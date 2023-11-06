Tuesday, 07 November 2023 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لنظر معارضته.. ندب محامٍ لإفريقي محكوم بالسجن 15 سنة لترويج دولارات مزيفة

11/6/2023 7:12:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬بندب‭ ‬محام‭ ‬لمتهم‭ ‬إفريقي‭ ‬محكوم‭ ‬بالسجن‭ ‬15‭ ‬سنة‭ ‬لعضويته‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬تضم‭ ‬آخرين‭ ‬حاولوا‭ ‬ترويج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2500‭ ‬دولار‭ ‬مزورة،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭. ‬وكانت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والالكتروني‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهمين‭ ‬لقيامهم‭ ‬بتزييف‭ ‬العملات‭ ‬الورقية‭ ‬وترويجها،‭ ‬حيث‭ ‬أوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬المذكورين‭ ‬كانوا‭ ‬يمارسون‭ ‬عمليات‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إيهامهم‭ ‬بقدرتهم‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬أموالهم،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬ذلك‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬بتسخير‭ ‬كل‭ ‬جهودها‭ ‬وإمكانياتها‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬الأمنية‭ ‬الاستباقية،‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬فريق‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬من‭ ‬رصد‭ ‬كل‭ ‬تحركاتهم‭ ‬والمقرات‭ ‬التي‭ ‬يستخدمونها‭ ‬لتنفيذ‭ ‬أعمالهم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬وبحوزتهم‭ ‬كمية‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬النقدية‭ ‬المزيفة،‭ ‬والمعدات‭ ‬والأدوات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التزييف‭.‬

وباشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إجراءات‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬حيث‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬ووجهت‭ ‬إليهم‭ ‬تهمة‭ ‬تزييف‭ ‬العملات‭ ‬النقدية‭ ‬بقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتهم‭ ‬حيازة‭ ‬أدوات‭ ‬مخصصة‭ ‬لتزييف‭ ‬العملات‭ ‬المتداولة‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬الاحتيال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬ضبط‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬لديهم،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬ضبط‭ ‬عملات‭ ‬نقدية‭ ‬أجنبية‭.‬

وأمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بحبس‭ ‬المتهمين‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬وتم‭ ‬عرض‭ ‬المضبوطات‭ ‬على‭ ‬مختبر‭ ‬البحث‭ ‬الجنائي‭ ‬لفحصها‭ ‬وبيان‭ ‬طبيعتها‭ ‬والغرض‭ ‬من‭ ‬استعمالها،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالتهم‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أسندت‭ ‬إليهم‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬اشتركوا‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬تزييف‭ ‬العملة‭ ‬الورقية‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المتداولة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬واستعمالها‭ ‬فتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة،‭ ‬كما‭ ‬حازوا‭ ‬وادخلوا‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬العملة‭ ‬الورقية‭ ‬المزيفة‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بقصد‭ ‬ترويجها‭ ‬والتعامل‭ ‬بها‭. ‬

MENAFN06112023000055011008ID1107381847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث