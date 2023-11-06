كافالييرز يُسقط ووريرز ودورانت يتعملق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬كليفلاند،‭ ‬قدم‭ ‬ميتشل‭ ‬وغارلاند‭ ‬مباراة‭ ‬هجومية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احراز‭ ‬31‭ ‬و24‭ ‬نقطة‭ ‬تواليًا،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬الافضل‭ ‬لدى‭ ‬ووريرز‭ ‬بـ‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬مسجلا‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬محاولاته‭ ‬الثلاثية‭ ‬الـ‭ ‬11‭

‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬اليه‭ ‬درايموند‭ ‬غرين‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬

وتلقى‭ ‬ووريرز‭ ‬خسارته‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭.‬

وقال‭ ‬ميتشل‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هو‭ ‬أننا‭ ‬قدمنا‭ ‬مباراة‭ ‬كاملة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قاتلنا‭ ‬بقوة‭. ‬هذا‭ ‬فريق‭ ‬صعب‭. ‬لديهم‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬فازوا‭ ‬بألقاب‭ ‬البطولة‭ ‬ونحن‭ ‬نحاول‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭. ‬علينا‭ ‬مواصلة‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‮»‬‭.‬

وتراجع‭ ‬ووريرز‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارتين‭. ‬

رابتورز‭ ‬يقلب‭ ‬تأخره

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى،‭ ‬تعملق‭ ‬كيفن‭ ‬دورانت‭ ‬بتسجيله‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬ليقود‭ ‬فينيكس‭ ‬صنز‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬مدرب‭ ‬صنز‭ ‬السابق‭ ‬مونتي‭ ‬ويليامز‭ ‬120‭-‬106‭.‬

وأضاف‭ ‬دورانت‭ ‬الى‭ ‬رصيده‭ ‬الشخصي‭ ‬5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬واربع‭ ‬متابعات‭ ‬و3‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬‮«‬بلوك‭ ‬شوت‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فرانك‭ ‬فوغل‭ ‬مدرب‭ ‬صنز‭ ‬عن‭ ‬دورانت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬كان‭ ‬رائعًا،‭ ‬وسجل‭ ‬الكرة‭ ‬بكل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قدم‭ ‬أداءً‭ ‬رائعًا‭ ‬حقًا‭. ‬إنه‭ ‬جيد‭ ‬حقًا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬وقد‭ ‬أظهر‭ ‬ذلك‭ ‬الليلة‮»‬‭.‬

وتفوّق‭ ‬صنز‭ ‬على‭ ‬ديترويت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أرباع‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬أسهم‭ ‬ايضا‭ ‬إريك‭ ‬غوردون‭ ‬بـ‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬ليضع‭ ‬الفريق‭ ‬حدا‭ ‬لثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭.‬

وقال‭ ‬دورانت‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لأننا‭ ‬حققنا‭ ‬الفوز‭ ‬أخيرًا‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬كيد‭ ‬كانينغهام‭ ‬افضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لديترويت‭ ‬بـ‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الاولى‭ ‬ضمن‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬بين‭ ‬صنز‭ ‬ومدربه‭ ‬السابق‭ ‬ويليامز‭.‬

وبعدما‭ ‬أقيل‭ ‬ويليامز‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬صنز‭ ‬اثر‭ ‬خروج‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬الادوار‭ ‬الاقصائية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬تعاقد‭ ‬معه‭ ‬ديترويت‭ ‬لمدة‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬مقابل‭ ‬78‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭.‬

وفي‭ ‬سان‭ ‬انتونيو،‭ ‬حقّق‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬فوزًا‭ ‬ناريًا‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬مثيرة‭ ‬بمواجهة‭ ‬سبيرز‭ ‬بقيادة‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬الواعد‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬123‭-‬116‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭. ‬وتألق‭ ‬لدى‭ ‬تورنتو‭ ‬سكوتي‭ ‬بارنز‭ ‬بتسجيله‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وسجّل‭ ‬الانكليزي‭ ‬او‭ ‬جاي‭ ‬انونوبي‭ ‬سلة‭ ‬التعادل‭ ‬قبل‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النهاية‭ ‬معادلا‭ ‬النتيجة‭ ‬110‭-‬110‭ ‬وفارضا‭ ‬التمديد‭. ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬احرز‭ ‬اللاعب‭ ‬نفسه‭ ‬ثلاثية‭ ‬قاتلة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الاضافي‭ ‬ليمنح‭ ‬تورونتو‭ ‬التقدم‭. ‬وسجّل‭ ‬كيلدون‭ ‬جونسون‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬زاك‭ ‬كولينز‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬وويمبانياما‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬9‭ ‬متابعات‭ ‬و5‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬سبيرز‭.‬

مافريكس‭ ‬ثانيًا‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬

واستفاد‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬على‭ ‬اكمل‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬سقوط‭ ‬ووريرز‭ ‬للتقدم‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬خلف‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬124‭-‬118‭.‬

وتألق‭ ‬لدى‭ ‬مافريكس‭ ‬كالمعتاد‭ ‬نجمه‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬الذي‭ ‬احرز‭ ‬23‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬12‭ ‬متابعة‭ ‬وتسع‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬ليعزّز‭ ‬مافريكس‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬النظيف‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ (‬3-0‭). ‬

وكان‭ ‬لاميلو‭ ‬بال‭ ‬افضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لهورنتس‭ ‬حيث‭ ‬احرز‭ ‬ثلاثية‭ ‬مزدوجة‭ ‬بـ‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭.‬

كما‭ ‬حقّق‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬فوزه‭ ‬الاول‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬112-100‭. ‬