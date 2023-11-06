الدكتور عادل الشيخ: الغضروف الهلالي المفصلي أكثر إصابات الركبة شيوعا عند الرياضيين

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- Akhbar Al Khaleej) الغضروف الهلالي هو جزء من غضروف الركبة، يحميها من الصدمات ويثبت المفصل ويحمي العظام من التلف. لكن أي التواء بسيط للركبة قد يؤدي إلى تمزق في الغضروف الهلالي. وقد تختلف الأعراض وتكون مفاجئة ومؤلمة. في الحوار التالي مع الدكتور عادل عبدالحميد الشيخ استشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب بمستشفى البحرين التخصصي سنتعرف كل ما يخص الغضروف الهلالي المفصلي وأحدث طرق علاجه.
ما هي أكثر الإصابات الركبة شيوعا؟ وما هي الأسباب؟
أكثر الإصابات شيوعا هي تمزق الغضاريف، تمزق الاربطة، كسور مفصل الركبة مثل الصابونة او عظمة الفخذ أو الساق، خلع في مفصل الركبة وإصابات أخرى.
تمزق الغضروف الهلالي المفصلي يعدّ من أكثر الاصابات شيوعا بين الرياضيين، وخاصة أولئك الذين يلعبون رياضات الاتصال الجسدي، مع ذلك يمكن لأي شخص في أي عمر أن يتمزق لديه الغضروف الهلالي. عندما يتحدث الناس عن إصابة الغضروف الركبة، فهم عادة ما يقصدون تمزق الغضروف الهلالي المفصلي.
ما هو الغضروف الهلالي بالتحديد؟
الغضروف الهلالي عبارة عن قطعة من مادة مطاطية صلبة على شكل هلالي توفر وسادة بين عظم الفخذ والساق بالإضافة إلى أنها عامل استقرار لمفصل الركبة وظيفته امتصاص الصدمات. وهذا يختلف عن الغضروف الزجاجي الذي يغطي عظمة الفخذ والساق في مفصل الركبة، والذي سنناقشه في موضوع آخر لاحقًا.
يوجد اثنان من الغضاريف الهلالية في مفصل الركبة على شكل حرف سي او هلال، واحد في الجانب الداخلي والآخر في الجانب الخارجي لمفصل الركبة.
هناك العديد من الأنواع المختلفة لتمزق الغضروف الهلالي في مفصل الركبة كما هو موضح في الرسم التخطيطي.
ما هي الأعراض؟
الأعراض تكون ألما في الركبة، انتفاخا، عدم حركة المفصل المفاجئ (قفل)، عدم الاتزان والشعور بخذلان المفصل.
كيف يكون التشخيص؟
أولا تشخيص المريض من الأعراض التي يشتكي منها المريض، الفحص الإكلينيكي، الأشعة السينية، الأشعة المقطعية، وأخيرا عملية المنظار التشخيصي.
هل هناك طرق للوقاية؟
تتعدد طرق الوقاية منها:
1- تخفيف الوزن الزائد.
2- التسخين أو الإحماء قبل ممارسة الرياضة.
3- التدرج في قوة التمارين.
4- تقوية عضلات الساق الخلفية والأمامية.
5- ارتداء الحذاء المناسب.
لا يمكننا منع الإصابة كليا لكن نستطيع تقليل فرص الإصابة بها.
ماهي أحدث طرق العلاج؟
غالبا يكون العلاج تحفظيا في البداية، على شكل مسكنات للألم وعلاج طبيعي، وبناء على الأعراض ونوع التمزق وحجمه وموقعه وبعد الشرح للمريض عن حالته يكون البديل هو عملية المنظار للركبة.
أحدث طرق العلاج هو عملية المنظار وخياطة الغضروف في الحالات التي تسمح بذلك أو عملية زراعة الغضروف والتي هي إلى الآن في مراحلها الأولية ونتائجها مشجعة.
هل يمكننا إصلاح الغضروف المفصلي الممزق؟
نعم، نستطيع إصلاح بعض أنواع تمزقات الغضروف من خلال جراحة الثقب (منظار الركبة)، وهذا سيحمي مفصل الركبة من الإصابة بخشونة المفاصل
المبكرة التي يمكن أن تؤدي إلى عملية استبدال الركبة بالكامل بالمفصل الصناعي مبكرًا.
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