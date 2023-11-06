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((التمييز)) تقر المؤبد لمتهمين شاركا في تخطيط لتهريب محكومين من (الإصلاح والتأهيل)

11/6/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬نهائيا‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬على‭ ‬متهمين‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتهريب‭ ‬بعض‭ ‬نزلاء‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تحبط‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬مخططتهم،‭ ‬ويتم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬متهمين،‭ ‬عاقبت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد،‭ ‬وعاقبت‭ ‬7‭ ‬آخرين‭ ‬بالسجن‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭ ‬وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بمصادرة‭ ‬سلاح‭ ‬كان‭ ‬معدا‭ ‬لاستعماله‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭.

وكانت‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬معلومات‭ ‬تلقتها‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬بوضع‭ ‬مخطط‭ ‬إرهابي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استهداف‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بواسطة‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬لتهريب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬إرهابية‭ ‬ومحكومين‭ ‬بالمؤبد،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمصادر‭ ‬السرية‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬التحريات‭ ‬وتبين‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لاستهداف‭ ‬المركز‭ ‬لتهريب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬المحكومين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬إرهابية‭.‬

حيث‭ ‬وضع‭ ‬المتهم‭ ‬خطته‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬النزلاء‭ ‬المتهمين‭ ‬وتوفير‭ ‬وسيلة‭ ‬النقل‭ ‬التي‭ ‬سوف‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستهداف‭ ‬وتهريب‭ ‬النزلاء‭ ‬والسلاح‭ ‬المستخدم‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬النزلاء‭ ‬بافتعال‭ ‬اعمال‭ ‬شغب‭ ‬وتخريب‭ ‬لتنفيذ‭ ‬دورهم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستهداف‭ ‬والهروب‭ ‬حيث‭ ‬توصلت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬إلى‭ ‬نزلاء‭ ‬المركز‭ ‬المتهمين‭ ‬بالاشتراك‭ ‬في‭ ‬الواقعة‭ ‬وأدوارهم‭.‬

وفي‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬توجه‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬زوار‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالمخطط‭ ‬حيث‭ ‬توجهت‭ ‬لسيارة‭ ‬المتهم‭ ‬اثناء‭ ‬تواجده‭ ‬بالموقف‭ ‬وبتفتيشها‭ ‬إداريا‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬سلاح‭ ‬رشاش‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬كلاشينكوف‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مخزن‭ ‬طلقات‭ ‬كان‭ ‬موضوعا‭ ‬بداخل‭ ‬سلة‭ ‬ملابس‭ ‬وعلى‭ ‬إثر‭ ‬ذلك‭ ‬استدعي‭ ‬طاقم‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬وضبط‭ ‬السلاح‭ ‬والمخزن‭ ‬والذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬26‭ ‬طلقة‭ ‬نارية،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭.‬

وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬للمتهمين‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬2022‭/‬08‭/‬10‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬شرع‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬محكوم‭ ‬عليهم‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬والمؤقت‭ ‬من‭ ‬الهرب‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬من‭ ‬الثالث‭ ‬حتى‭ ‬العاشر‭ ‬وذلك‭ ‬باستعمال‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لأغراض‭ ‬إرهابية‭ ‬وقد‭ ‬أوقف‭ ‬إثر‭ ‬جريمته‭ ‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لإرادته‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬ضبطه‭ ‬متلبسا‭ ‬بحيازة‭ ‬السلاح‭ ‬الناري‭ ‬داخل‭ ‬موقف‭ ‬سيارات‭ ‬مركز‭ ‬الإصلاح‭ ‬والتأهيل‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأوراق‭.‬

كما‭ ‬أسندت‭ ‬للمتهم‭ ‬الثاني‭ ‬أنه‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬بأن‭ ‬اتفق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬ارتكابها‭ ‬وساعده‭
‬بان‭ ‬أمده‭ ‬بالسلاح‭ ‬الناري‭ ‬والذخائر‭ ‬وأرسل‭ ‬له‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬السيارة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المتهمين‭ ‬وقد‭ ‬شرع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة،‭ ‬فيما‭ ‬أسندت‭ ‬لباقي‭ ‬المتهمين‭ ‬أنهم‭ ‬اشتركوا‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬والتحريض‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬بأن‭ ‬اتفقوا‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬ارتكابها،‭ ‬وأغروه‭ ‬على‭ ‬ارتكابها‭ ‬واتحدت‭ ‬إرادتهم‭ ‬معه‭ ‬وخططوا‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬ارتكابها‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬المتهمون‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬والتاسع‭ ‬بإمداده‭ ‬بالأموال‭ ‬اللازمة‭ ‬لتوفير‭ ‬السيارة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تهريبهم‭ ‬وكذلك‭ ‬أمده‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬بالسلاح‭ ‬الناري‭ ‬والذخائر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬فقام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لذلك‭ ‬بالحضور‭ ‬إلى‭ ‬مواقف‭ ‬المركز‭ ‬تمهيداً‭ ‬لتنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬هروبهم‭ ‬والشروع‭ ‬فيها‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الاتفاق‭ ‬والتحريض‭ ‬وتلك‭ ‬المساعدة‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬اوقف‭ ‬اثر‭ ‬الجريمة‭ ‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لإرادتهم‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬ضبطهم‭ ‬جميعاً‭ ‬قبل‭ ‬الهرب‭.‬

كما‭ ‬أسندت‭ ‬للمتهمين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬والرابع‭ ‬والخامس‭ ‬حيازة‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬وذخائر‭ ‬بقصد‭ ‬استعمالها‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬مخل‭ ‬بالأمن‭ ‬العام‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لغرض‭ ‬ارهابي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأوراق،‭ ‬واخفاء‭ ‬سلاح‭ ‬ناري‭ ‬وذخائر‭ ‬أعدت‭ ‬للاستعمال‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬إرهابية‭ ‬مع‭ ‬علم‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأوراق‭.‬

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