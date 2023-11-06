تأييد عقوبة السجن 5 سنوات لآسيويتين للاتجار بفتاة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حيث‭ ‬تواصلت‭ ‬معها‭ ‬إحدى‭ ‬المتهمات‭ ‬وأبلغتها‭ ‬بأنها‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬عمل‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬وتذكرة‭ ‬سيتم‭ ‬خصمها‭ ‬من‭ ‬راتبها‭ ‬شهريا،‭ ‬فوافقت‭ ‬واستقبلتها‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬وأخذتها‭ ‬إلى‭ ‬احد‭ ‬الفنادق،‭ ‬وهناك‭ ‬التقت‭ ‬بالمتهمة‭ ‬الثانية‭ ‬وأخذت‭ ‬منها‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬ثم‭ ‬أخبرتها‭ ‬بأنها‭ ‬ستعمل‭ ‬في‭ ‬الدعارة‭.‬

وتلقت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمنية‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬تفيد‭ ‬بتعرض‭ ‬إحدى‭ ‬الفتيات‭ ‬من‭ ‬رعاياها‭ ‬لحجز‭ ‬حريتها‭ ‬بإحدى‭ ‬المباني‭ ‬وإجبارها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬إبان‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إذ‭ ‬بادرت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬التحريات‭ ‬التي‭ ‬توصّلت‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬وجود‭ ‬الضحية،‭ ‬التي‭ ‬حضرت‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬إيهامها‭ ‬بوجود‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬براتب‭ ‬مجزٍ،‭ ‬وتم‭ ‬استقبالها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتهمين‭ ‬وأخذها‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭ ‬السكنية‭ ‬وحجز‭ ‬حريتها‭ ‬وإجبارها‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬الدعارة‭ ‬من‭ ‬راغبي‭ ‬المتعة‭ ‬مقابل‭ ‬تحصّلهم‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭ ‬المالية،‭ ‬وتمكنت‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المتهمين‭ ‬وتخليص‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭.‬