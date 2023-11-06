دياز بنداء عاطفي:الحرية لأبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬والدا‭ ‬دياز‭ ‬قد‭ ‬تعرضا‭ ‬للاختطاف‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬في‭ ‬كولومبيا‭ ‬قبل‭ ‬أيام،‭ ‬وجرى‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬والدته‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬والده‭ ‬مفقوداً‭. ‬ويقف‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كولومبيا،‭ ‬وهو‭ ‬منظمة‭ ‬حرب‭ ‬عصابات‭ ‬يسارية،‭ ‬وراء‭ ‬عملية‭ ‬الاختطاف‭.‬

وبحسب‭ ‬‮«‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‮»‬،‭ ‬أطلق‭ ‬دياز‭ ‬النداء‭ ‬العاطفي‭ ‬عقب‭ ‬مشاركته‭ ‬من‭ ‬مقعد‭ ‬البدلاء‭ ‬وتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬1‭ / ‬1‭ ‬لليفربول‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬الأحد‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وخلال‭ ‬احتفال‭ ‬دياز‭ (‬26‭ ‬عاماً‭) ‬بتسجيل‭ ‬الهدف،‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬قميص‭ ‬يحمل‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬الحرية‭ ‬لأبي‮»‬‭ ‬وبعدها‭ ‬أطلق‭ ‬منشوراً‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬بتطبيق‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬دياز‭ ‬في‭ ‬منشوره‭: ‬‮«‬اليوم‭ ‬لا‭ ‬يتحدث‭ ‬إليكم‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بل‭ ‬يتحدث‭ ‬إليكم‭ ‬اليوم‭ ‬لوتشو‭ ‬دياز،‭ ‬نجل‭ ‬لويس‭ ‬مانويل‭ ‬دياز‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬ماني،‭ ‬والدي،‭ ‬عامل‭ ‬لا‭ ‬يكل،‭ ‬ويشكل‭ ‬دعامة‭ ‬للعائلة‭ ‬وقد‭ ‬تعرض‭ ‬للاختطاف‭... ‬أطلب‭ ‬من‭ ‬جيش‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬والدي،‭ ‬وأنادي‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬بالعمل‭ ‬سوياً‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحريره‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬دياز‭: ‬‮«‬في‭ ‬كل‭ ‬ثانية‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬دقيقة‭ ‬تتزايد‭ ‬معاناتنا‭. ‬والدتي‭ ‬وإخوتي‭ ‬وأنا،‭ ‬نشعر‭ ‬باليأس‭ ‬والضيق‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬كلمات‭ ‬تصف‭ ‬ما‭ ‬نشعر‭ ‬به‭. ‬المعاناة‭ ‬ستنتهي‭ ‬فقط‭ ‬عند‭ ‬عودته‭ ‬إلينا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬دياز‭: ‬‮«‬أتوسل‭ ‬إليكم‭ ‬أن‭ ‬تطلقوا‭ ‬سراحه‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬احتراماً‭ ‬لنزاهته‭ ‬ولإنهاء‭ ‬هذا‭ ‬الانتظار‭ ‬المؤلم‭ ‬بأسرع‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬في‭ ‬المنشور‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إيه‭ ‬ميديا‮»‬‭: ‬‮«‬باسم‭ ‬الحب‭ ‬والرحمة،‭ ‬نطالبكم‭ ‬بإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬أفعالكم‭ ‬والسماح‭ ‬لنا‭ ‬باستعادته‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أشكر‭ ‬الكولومبيين‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬حظينا‭ ‬به،‭ ‬شكراً‭ ‬لكل‭ ‬مظاهر‭ ‬المودة‭ ‬والتضامن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬العصيب‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬بلدي‭ ‬كولومبيا‮»‬‭.‬

وشارك‭ ‬دياز‭ ‬من‭ ‬مقعد‭ ‬البدلاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد،‭ ‬وهي‭ ‬المشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬منذ‭ ‬حادث‭ ‬اختطاف‭ ‬والديه‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬