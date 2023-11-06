((التمييز)) تقر المؤبد لمتهمين شاركا في تخطيط لتهريب محكومين من (الإصلاح والتأهيل)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقرت محكمة التمييز حكما نهائيا بالسجن المؤبد على متهمين شاركا في محاولة لتهريب بعض نزلاء من مركز الإصلاح والتأهيل قبل ان تحبط الأجهزة الأمنية مخططتهم، ويتم القبض على 10 متهمين، عاقبت محكمة أول درجة ثلاثة منهم بالسجن المؤبد، وعاقبت 7 آخرين بالسجن 7 سنوات لكل منهم وأمرت المحكمة بمصادرة سلاح كان معدا لاستعماله في الجريمة.
وكانت بداية الواقعة عن طريق معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية عن قيام عدد من العناصر الإرهابية بوضع مخطط إرهابي من أجل استهداف مركز الإصلاح والتأهيل بواسطة الأسلحة النارية لتهريب عدد من النزلاء المحكومين في جرائم إرهابية ومحكومين بالمؤبد، حيث تمت الاستعانة بالمصادر السرية التي أكدت التحريات وتبين قيام المتهم الأول بالتخطيط لاستهداف المركز لتهريب عدد من النزلاء المحكومين في قضايا إرهابية.
حيث وضع المتهم خطته بالتواصل مع النزلاء المتهمين وتوفير وسيلة النقل التي سوف تستخدم في عملية الاستهداف وتهريب النزلاء والسلاح المستخدم والاتفاق على قيام النزلاء بافتعال اعمال شغب وتخريب لتنفيذ دورهم في عملية الاستهداف والهروب حيث توصلت التحريات الأمنية إلى نزلاء المركز المتهمين بالاشتراك في الواقعة وأدوارهم.
وفي يوم الواقعة توجه المتهم الأول إلى مواقف زوار مركز الإصلاح والتأهيل بناء على الاتفاق فيما كانت الأجهزة الأمنية على علم بالمخطط حيث توجهت لسيارة المتهم اثناء تواجده بالموقف وبتفتيشها إداريا عثر على سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف يحتوي على مخزن طلقات كان موضوعا بداخل سلة ملابس وعلى إثر ذلك استدعي طاقم مسرح الجريمة وضبط السلاح والمخزن والذي يحتوي على عدد 26 طلقة نارية، وصولا إلى باقي المتهمين.
وأسندت النيابة للمتهمين أنهم في 2022/08/10 بمملكة البحرين، المتهم الأول شرع في مساعدة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والمؤقت من الهرب من مركز الإصلاح والتأهيل وهم كل من المتهمين من الثالث حتى العاشر وذلك باستعمال سلاح ناري تنفيذاً لأغراض إرهابية وقد أوقف إثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه متلبسا بحيازة السلاح الناري داخل موقف سيارات مركز الإصلاح والتأهيل وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت للمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده
بان أمده بالسلاح الناري والذخائر وأرسل له الأموال من أجل توفير السيارة المستخدمة في تهريب المتهمين وقد شرع المتهم الأول في تنفيذ الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، فيما أسندت لباقي المتهمين أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن اتفقوا معه على ارتكابها، وأغروه على ارتكابها واتحدت إرادتهم معه وخططوا معه على كيفية ارتكابها كما قام المتهمون الثالث والرابع والتاسع بإمداده بالأموال اللازمة لتوفير السيارة المستخدمة في تهريبهم وكذلك أمده المتهم الرابع بالسلاح الناري والذخائر من أجل ذلك فقام المتهم الأول تنفيذاً لذلك بالحضور إلى مواقف المركز تمهيداً لتنفيذ خطة هروبهم والشروع فيها بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة الا انه قد اوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم جميعاً قبل الهرب.
كما أسندت للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس حيازة سلاح ناري وذخائر بقصد استعمالها في نشاط مخل بالأمن العام وكان ذلك تنفيذاً لغرض ارهابي على النحو المبين بالأوراق، واخفاء سلاح ناري وذخائر أعدت للاستعمال في جرائم إرهابية مع علم بذلك على النحو المبين بالأوراق.
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