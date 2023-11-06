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الدكتور وليد سلطان: متلازمة القلب المنكسر.. واحدة من الحالات المفاجئة والمؤقتة

11/6/2023 7:12:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إن‭ ‬التعرض‭ ‬للضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬المختلفة‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬القلب،‭ ‬وبالطبع‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬متلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المنكسر‭ ‬التي‭ ‬نتعرف‭ ‬عليها‭ ‬بالتفصيل‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬سلطان‭ ‬اختصاصي‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬بمستشفى‭ ‬رويال‭ ‬بحرين‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬متلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المنكسر؟

هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬القلبية‭ ‬المفاجئة‭ ‬والمؤقتة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬القلب،‭ ‬وتكون‭ ‬غالبًا‭ ‬بسبب‭ ‬الضغط‭ ‬العصبي‭ ‬الشديد‭ ‬والتوتر‭ ‬أو‭ ‬لأسباب‭ ‬صحية‭ ‬أخرى،‭ ‬وتتشابه‭ ‬أعراضها‭ ‬مع‭ ‬أعراض‭ ‬النوبات‭ ‬القلبية‭ ‬ماعدا‭ ‬انسداد‭ ‬الشرايين‭ ‬أو‭ ‬تلف‭ ‬القلب،‭ ‬وعادة‭ ‬يتم‭ ‬التعافي‭ ‬منها‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭.‬

وتعرف‭ ‬الحالة‭ ‬أيضا‭ ‬باسم‭ ‬متلازمة‭ ‬‮«‬تاكوتسوبو‮»‬،‭ ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬اعتلال‭ ‬عضلة‭ ‬القلب،‭ ‬التي‭ ‬تشخص‭ ‬عند‭ ‬المرضى‭ ‬بسبب‭ ‬الإجهاد‭ ‬العاطفي‭ ‬أو‭ ‬الجسدي‭ ‬الشديد‭.‬

تم‭ ‬وصف‭ ‬الحالة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طبيب‭ ‬قلب‭ ‬ياباني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1990،‭ ‬وتعني‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬تاكوتسوبو‮»‬‭ ‬باللغة‭ ‬اليابانية‭ ‬وعاء‭ ‬لصيد‭ ‬الأخطبوط،‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬قاع‭ ‬عريض‭ ‬وعنق‭ ‬ضيق،‭ ‬بما‭ ‬يحاكي‭ ‬ما‭ ‬تسببه‭ ‬متلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المكسور‭ ‬عند‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬تضخم‭ ‬انقباضي‭ ‬في‭ ‬البطين‭ ‬الأيسر‭ ‬يشبه‭ ‬شكل‭ ‬فخ‭ ‬الأخطبوط

واكتشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬ارتفاعا‭ ‬طفيفا‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابتهم‭ ‬باعتلال‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬‮«‬تاكوتسوبو‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ووصل‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬8 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ1‭.‬7 % ‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬‮«‬كوفيد‭-‬19‮»‬‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وجد‭ ‬أن‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬أثناء‭ ‬الوباء‭ ‬يقضون‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إدخالهم‭ ‬إليه‭ ‬قبل‭ ‬انتشار‭ ‬الوباء‭.‬

‮«‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬الإجهاد،‭ ‬فإن‭ ‬استجابة‭ ‬الجسم‭ ‬متشابهة‭: ‬لإفراز‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬هرمون‭ ‬الإجهاد‭ ‬الأدرينالين‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬اعتلال‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬تاكوتسوبو،‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحاكي‭ ‬النوبة‭ ‬القلبية‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬يُلاحظ‭ ‬اعتلال‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬‮«‬تاكوتسوبو‮»‬‭ ‬عند‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء‭ ‬الأصغر‭ ‬سنا،‭ ‬وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬مذهلة‭ ‬بلغت‭ ‬89‭.‬8 % ‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬النساء‭ ‬اللائي‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهن‭ ‬بين‭ ‬58‭ ‬و75‭ ‬عاما‭. ‬وقد‭ ‬وُجد‭ ‬أن‭ ‬المسببات‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬هي‭ ‬جسدية‭ (‬36 % ‭) ‬تليها‭ ‬الصدمة‭ (‬27.7 % ‭). ‬الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬محفز‭ ‬في‭ ‬28‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬المرضى‭.‬

وكشفت‭ ‬الدراسة‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اعتلال‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬‮«‬تاكوتسوبو‮»‬‭ ‬كانوا‭ ‬تقريبا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬بمرتين‭ ‬من‭ ‬المصابين‭ ‬بمتلازمة‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬الحادة‭ (‬مثل‭ ‬النوبة‭ ‬القلبية‭) ‬للإصابة‭ ‬باضطراب‭ ‬نفسي‭ ‬أو‭ ‬عصبي‭.‬

ما‭ ‬أعراض‭ ‬مرض‭ ‬القلب‭ ‬المكسور؟‭ ‬

الشعور‭ ‬بألم‭ ‬في‭ ‬الصدر‭ ‬مفاجئ‭ ‬وشديد‭.‬

ضيق‭ ‬في‭ ‬التنفس‭.‬

عدم‭ ‬انتظام‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭.‬

زيادة‭ ‬خفقان‭ ‬القلب‭.‬

انخفاض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬

حدوث‭ ‬إغماء‭.‬

ضعف‭ ‬البطين‭ ‬الأيسر‭ ‬للقلب‭.‬

التعرق‭ ‬الشديد‭.‬

ما‭ ‬أسباب‭ ‬مرض‭ ‬القلب‭ ‬المكسور؟

انكسار‭ ‬القلب

تشير‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المنكسر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬لمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬التوتر‭ ‬العاطفي‭ ‬مثل‭ ‬الحزن‭ ‬والغضب‭ ‬الشديد‭ ‬والخوف‭ ‬والمفاجآت‭ ‬المدوية‭. ‬يتسبب‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬في‭ ‬إفراز‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الهرمونات‭ ‬مثل‭ ‬الأدرينالين‭ ‬والنورادرينالين‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الإجهاد‭ ‬في‭ ‬الجسم‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تتداخل‭ ‬الكميات‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهرمونات‭ ‬مع‭ ‬حجرة‭ ‬ضخ‭ ‬القلب‭ (‬البطين‭ ‬الأيسر‭) ‬وتسبب‭ ‬تغيرات‭ ‬في‭ ‬شكلها‭ ‬لتصبح‭ ‬مثل‭ ‬مصيدة‭ ‬الأخطبوط،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مؤقت‭ ‬في‭ ‬إمداد‭ ‬القلب‭ ‬بالدم‭. ‬ومن‭ ‬الأمثلة‭ ‬على‭ ‬المسببات‭ ‬الشائعة‭ ‬لمتلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المنكسر‭:‬

‭- ‬الأزمات‭ ‬المالية‭ ‬الحادة‭ ‬أو‭ ‬المفاجئة‭.‬

‭- ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭.‬

‭- ‬الضغط‭ ‬العاطفي‭ ‬المرتبط‭ ‬بالمهنة‭.‬

‭- ‬العنف‭ ‬المنزلي‭.‬

‭- ‬التعرض‭ ‬لحادث‭.‬

‭- ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬جدال‭ ‬حاد‭.‬

‭- ‬حالات‭ ‬الطلاق‭.‬

‭- ‬مفاجآت‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬مثل‭ ‬الفوز‭ ‬بمبلغ‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬المال‭.‬

‭- ‬الحماسة‭ ‬المفرطة‭ ‬أثناء‭ ‬الخطابة‭.‬

‭- ‬العلم‭ ‬بالإصابة‭ ‬بمرض‭ ‬خطير‭.‬

‭- ‬التعرض‭ ‬لحادث‭ ‬سيارة‭.‬

‭- ‬فقدان‭ ‬أحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭.‬

كما‭ ‬أنها‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬بسبب‭ ‬بعض‭ ‬المشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬منها‭:‬

‭- ‬فقدان‭ ‬الدم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

‭- ‬انخفاض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬

‭- ‬انخفاض‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭.‬

‭- ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬الجسم‭.‬

‭- ‬التعرض‭ ‬للإصابات‭ ‬الخطيرة‭.‬

‭- ‬نوبة‭ ‬الربو‭ ‬وانتفاخ‭ ‬الرئة‭.‬

‭- ‬الصعوبة‭ ‬في‭ ‬التنفس‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬متلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المكسور‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬بصحة‭ ‬جيدة،‭ ‬وفقا‭ ‬لجمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬فهم‭ ‬الأسباب‭ ‬والأعراض‭.‬

حتى‭ ‬الأحداث‭ ‬الإيجابية،‭ ‬مثل‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬حفلة‭ ‬مفاجئة‭ ‬أو‭ ‬الفوز‭ ‬باليانصيب،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اعتلال‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬‮«‬تاكوتسوبو‮»‬‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬مضاعفات‭ ‬مرض‭ ‬القلب‭ ‬المكسور؟

عادة‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬متلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المنكسر،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬مع‭ ‬تكرار‭ ‬التعرض‭ ‬للإصابة‭ ‬فإنها‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

‭- ‬انخفاض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬

‭- ‬عدم‭ ‬انتظام‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭.‬

‭- ‬فشل‭ ‬القلب‭.‬

‭- ‬تجمع‭ ‬السوائل‭ ‬في‭ ‬الرئتين‭ (‬الوذمة‭ ‬الرئوية‭).‬

‭- ‬تكوين‭ ‬جلطات‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬القلب‭.‬

‭- ‬وفي‭ ‬الحالات‭ ‬النادرة‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬الوفاة‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬علاج‭ ‬مرض‭ ‬القلب‭ ‬المكسور؟

يصف‭ ‬الطبيب‭ ‬العلاج‭ ‬بعد‭ ‬التشخيص‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬المريض،‭ ‬ومن‭ ‬أنواع‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬يصفها‭ ‬الطبيب‭ ‬للعلاج‭ ‬هي‭ ‬حاصرات‭ ‬بيتا‭ ‬ومثبطات‭ ‬الإنزيم‭ ‬المحول‭ ‬للأنجيوتنسين،‭ ‬وأيضًا‭ ‬مدرات‭ ‬البول‭ ‬والتي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الأعراض‭ ‬ويمكن‭ ‬أيضا‭ ‬إعطاء‭ ‬الأسبرين‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬يظهرون‭ ‬تراكم‭ ‬الترسبات‭ ‬في‭ ‬جدران‭ ‬الشرايين،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬ينصح‭ ‬بممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬والتي‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬العلاج

وإن‭ ‬الشخص‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يتعافى‭ ‬من‭ ‬متلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المكسور‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوع‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬أسابيع،‭ ‬ويتعافى‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬إلى‭ ‬شهرين‭.‬

وكشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬أن‭ ‬معدل‭ ‬الوفيات‭ ‬بين‭ ‬مرضى‭ ‬‮«‬تاكوتسوبو‮»‬‭ ‬كان‭ ‬5‭.‬6 % ‭ ‬سنويا‭. ‬

هل‭ ‬هناك‭ ‬طرق‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬القلب‭ ‬المكسور؟

حتى‭ ‬تقي‭ ‬نفسك‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬لمتلازمة‭ ‬القلب‭ ‬المنكسر‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬اتباع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬الضرورية‭ ‬منها‭:‬

‭- ‬عند‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬أو‭ ‬التعرض‭ ‬لأزمة‭ ‬نفسية‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬طلب‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والعاطفي‭.‬

‭- ‬من‭ ‬المهم‭ ‬تعلم‭ ‬إدارة‭ ‬الضغوط‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭.‬

‭- ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬بانتظام‭ ‬لتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭.‬

‭- ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬متوازن‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬فيتامينات‭ ‬ومعادن‭.‬

‭- ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬والنوم‭.‬

‭- ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الأفكار‭ ‬السلبية،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬التفاؤل‭ ‬بالمستقبل‭.‬

‭- ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬للاكتئاب‭ ‬أو‭ ‬ملاحظة‭ ‬أي‭ ‬أعراض‭ ‬للاكتئاب،‭ ‬فعليك‭ ‬بالمتابعة‭ ‬مع‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭.‬

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