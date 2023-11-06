روسيا تستأنف أمام ((كاس)) قرار إيقافها من ((الأولمبية الدولية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬تطلب‭ ‬إلغاء‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه‭ ‬وإعادة‭ ‬إدماجها‭ ‬كمعترف‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الحقوق‭ ‬والامتيازات‭ ‬التي‭ ‬يمنحها‭ ‬الميثاق‭ ‬الأولمبي‮»‬‭.‬

وقررت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬تعليق‭ ‬عضوية‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬بمفعول‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬لوضعها‭ ‬تحت‭ ‬سلطتها‭ ‬خمس‭ ‬منظمات‭ ‬لمناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬محتلة‭.‬

وقالت‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬الأحادي‭ ‬المتخذ‭ ‬من‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بضمّ‭ ‬المنظمات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأوكرانية‭ (‬دانييتسك،‭ ‬خيرسون،‭ ‬لوهانسك،‭ ‬زابوروجيا‭) ‬تشكّل‭ ‬خرقاً‭ ‬للميثاق‭ ‬الأولمبي‭ ‬لأنه‭ ‬ينتهك‭ ‬السلامة‭ ‬الإقليمية‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الأوكرانية‮»‬‭.‬

ويحرم‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تلقائياً‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬الأولمبي‭ ‬الدولي،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬عواقب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬المحتملة‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬الصيفي‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وأولمبياد‭ ‬ميلانو‭ ‬كورتينا‭ ‬الشتوي‭ ‬في‭ ‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬ستقرّرها‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‮»‬‭.‬

واستنكرت‭ ‬الأولمبية‭ ‬الروسية‭ ‬تعليق‭ ‬نشاطها،‭ ‬قائلة‭ ‬في‭ ‬حينها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬اتخذت‭ ‬قراراً‭ ‬جديداً‭ ‬يأتي‭ ‬بنتائج‭ ‬عكسية،‭ ‬وله‭ ‬دوافع‭ ‬سياسية‭ ‬واضحة‭.. ‬الرياضيون‭ ‬الروس،‭ ‬الموقوف‭ ‬معظمهم‭ ‬عن‭ ‬المشاركة‭ ‬الدولية‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬سبب،‭ ‬لم‭ ‬يتأثروا‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‮»‬‭.‬

واعتبرت‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬بمثابة‭ ‬انتهاك‭ ‬للهدنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬الشتوي‭ ‬2022،‭ ‬موصية‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬بتعليق‭ ‬المنافسات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬وحظر‭ ‬رموزها‭ ‬كالعلم‭ ‬والنشيد‭ ‬الوطني‭.‬

لكن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أوصت‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بإعادة‭ ‬دمج‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الدولية‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬محايدة‭ ‬و«على‭ ‬أساس‭ ‬فردي‮»‬،‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يدعموا‭ ‬بشكل‭ ‬فعَّال‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬



