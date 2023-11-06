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الدكتور عادل الشيخ: الغضروف الهلالي المفصلي أكثر إصابات الركبة شيوعا عند الرياضيين

11/6/2023 7:12:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الغضروف‭ ‬الهلالي‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬غضروف‭ ‬الركبة،‭ ‬يحميها‭ ‬من‭ ‬الصدمات‭ ‬ويثبت‭ ‬المفصل‭ ‬ويحمي‭ ‬العظام‭ ‬من‭ ‬التلف‭. ‬لكن‭ ‬أي‭ ‬التواء‭ ‬بسيط‭ ‬للركبة‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الغضروف‭ ‬الهلالي‭. ‬وقد‭ ‬تختلف‭ ‬الأعراض‭ ‬وتكون‭ ‬مفاجئة‭ ‬ومؤلمة‭. ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬التالي‭ ‬مع‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الشيخ‭ ‬استشاري‭ ‬الطب‭ ‬الرياضي‭ ‬وإصابات‭ ‬الملاعب‭ ‬بمستشفى‭ ‬البحرين‭ ‬التخصصي‭ ‬سنتعرف‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الغضروف‭ ‬الهلالي‭ ‬المفصلي‭ ‬وأحدث‭ ‬طرق‭ ‬علاجه‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬أكثر‭ ‬الإصابات‭ ‬الركبة‭ ‬شيوعا؟‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬الأسباب؟

أكثر‭ ‬الإصابات‭ ‬شيوعا‭ ‬هي‭ ‬تمزق‭ ‬الغضاريف،‭ ‬تمزق‭ ‬الاربطة،‭ ‬كسور‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة‭ ‬مثل‭ ‬الصابونة‭ ‬او‭ ‬عظمة‭ ‬الفخذ‭ ‬أو‭ ‬الساق،‭ ‬خلع‭ ‬في‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة‭ ‬وإصابات‭ ‬أخرى‭.‬

تمزق‭ ‬الغضروف‭ ‬الهلالي‭ ‬المفصلي‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الاصابات‭ ‬شيوعا‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين،‭ ‬وخاصة‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬رياضات‭ ‬الاتصال‭ ‬الجسدي،‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬عمر‭ ‬أن‭ ‬يتمزق‭ ‬لديه‭ ‬الغضروف‭ ‬الهلالي‭. ‬عندما‭ ‬يتحدث‭ ‬الناس‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬الغضروف‭ ‬الركبة،‭ ‬فهم‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يقصدون‭ ‬تمزق‭ ‬الغضروف‭ ‬الهلالي‭ ‬المفصلي‭.‬

ما‭ ‬هو‭ ‬الغضروف‭ ‬الهلالي‭ ‬بالتحديد؟

الغضروف‭ ‬الهلالي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬مطاطية‭ ‬صلبة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬هلالي‭ ‬توفر‭ ‬وسادة‭ ‬بين‭ ‬عظم‭ ‬الفخذ‭ ‬والساق‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬عامل‭ ‬استقرار‭ ‬لمفصل‭ ‬الركبة‭ ‬وظيفته‭ ‬امتصاص‭ ‬الصدمات‭. ‬وهذا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الغضروف‭ ‬الزجاجي‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬عظمة‭ ‬الفخذ‭ ‬والساق‭ ‬في‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة،‭ ‬والذي‭ ‬سنناقشه‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬آخر‭ ‬لاحقًا‭.‬

يوجد‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬الغضاريف‭ ‬الهلالية‭ ‬في‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬حرف‭ ‬سي‭ ‬او‭ ‬هلال،‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الداخلي‭ ‬والآخر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الخارجي‭ ‬لمفصل‭ ‬الركبة‭.‬

هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬لتمزق‭ ‬الغضروف‭ ‬الهلالي‭ ‬في‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬موضح‭ ‬في‭ ‬الرسم‭ ‬التخطيطي‭.‬

ما‭ ‬هي‭ ‬الأعراض؟

الأعراض‭ ‬تكون‭ ‬ألما‭ ‬في‭ ‬الركبة،‭ ‬انتفاخا،‭ ‬عدم‭ ‬حركة‭ ‬المفصل‭ ‬المفاجئ‭ (‬قفل‭)‬،‭ ‬عدم‭ ‬الاتزان‭ ‬والشعور‭ ‬بخذلان‭ ‬المفصل‭.‬

كيف‭ ‬يكون‭ ‬التشخيص؟

أولا‭ ‬تشخيص‭ ‬المريض‭ ‬من‭ ‬الأعراض‭ ‬التي‭ ‬يشتكي‭ ‬منها‭ ‬المريض،‭ ‬الفحص‭ ‬الإكلينيكي،‭ ‬الأشعة‭ ‬السينية،‭ ‬الأشعة‭ ‬المقطعية،‭ ‬وأخيرا‭ ‬عملية‭ ‬المنظار‭ ‬التشخيصي‭. ‬

هل‭ ‬هناك‭ ‬طرق‭ ‬للوقاية؟

تتعدد‭ ‬طرق‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‭:‬

1-‭ ‬تخفيف‭ ‬الوزن‭ ‬الزائد‭.‬

2-‭ ‬التسخين‭ ‬أو‭ ‬الإحماء‭ ‬قبل‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬

3-‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬قوة‭ ‬التمارين‭.‬

4-‭ ‬تقوية‭ ‬عضلات‭ ‬الساق‭ ‬الخلفية‭ ‬والأمامية‭. ‬

5-‭ ‬ارتداء‭ ‬الحذاء‭ ‬المناسب‭. ‬

لا‭ ‬يمكننا‭ ‬منع‭ ‬الإصابة‭ ‬كليا‭ ‬لكن‭ ‬نستطيع‭ ‬تقليل‭ ‬فرص‭ ‬الإصابة‭ ‬بها‭. ‬

ماهي‭ ‬أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج؟

غالبا‭ ‬يكون‭ ‬العلاج‭ ‬تحفظيا‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬مسكنات‭ ‬للألم‭ ‬وعلاج‭ ‬طبيعي،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬الأعراض‭ ‬ونوع‭ ‬التمزق‭ ‬وحجمه‭ ‬وموقعه‭ ‬وبعد‭ ‬الشرح‭ ‬للمريض‭ ‬عن‭ ‬حالته‭ ‬يكون‭ ‬البديل‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬المنظار‭ ‬للركبة‭. ‬

أحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭ ‬هو‭ ‬عملية‭ ‬المنظار‭ ‬وخياطة‭ ‬الغضروف‭ ‬في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بذلك‭ ‬أو‭ ‬عملية‭ ‬زراعة‭ ‬الغضروف‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬مراحلها‭ ‬الأولية‭ ‬ونتائجها‭ ‬مشجعة‭.‬

هل‭ ‬يمكننا‭ ‬إصلاح‭ ‬الغضروف‭ ‬المفصلي‭ ‬الممزق؟

نعم،‭ ‬نستطيع‭ ‬إصلاح‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬تمزقات‭ ‬الغضروف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جراحة‭ ‬الثقب‭ (‬منظار‭ ‬الركبة‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬سيحمي‭ ‬مفصل‭ ‬الركبة‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بخشونة‭ ‬المفاصل

المبكرة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬عملية‭ ‬استبدال‭ ‬الركبة‭ ‬بالكامل‭ ‬بالمفصل‭ ‬الصناعي‭ ‬مبكرًا‭.‬

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