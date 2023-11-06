الدكتور ظافر كمال يوضح علاقة مرض السكري بنقص تروية الدم في الأطراف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعليه‭ ‬فقد‭ ‬ذكر‭ ‬الدكتور‭ ‬ظافر‭ ‬كمال‭ ‬إن‭ ‬الارتفاع‭ ‬المزمن‭ ‬للسكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬والغير‭ ‬معالج‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مضاعفات‭ ‬طويلة‭ ‬المدى‭ ‬والتي‭ ‬تُصيب‭ ‬عدَّةَ‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬لاسيَّما‭ ‬الأوعية‭ ‬الدَّمويَّة‭ ‬الرئيسة‭ ‬والطرفية،‭ ‬والأعصاب،‭ ‬والعينين‭ ‬والكلى،‭ ‬مما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬العمى‭ ‬والإصابة‭ ‬بجلطات‭ ‬الدماغ‭ ‬والقلب‭ ‬أو‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬وفقدان‭ ‬الإحساس‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭.‬

ونوه‭ ‬الدكتور‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬مرضى‭ ‬السكر‭ ‬يصابون‭ ‬بمضاعفات‭ ‬القدم‭ ‬السكرية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الوعي،‭ ‬وإهمال‭ ‬الخطة‭ ‬العلاجية‭ ‬والأدوية‭ ‬الموصوفة‭ ‬والموصى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الطبيب‭ ‬المشرف‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬فقدان‭ ‬الأطراف‭ ‬‮«‬بترها‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬النقص‭ ‬الشديد‭ ‬في‭ ‬تروية‭ ‬الدم‭ ‬للقدمين‭ ‬أو‭ ‬لإصابتها‭ ‬بالإلتهابات‭ ‬الجرثومية‭ ‬تقرحات‭ ‬جلدية،‭ ‬والذي‭ ‬ينتج‭ ‬عنه‭ ‬تلف‭ ‬الأنسجة‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬‮«‬الغرغرينا‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬ظهرت‭ ‬أعراض‭ ‬القدم‭ ‬السكرية‭ ‬لدى‭ ‬المريض‭ ‬فيصبح‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬بمكان‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬المختص‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬وذلك‭ ‬لعمل‭ ‬تقييم‭ ‬شامل‭ ‬ودقيق‭ ‬لأسباب‭ ‬حدوث‭ ‬هذه‭ ‬المضاعفات،‭ ‬وقد‭ ‬يحتاج‭ ‬المريض‭ ‬لعمل‭ ‬قسطرة‭ ‬علاجية‭ ‬لفتح‭ ‬انسدادات‭ ‬الشرايين‭ ‬الطرفية‭ ‬وإعادة‭ ‬التروية‭ ‬إلى‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإنعاش‭ ‬الأنسجة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬الطرف،‭ ‬ملفتا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المقصود‭ ‬بشرايين‭ ‬الطرف‭ ‬السفلي‭ ‬مثلاً‭ ‬هو‭ ‬الأورطي،‭ ‬شرايين‭ ‬الحوض،‭ ‬والفخذ،‭ ‬والساق‭ ‬وشرايين‭ ‬القدم‭.‬

وأفاد‭ ‬استشاري‭ ‬أول‭ ‬جراحة‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والعلاج‭ ‬بالقسطرة‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬طرق‭ ‬الوقاية‭ ‬هي‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم،‭ ‬عدم‭ ‬التدخين،‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬معدل‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬الكوليسترول،‭ ‬تناول‭ ‬الأدوية‭ ‬الموصوفة‭ ‬من‭ ‬الطبيب‭ ‬بانتظام،‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الوزن،‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بانتظام،‭ ‬الالتزام‭ ‬بالأكل‭ ‬الصحي،‭ ‬والمراجعة‭ ‬الدورية‭ ‬للطبيب‭ ‬المختص‭.‬

وأكد‭ ‬العقيد‭ ‬طبيب‭ ‬ظافر‭ ‬كمال‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أطباء‭ ‬وجراحين‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الطاقم‭ ‬التمريضي‭ ‬والمساند‭ ‬المتمرس،‭ ‬ومن‭ ‬شأنهم‭ ‬أن‭ ‬يتوصلوا‭ ‬إلى‭ ‬التشخيص‭ ‬والتقييم‭ ‬الصحيح‭ ‬للحالة‭ ‬باستخدام‭ ‬أحدث‭ ‬الطرق‭ ‬التشخيصية‭ ‬والعلاجية‭ ‬مثل‭ ‬الفحص‭ ‬السريري‭ ‬وفحص‭ ‬نسبة‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬والأكسجين‭ ‬في‭ ‬الأطراف‭ ‬والعلاج‭ ‬بالأدوية،‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي،‭ ‬إجراء‭ ‬القسطرة،‭ ‬والعمليات‭ ‬الجراحية،‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬غرف‭ ‬الضغط‭ ‬العالي‭ ‬للأكسجين‭ ‬والعناية‭ ‬بتقرحات‭ ‬القدم‭ ‬السكرية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب،‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬المصابة‭ ‬للمريض‭. ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬يقوم‭ ‬فريق‭ ‬الأوعية‭ ‬بالمستشفى‭ ‬العسكري‭ ‬بعمل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬200‭ ‬قسطرة‭ ‬علاجية‭ ‬سنوياً‭ ‬تفتح‭ ‬فيها‭ ‬انسدادات‭ ‬الشرايين‭ ‬الطرفية‭ ‬وبذلك‭ ‬يتم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬سليمة‭.‬