روسيا تستأنف أمام ((كاس)) قرار إيقافها من ((الأولمبية الدولية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لوزان (سويسرا) - (أ ف ب): احتكمت اللجنة الأولمبية الروسية الى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لاستئناف قرار الإيقاف الصادر بحقها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وفق ما أعلنت المحكمة أمس الإثنين.
وقالت «كاس» إن اللجنة الأولمبية الروسية «تطلب إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة إدماجها كمعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مع الاستفادة من جميع الحقوق والامتيازات التي يمنحها الميثاق الأولمبي».
وقررت اللجنة الأولمبية الدولية في 12 أكتوبر تعليق عضوية روسيا «بمفعول فوري» لوضعها تحت سلطتها خمس منظمات لمناطق أوكرانية محتلة.
وقالت الأولمبية الدولية في بيان إن «القرار الأحادي المتخذ من الأولمبية الروسية في 5 أكتوبر 2023 بضمّ المنظمات الرياضية الإقليمية الخاضعة للجنة الأولمبية الأوكرانية (دانييتسك، خيرسون، لوهانسك، زابوروجيا) تشكّل خرقاً للميثاق الأولمبي لأنه ينتهك السلامة الإقليمية للجنة الأولمبية الأوكرانية».
ويحرم هذا القرار تلقائياً الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي الدولي، لكن ليس له أي عواقب على المشاركة المحتملة للرياضيين الروس تحت علم محايد في أولمبياد باريس الصيفي عام 2024 وأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي في 2026، والتي ستقرّرها الأولمبية الدولية «في الوقت المناسب».
واستنكرت الأولمبية الروسية تعليق نشاطها، قائلة في حينها إن «اللجنة الأولمبية الدولية اتخذت قراراً جديداً يأتي بنتائج عكسية، وله دوافع سياسية واضحة.. الرياضيون الروس، الموقوف معظمهم عن المشاركة الدولية دون أي سبب، لم يتأثروا بأي شكل من هذه الخطوة».
واعتبرت الأولمبية الدولية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 بمثابة انتهاك للهدنة الأولمبية المرتبطة بأولمبياد بكين الشتوي 2022، موصية الاتحادات الرياضية الدولية بتعليق المنافسات على الأراضي الروسية وحظر رموزها كالعلم والنشيد الوطني.
لكن اللجنة الأولمبية الدولية أوصت في مارس الماضي بإعادة دمج الرياضيين الروس والبيلاروس في المسابقات الدولية تحت راية محايدة و«على أساس فردي»، بالنسبة إلى أولئك الذين لم يدعموا بشكل فعَّال الهجوم في أوكرانيا.
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