ديوكوفيتش يعزّز صدارته أمام ألكاراس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واللقب‭ ‬هو‭ ‬السابع‭ ‬لديوكوفيتش‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬باريس‭ ‬والأربعون‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الماسترز‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬وكلاهما‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭. ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬اللقب‭ ‬السابع‭ ‬والتسعون‭ ‬للصربي‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬المظفرة‭ ‬واقترب‭ ‬بالتالي‭ ‬من‭ ‬السويسري‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر‭ (‬103‭ ‬ألقاب‭) ‬والأمريكي‭ ‬جيمي‭ ‬كونورز‭ ‬حامل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬مع‭ ‬109‭ ‬ألقاب‭.‬

ويعد‭ ‬الدنماركي‭ ‬هولغر‭ ‬رونه‭ ‬الخاسر‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الجديد‭ ‬حيث‭ ‬تراجع‭ ‬ثلاثة‭ ‬مراكز‭ ‬ليصبح‭ ‬العاشر‭.‬

وخرج‭ ‬اللاعب‭ ‬الدنماركي،‭ ‬الفائز‭ ‬بدورة‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬مما‭ ‬سمح‭ ‬للنروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬بالتقدم‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬أمام‭ ‬الألماني‭ ‬الكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬الثامن‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬التاسع‭.‬