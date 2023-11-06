ديوكوفيتش يعزّز صدارته أمام ألكاراس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) باريس
– (أ ف ب) :عزّز النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج الأحد بلقب دورة باريس لماسترز الألف في كرة المضرب، الفارق بينه وبين الإسباني كارلوس ألكاراس في تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر الإثنين.
واللقب هو السابع لديوكوفيتش في دورة باريس والأربعون في دورات الماسترز الألف نقطة وكلاهما رقم قياسي. كما أنه اللقب السابع والتسعون للصربي في مسيرته المظفرة واقترب بالتالي من السويسري روجيه فيدرر (103 ألقاب) والأمريكي جيمي كونورز حامل الرقم القياسي مع 109 ألقاب.
ويعد الدنماركي هولغر رونه الخاسر الأكبر في التصنيف الجديد حيث تراجع ثلاثة مراكز ليصبح العاشر.
وخرج اللاعب الدنماركي، الفائز بدورة باريس العام الماضي، هذا العام من ربع النهائي على يد ديوكوفيتش، مما سمح للنروجي كاسبر رود بالتقدم في التصنيف إلى المركز السابع أمام الألماني الكسندر زفيريف الثامن والأمريكي تايلور فريتز التاسع.
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