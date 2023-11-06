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اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بتهمة ((التحريض على الإرهاب))

11/6/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القدس‭ ‬المحتلة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬اعتقال‭ ‬الناشطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عهد‭ ‬التميمي‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬دهم‭ ‬لقرية‭ ‬النبي‭ ‬صالح‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬أوقفت‭ ‬عهد‭ ‬التميمي‭ ‬للاشتباه‭ ‬بتحريضها‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ونشاطات‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬النبي‭ ‬صالح‭. ‬أحيلت‭ ‬التميمي‭ ‬الى‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الاستجواب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الناشطة‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬أوقفت‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬دهم‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬توقيف‭ ‬أشخاص‭ ‬يشتبه‭ ‬بضلوعهم‭ ‬في‭ ‬نشاطات‭ ‬إرهابية‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬وفي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬حول‭ ‬سبب‭ ‬اعتقالها،‭ ‬شارك‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬منشورا‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭ ‬نسب‭ ‬لعهد‭ ‬التميمي‭ ‬وانتشر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.

ويتوعد‭ ‬المنشور‭ ‬المتداول‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬بـ«الذبح‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بانتظاركم‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬الضفة‭ ‬جميعها‮»‬‭. ‬وتعذر‭ ‬على‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التحقق‭ ‬فورا‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬المعني‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬بالفعل‭ ‬يعود‭ ‬للناشطة،‭ ‬إذ‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متاحا‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭. ‬وأكدت‭ ‬والدتها‭ ‬ناريمان‭ ‬التميمي‭ ‬‮«‬يتهمونها‭ ‬بنشر‭ ‬منشور‭ ‬يحرض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬لكن‭ ‬عهد‭ ‬لم‭ ‬تكتبه‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬الحسابات‭ ‬باسم‭ ‬عهد‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬الأم‭ ‬‮«‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لعهد‭ ‬بهذه‭ ‬الصفحات‭ ‬وعندما‭ ‬تحاول‭ ‬عهد‭ ‬إنشاء‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يتم‭ ‬حظره‭ ‬على‭ ‬الفور‭... ‬ليس‭ ‬لعهد‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬انستغرام‮»‬‭. ‬وبحسب‭ ‬التميمي‭ ‬فإن‭ ‬زوجها‭ ‬والد‭ ‬عهد‭ ‬معتقل‭ ‬أيضا‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬أكتوبر‭ ‬ولا‭ ‬تتوافر‭ ‬للعائلة‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬عنه‭. ‬

وأصبحت‭ ‬عهد‭ ‬التميمي‭ ‬وجها‭ ‬معروفا‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عندما‭ ‬صوِّرت‭ ‬وهي‭ ‬تعض‭ ‬جنديا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬لمنعه‭ ‬من‭ ‬توقيف‭ ‬شقيقها‭ ‬الصغير‭ ‬الذي‭ ‬ثبّت‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬وأصبحت‭ ‬مذاك‭ ‬رمزا‭ ‬للمقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ويعتبرها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬مثالا‭ ‬للشجاعة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القمع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭. ‬كذلك‭ ‬رُسمت‭ ‬صورة‭ ‬عملاقة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الجدار‭ ‬الفاصل‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لحم‭. ‬

وأوقفت‭ ‬عهد‭ ‬التميمي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬واعتقلت‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬بعدما‭ ‬صفعت‭ ‬جنديين‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬منزل‭ ‬العائلة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬النبي‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬وطلبت‭ ‬منهما‭ ‬مغادرة‭ ‬المكان‭. ‬ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬شنّتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬تنفّذ‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عمليات‭ ‬دهم‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬توقف‭ ‬خلالها‭ ‬فلسطينيين‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬ارتكابهم‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬أو‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬أو‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬حماس‭. ‬

وقُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بنيران‭ ‬جنود‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬إسرائيليين،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

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