تأييد عقوبة السجن 5 سنوات لآسيويتين للاتجار بفتاة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة آسيويتين اتجرتا بآسيوية بسجنهما 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 2000 دينار، حيث تعود تفاصيل الواقعة الى أن المجني عليها كانت في بلدها وشاهدت إعلانا على السوشيال ميديا مفاده وجود وظيفة بأحد المطاعم فتقدمت بطلب للحصول على الوظيفة.
حيث تواصلت معها إحدى المتهمات وأبلغتها بأنها سوف يتم توفير عمل لها في البحرين بالإضافة إلى إقامة وتذكرة سيتم خصمها من راتبها شهريا، فوافقت واستقبلتها المتهمة الأولى وأخذتها إلى احد الفنادق، وهناك التقت بالمتهمة الثانية وأخذت منها جواز سفرها ثم أخبرتها بأنها ستعمل في الدعارة.
وتلقت الإدارة الأمنية بلاغًا من سفارة المجني عليها تفيد بتعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بإحدى المباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، إذ بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر إلى إجراء التحريات التي توصّلت إلى مكان وجود الضحية، التي حضرت إلى مملكة البحرين بعد إيهامها بوجود فرصة عمل براتب مجزٍ، وتم استقبالها من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصّلهم على المبالغ المالية، وتمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها.
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