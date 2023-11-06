كافالييرز يُسقط ووريرز ودورانت يتعملق

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- Akhbar Al Khaleej) واشنطن - (أ ف ب): قاد الثنائي دونوفان ميتشل وداريوس غارلاند بتسجيلهما 55 نقطة معًا فريقهما كليفلاند كافالييرز لاسقاط غولدن ستايت ووريرز بنتيجة 115-104 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاحد فيما تألق كيفن دورانت بتسجيله 41 نقطة ليقود فينيكس صنز للفوز على ديترويت بيستونز 120-106.
في كليفلاند، قدم ميتشل وغارلاند مباراة هجومية كبيرة من خلال احراز 31 و24 نقطة تواليًا، فيما كان ستيفن كوري الافضل لدى ووريرز بـ 28 نقطة مسجلا 7 من محاولاته الثلاثية الـ 11
في المباراة، كما أضاف اليه درايموند غرين 18 نقطة.
وتلقى ووريرز خسارته الاولى بعد خمسة انتصارات متتالية.
وقال ميتشل «أهم شيء بالنسبة لنا هو أننا قدمنا مباراة كاملة».
وتابع «لقد قاتلنا بقوة. هذا فريق صعب. لديهم الكثير من اللاعبين الذين فازوا بألقاب البطولة ونحن نحاول الوصول إلى هذا المستوى. علينا مواصلة هذا الزخم».
وتراجع ووريرز الى المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية برصيد 5 انتصارات وخسارتين.
رابتورز يقلب تأخره
من ناحية اخرى، تعملق كيفن دورانت بتسجيله 41 نقطة ليقود فينيكس صنز للفوز على ديترويت بيستونز الذي يقوده مدرب صنز السابق مونتي ويليامز 120-106.
وأضاف دورانت الى رصيده الشخصي 5 تمريرات حاسمة واربع متابعات و3 حائط صد «بلوك شوت».
وقال فرانك فوغل مدرب صنز عن دورانت «لقد كان رائعًا، وسجل الكرة بكل طريقة ممكنة».
وأضاف «لقد قدم أداءً رائعًا حقًا. إنه جيد حقًا في كرة السلة وقد أظهر ذلك الليلة».
وتفوّق صنز على ديترويت في كل أرباع المباراة، حيث أسهم ايضا إريك غوردون بـ 21 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة ليضع الفريق حدا لثلاث هزائم متتالية.
وقال دورانت «نحن متحمسون لأننا حققنا الفوز أخيرًا». وكان كيد كانينغهام افضل مسجّل لديترويت بـ 26 نقطة في المواجهة الاولى ضمن الموسم المنتظم بين صنز ومدربه السابق ويليامز.
وبعدما أقيل ويليامز من تدريب صنز اثر خروج الفريق من الدور الثاني ضمن الادوار الاقصائية الموسم الماضي، تعاقد معه ديترويت لمدة ست سنوات مقابل 78.5 مليون دولار أميركي.
وفي سان انتونيو، حقّق تورونتو رابتورز فوزًا ناريًا بعد عودة مثيرة بمواجهة سبيرز بقيادة النجم الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما 123-116 بعد التمديد. وتألق لدى تورنتو سكوتي بارنز بتسجيله 30 نقطة مع 11 متابعة وست تمريرات حاسمة.
وسجّل الانكليزي او جاي انونوبي سلة التعادل قبل ثانية واحدة من النهاية معادلا النتيجة 110-110 وفارضا التمديد. ومن ثمّ احرز اللاعب نفسه ثلاثية قاتلة في الوقت الاضافي ليمنح تورونتو التقدم. وسجّل كيلدون جونسون 26 نقطة وأضاف زاك كولينز 21 نقطة مع 11 متابعة وويمبانياما 20 نقطة مع 9 متابعات و5 حائط صد من جانب سبيرز.
مافريكس ثانيًا في الغرب
واستفاد دالاس مافريكس على اكمل وجه من سقوط ووريرز للتقدم الى المركز الثاني في ترتيب المنطقة الغربية خلف دنفر ناغتس حامل اللقب، وذلك بعد فوزه على تشارلوت هورنتس 124-118.
وتألق لدى مافريكس كالمعتاد نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي احرز 23 نقطة مع 12 متابعة وتسع تمريرات حاسمة.
كما أضاف كايري إرفينغ 18 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة ليعزّز مافريكس رصيده الى 5 انتصارات وخسارة، ويحافظ على سجله النظيف على ارضه (3-0).
وكان لاميلو بال افضل مسجّل لهورنتس حيث احرز ثلاثية مزدوجة بـ 30 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و10 متابعات.
كما حقّق ممفيس غريزليز فوزه الاول هذا الموسم على حساب بورتلاند ترايل بلايزرز 112-100.
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