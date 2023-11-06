اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بتهمة ((التحريض على الإرهاب))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) القدس المحتلة - (أ ف ب): أعلن الجيش الإسرائيلي أمس اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي خلال عملية دهم لقرية النبي صالح شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وقال ناطق باسم الجيش الاسرائيلي لوكالة فرانس برس «أوقفت عهد التميمي للاشتباه بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح. أحيلت التميمي الى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب».
وأضاف أن الناشطة (22 عاما) أوقفت خلال عملية دهم للجيش الإسرائيلي «هدفت إلى توقيف أشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية والتحريض على الكراهية» في شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي رده على سؤال لوكالة فرانس برس حول سبب اعتقالها، شارك مصدر أمني منشورا باللغتين العربية والإنجليزية نسب لعهد التميمي وانتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتوعد المنشور المتداول الإسرائيليين بـ«الذبح» مضيفا «نحن بانتظاركم في مدن الضفة جميعها». وتعذر على وكالة فرانس برس التحقق فورا من الحساب المعني وما إذا كان بالفعل يعود للناشطة، إذ إنه لم يكن متاحا صباح أمس الإثنين. وأكدت والدتها ناريمان التميمي «يتهمونها بنشر منشور يحرض على العنف لكن عهد لم تكتبه» مشيرة إلى وجود «عشرات الحسابات باسم عهد».
وتابعت الأم «لا علاقة لعهد بهذه الصفحات وعندما تحاول عهد إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يتم حظره على الفور... ليس لعهد حساب على انستغرام». وبحسب التميمي فإن زوجها والد عهد معتقل أيضا منذ 20 أكتوبر ولا تتوافر للعائلة أي معلومات عنه.
وأصبحت عهد التميمي وجها معروفا عندما كانت في الرابعة عشرة من العمر عندما صوِّرت وهي تعض جنديا إسرائيليا لمنعه من توقيف شقيقها الصغير الذي ثبّت على الأرض. وأصبحت مذاك رمزا للمقاومة الفلسطينية ويعتبرها الفلسطينيون مثالا للشجاعة في مواجهة القمع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كذلك رُسمت صورة عملاقة لها على الجدار الفاصل الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، في بيت لحم.
وأوقفت عهد التميمي في العام 2017 واعتقلت ثمانية أشهر بعدما صفعت جنديين إسرائيليين في باحة منزل العائلة في منطقة النبي صالح في الضفة الغربية المحتلة وطلبت منهما مغادرة المكان. ومنذ بداية الحرب التي شنّتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر بعد هجوم حماس في إسرائيل، تنفّذ قوات الأمن الإسرائيلية عمليات دهم واسعة النطاق توقف خلالها فلسطينيين يشتبه في ارتكابهم أعمال عنف أو التحريض على العنف أو الانتماء إلى حماس.
وقُتل أكثر من 150 فلسطينيا في الضفة الغربية بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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