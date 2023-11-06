مرصد حقوقي: لا ممرات آمنة في غزة وإسرائيل تنكل بالنازحين وتستخدمهم دروعا بشرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتلقى‭ ‬فريق‭ ‬المرصد‭ ‬شهادات‭ ‬صادمة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بشأن‭ ‬الهجمات‭ ‬الدموية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ (‬الفوايدة‭ ‬حارة‭ ‬الريس‭) ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬قتل‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬المكثف‭ ‬لعدة‭ ‬ساعات‭ ‬متواصلة‭. ‬كما‭ ‬تلقى‭ ‬شهادات‭ ‬مماثلة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬للاجئين‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بتعرضهم‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬مربعات‭ ‬سكنية‭ ‬بكاملها‭ ‬ودفن‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬منازلهم‭. ‬

وقالت‭ ‬الشهادات‭ ‬إن‭ ‬التقديرات‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬ركام‭ ‬المنازل‭ ‬المدمرة،‭ ‬فيما‭ ‬شوهدت‭ ‬جثث‭ ‬وأشلاء‭ ‬متقطعة‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬مع‭ ‬حلول‭ ‬ساعات‭ ‬صباح‭ ‬الأمس‭. ‬وتزامن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬شلل‭ ‬كامل‭ ‬أصاب‭ ‬عمل‭ ‬فرق‭ ‬طواقم‭ ‬الإنقاذ‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬بفعل‭ ‬انقطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصالات‭ ‬والانترنت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ساعة‭ ‬متواصلة‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬450‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية،‭ ‬مواصلا‭ ‬التحريض‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬بزعم‭ ‬أنها‭ ‬تستخدم‭ ‬لأغراض‭ ‬عسكرية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬دليلا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬الأورومتوسطي‭ ‬إن‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيل‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬استهدفت‭ ‬بشكل‭ ‬عنيف‭ ‬وغير‭ ‬مسبوق‭ ‬محيط‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشمالها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬ومستشفيات‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬والعيون،‭ ‬والقدس،‭ ‬والطب‭ ‬النفسي‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬حرب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬توقف‭ ‬16‭ ‬مستشفى‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬35‭ ‬مستشفى‭ ‬مزودة‭ ‬بقدرات‭ ‬استيعابية‭ ‬للمرضى‭ ‬الداخليين‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬وأغلق‭ ‬51‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75 ‭%‬ ‭) ‬من‭ ‬جميع‭ ‬مرافق‭ ‬الرعاية‭ ‬الأولية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‭ ‬أبوابها‭ ‬بسبب‭ ‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬الوقود‭. ‬ومنذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬أن‭ ‬مولدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬والمستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود،‭ ‬ويقوم‭ ‬المستشفيان‭ ‬بتشغيل‭ ‬مولدات‭ ‬ثانوية‭ ‬أصغر‭ ‬حجمًا،‭ ‬توفر‭ ‬فقط‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬يوميًا‭ ‬للخدمات‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭. ‬

ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬الحقوقي‭ ‬عمليات‭ ‬تنكيل‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬نازحون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬لدى‭ ‬محاولتهم‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬جنوب‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬التي‭ ‬تطوق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬بالكامل‭ ‬وتقسم‭ ‬القطاع‭. ‬وأفادت‭ ‬شهادات‭ ‬لنازحين‭ ‬لفريق‭ ‬الأورمتوسطي‭ ‬بتجريدهم‭ ‬بأوامر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬ملابسهم‭ ‬بالكامل‭ ‬واحتجاز‭ ‬بعضهم‭ ‬كدروع‭ ‬بشرية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬إجبارهم‭ ‬على‭ ‬عبور‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬وادي‭ ‬غزة‭ ‬مشيا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬تحت‭ ‬دوي‭ ‬الانفجارات‭ ‬والغارات‭ ‬وإطلاق‭ ‬القذائف‭. ‬

ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقديرات‭ ‬بوجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬مليون‭ ‬نازح‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نحو‭ ‬نصفهم‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬149‭ ‬منشأة‭ ‬تابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬وسط‭ ‬اكتظاظ‭ ‬شديد‭ ‬وظروف‭ ‬غير‭ ‬إنسانية‭ ‬وانعدام‭ ‬للاحتياجات‭ ‬المعيشية‭. ‬ويبحث‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬داخليا‭ ‬عن‭ ‬الأمان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النوم‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مباني‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وفي‭ ‬ساحات‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬ينعدم‭ ‬فيه‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬ملجأ‭ ‬آمن‭ ‬وتستمر‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بلا‭ ‬هوادة‭. ‬