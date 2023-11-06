الرميحي لـ))أخبار الخليج)): إدراج أسهـم ((ألـبـا)) في السـوق السعـودي نهـايـة عـام 2024

الرميحي لـ))أخبار الخليج)): إدراج أسهـم ((ألـبـا)) في السـوق السعـودي نهـايـة عـام 2024
التاريخ
11/6/2023 7:12:51 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كشف رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين «ألبـا» خالد الرميحي لـ»أخبـار الخليج» أنه من المتوقع ادراج أسهم الشركة في السوق السعودي خلال نهاية العام 2024.
وفي تفاصيل أخرى أشار الرميحي إلى أن الشركة مازالت في مرحلة دراسة هذه المبادرة مشيرًا إلى أنها ستساهم في سيولة الأسهم وتداولها مؤكدًا على أن ثمن شركة ألمنيوم البحرين مقارنةً بشركات بحجمها في الخارج تعتبر «ألبـا» صاحبة الثمن المضاعف بينها وعن الطريق السيولة والتداول بالأسهم سيتضح ثمن الشركة الفعلي.
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