الدكتور ظافر كمال يوضح علاقة مرض السكري بنقص تروية الدم في الأطراف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح العقيد طبيب ظافر محمد كمال استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والعلاج بالقسطرة بالخدمات الطبية الملكية
– المستشفى العسكري أن مرض السكري يعتبر من أكثر الامراض شيوعا في العالم وفي مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص، مشيرا إلى أن معظم مضاعفات داء السُّكَّري تنجم عن مشاكل في الأوعية الدَّمويَّة؛ حيث يؤدي استمرار ارتفاع مستويات الغلوكوز (السكر) في الدم لمدَّة طويلة إلى حدوث تضيُّق في الأوعية الدَّمويَّة الصغيرة والكبيرة. وبذلك يحد التضيق من جريان الدَّم إلى أجزاء كثيرةٍ من الجسم، ممَّا يؤدي إلى حدوث مشاكل ومضاعفات عدة.
وعليه فقد ذكر الدكتور ظافر كمال إن الارتفاع المزمن للسكر في الدم والغير معالج يؤدي إلى مضاعفات طويلة المدى والتي تُصيب عدَّةَ مناطق في الجسم، لاسيَّما الأوعية الدَّمويَّة الرئيسة والطرفية، والأعصاب، والعينين والكلى، مما من شأنه أن يؤدي الى العمى والإصابة بجلطات الدماغ والقلب أو الفشل الكلوي وفقدان الإحساس في الأطراف.
ونوه الدكتور الى أن نسبة كبيرة من مرضى السكر يصابون بمضاعفات القدم السكرية في حال عدم الوعي، وإهمال الخطة العلاجية والأدوية الموصوفة والموصى بها من قبل الطبيب المشرف مما يؤدي إلى فقدان الأطراف «بترها» بسبب النقص الشديد في تروية الدم للقدمين أو لإصابتها بالإلتهابات الجرثومية تقرحات جلدية، والذي ينتج عنه تلف الأنسجة بشكل كلي «الغرغرينا».
وذكر أنه إذا ظهرت أعراض القدم السكرية لدى المريض فيصبح من الضرورة بمكان استشارة الطبيب المختص في أسرع وقت وذلك لعمل تقييم شامل ودقيق لأسباب حدوث هذه المضاعفات، وقد يحتاج المريض لعمل قسطرة علاجية لفتح انسدادات الشرايين الطرفية وإعادة التروية إلى القدم في محاولة لإنعاش الأنسجة والمحافظة على الطرف، ملفتا الى أن المقصود بشرايين الطرف السفلي مثلاً هو الأورطي، شرايين الحوض، والفخذ، والساق وشرايين القدم.
وأفاد استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والعلاج بالقسطرة إن من أهم طرق الوقاية هي السيطرة على نسبة السكر في الدم، عدم التدخين، السيطرة على معدل ضغط الدم، السيطرة على نسبة الكوليسترول، تناول الأدوية الموصوفة من الطبيب بانتظام، المحافظة على الوزن، ممارسة الرياضة بانتظام، الالتزام بالأكل الصحي، والمراجعة الدورية للطبيب المختص.
وأكد العقيد طبيب ظافر كمال أن الخدمات الطبية الملكية تحتوي على أطباء وجراحين متخصصين في هذا المجال بالإضافة إلى الطاقم التمريضي والمساند المتمرس، ومن شأنهم أن يتوصلوا إلى التشخيص والتقييم الصحيح للحالة باستخدام أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية مثل الفحص السريري وفحص نسبة تدفق الدم والأكسجين في الأطراف والعلاج بالأدوية، العلاج الطبيعي، إجراء القسطرة، والعمليات الجراحية، العلاج في غرف الضغط العالي للأكسجين والعناية بتقرحات القدم السكرية وذلك في الوقت المناسب، للمحافظة على الأطراف المصابة للمريض. فعلى سبيل المثال لا الحصر يقوم فريق الأوعية بالمستشفى العسكري بعمل ما لا يقل عن 200 قسطرة علاجية سنوياً تفتح فيها انسدادات الشرايين الطرفية وبذلك يتم المحافظة على الأقدام سليمة.
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