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جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل لـ((التشاور))

11/6/2023 7:12:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جوهانسبرغ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬استدعاء‭ ‬دبلوماسييها‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬للتشاور‭ ‬و«التعبير‮»‬‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلقها‮»‬‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.
‬وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬المكلفة‭ ‬الشؤون‭ ‬الرئاسية‭ ‬خومبودزو‭ ‬نتشافيني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬قررت‭ ‬سحب‭ ‬جميع‭ ‬دبلوماسييها‭ ‬من‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬للتشاور‮»‬،‭ ‬بدون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬مدة‭ ‬الاستدعاء،‭ ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬‮«‬خيبة‭ ‬أمل‮»‬‭ ‬بريتوريا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المدارس‭ ‬والعيادات‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وأوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬ناليدي‭ ‬باندور‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إجراء‭ ‬عادي‭ ‬يُتّخذ‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الوضع‭ ‬مثيراً‭ ‬للقلق‮»‬‭. ‬وسيقدم‭ ‬الدبلوماسيون‭ ‬‮«‬إحاطة‭ ‬كاملة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬ستقرر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يمكنها‭ ‬المساعدة‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬مستمرة‭ ‬فعلاً‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬باندور‭ ‬‮«‬نحن،‭ ‬كما‭ ‬تعلمون،‭ ‬نشعر‭ ‬بقلق‭ ‬شديد‭ ‬إزاء‭ ‬استمرار‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والمدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ونعتقد‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أصبح‭ ‬عقاباً‭ ‬جماعياً‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬‮«‬رأينا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬مع‭ ‬استمرارنا‭ ‬في‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬شامل‮»‬‭ ‬للأعمال‭ ‬العسكرية‭. ‬وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬نتشافيني‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التسامح‭ ‬مع‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬أمام‭ ‬أنظار‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬حدوث‭ ‬محرقة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البشرية‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‮»‬‭. ‬كما‭ ‬انتقدت‭ ‬مواقف‭ ‬اتخذها‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لدى‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬مستنكرة‭ ‬‮«‬تصريحاته‭ ‬المسيئة‭ ‬حيال‭ ‬من‭ ‬يعارضون‭ ‬الفظائع‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تتخذ‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬قراراً‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬قريباً‭. ‬واعتبرت‭ ‬أنّ‭ ‬موقف‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القنوات‭ ‬والبروتوكولات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭.
‬وعلّقت‭ ‬باندور‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬السفراء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬لديهم‭ ‬عادة‭ ‬غريبة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬قول‭ ‬ما‭ ‬يريدون‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬يقللون‭ ‬من‭ ‬احترامنا‭ ‬لأننا‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية،‭ ‬لكن‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬نتسامح‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.

‭ ‬ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬بريتوريا‭ ‬من‭ ‬أشد‭ ‬المؤيدين‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬الإفريقي‭ ‬الحاكم‭ ‬يربط‭ ‬غالبا‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬بكفاحه‭ ‬ضد‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭. ‬ونُظمت‭ ‬تظاهرات‭ ‬عديدة،‭ ‬معظمها‭ ‬مؤيد‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

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