي حاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وأيضًا مدرات البول والتي تساعد على التقليل من حدة الأعراض ويمكن أيضا إعطاء الأسبرين للمرضى الذين يظهرون تراكم الترسبات في جدران الشرايين، كما قد ينصح بممارسة الرياضة والتي لها دور في العلاج
وإن الشخص عادة ما يتعافى من متلازمة القلب المكسور في غضون أسبوع إلى ستة أسابيع، ويتعافى تماما في غضون شهر إلى شهرين.
وكشفت دراسة أجريت عام 2015 أن معدل الوفيات بين مرضى «تاكوتسوبو» كان 5.6 % سنويا.
هل هناك طرق للوقاية من مرض القلب المكسور؟
حتى تقي نفسك من التعرض لمتلازمة القلب المنكسر يجب عليك اتباع العديد من الأمور الضرورية منها:
- عند الوقوع في مشكلة أو التعرض لأزمة نفسية يجب عليك طلب الدعم النفسي والعاطفي.
- من المهم تعلم إدارة الضغوط بشكل سليم.
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز الصحة النفسية.
- اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على فيتامينات ومعادن.
- الحصول على قدر كافٍ من الراحة والنوم.
- الابتعاد عن الأفكار السلبية، ومن المهم التفاؤل بالمستقبل.
- إذا كان هناك تاريخ عائلي للاكتئاب أو ملاحظة أي أعراض للاكتئاب، فعليك بالمتابعة مع الطبيب النفسي.
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