Tuesday, 07 November 2023 04:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرميحي لـ))أخبار الخليج)): إدراج أسهـم ((ألـبـا)) في السـوق السعـودي نهـايـة عـام 2024

11/6/2023 7:12:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبـا‮»‬‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬لـ»أخبـار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ادراج‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬2024‭.‬
وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬أشار‭ ‬الرميحي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬دراسة‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬سيولة‭ ‬الأسهم‭ ‬وتداولها‭ ‬مؤكدًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ثمن‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشركات‭ ‬بحجمها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬ألبـا‮»‬‭ ‬صاحبة‭ ‬الثمن‭ ‬المضاعف‭ ‬بينها‭ ‬وعن‭ ‬الطريق‭ ‬السيولة‭ ‬والتداول‭ ‬بالأسهم‭ ‬سيتضح‭ ‬ثمن‭ ‬الشركة‭ ‬الفعلي‭.‬


MENAFN06112023000055011008ID1107381842

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث