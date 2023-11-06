لنظر معارضته.. ندب محامٍ لإفريقي محكوم بالسجن 15 سنة لترويج دولارات مزيفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬حيث‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬ووجهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهمة‭ ‬تزييف‭ ‬العملات‭ ‬النقدية‭ ‬بقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتهم‭ ‬حيازة‭ ‬أدوات‭ ‬مخصصة‭ ‬لتزييف‭ ‬العملات‭ ‬المتداولة‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬الاحتيال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬لديهم،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ضبط‭ ‬عملات‭ ‬نقدية‭ ‬أجنبية‭.‬

وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهمين‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬المضبوطات‭ ‬على‭ ‬مختبر‭ ‬البحث‭ ‬الجنائي‭ ‬لفحصها‭ ‬وبيان‭ ‬طبيعتها‭ ‬والغرض‭ ‬من‭ ‬استعمالها،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أسندت‭ ‬إليهم‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬اشتركوا‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬تزييف‭ ‬العملة‭ ‬الورقية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المتداولة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬واستعمالها‭ ‬فتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة،‭ ‬كما‭ ‬حازوا‭ ‬وادخلوا‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬العملة‭ ‬الورقية‭ ‬المزيفة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬والتعامل‭ ‬بها‭. ‬