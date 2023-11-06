خلال الربع الثالث من عام 2023..943 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الماضي،‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الواردات‭ ‬السلعية‭ ‬نحو‭ ‬1‭.‬402‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬1.471‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬لنفس‭ ‬الربع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬بانخفاض‭ ‬نسبته‭ ‬5 % ‭. ‬ومثّلت‭ ‬مجموع‭ ‬واردات‭ ‬أهم‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬حوالي‭ ‬69 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الواردات‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬احتلت‭ ‬واردات‭ ‬الصين‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬208‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬تلتها‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بقيمة‭ ‬131‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الواردات‭ ‬التي‭ ‬بـلـغت‭ ‬128‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وكانت‭ ‬‮«‬أوكسيد‭ ‬ألمنيوم‭ ‬آخر‮»‬‭ ‬أكـثـر‭ ‬الـسـلع‭ ‬اسـتيـراداً‭ ‬بقيمة‭ ‬121‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬ثـم‭ ‬‮«‬خامات‭ ‬الحديد‭ ‬ومركزاتها‭ ‬غير‭ ‬مكتلة‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬118‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وتلتهما‭ ‬‮«‬سبائك‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬بقيمة‭ ‬54‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬انخفضت‭ ‬قيمة‭ ‬الصادرات‭ ‬وطنية‭ ‬المنشأ‭ ‬بنسبة‭ ‬24 % ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬943‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مـقـابـل‭ ‬1‭.‬240‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬لنفس‭ ‬الربع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬ومثّلت‭ ‬مجموع‭ ‬صادرات‭ ‬أهم‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬حوالي‭ ‬70 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭.‬

واحتلت‭ ‬الـمـمـلكة‭ ‬الـعـربـيـة‭ ‬الـسـعودية‭ ‬الـمرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الصـادرات‭ ‬وطـنيـة‭ ‬الـمنـشأ‭ ‬بقيمة‭ ‬207‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬وتلتها‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بقيمة‭ ‬122‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬الصادرات‭ ‬بقيمة‭ ‬87‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وتعد‭ ‬‮«‬خلائط‭ ‬من‭ ‬الألمنيوم‭ ‬الخام‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬السلع‭ ‬تصديراً‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬243‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وأتت‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬خامات‭ ‬الحديد‭ ‬ومركزاتها‭ ‬مكتلة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬قـيمتها‭ ‬167‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وتلتهما‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬‮«‬أسلاك‭ ‬ألمنيوم‭ ‬غير‭ ‬مخلوط‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير،‭ ‬فقد‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير‭ ‬بنسبة‭ ‬4 % ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬184‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬177‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬لنفس‭ ‬الربع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق،‭ ‬ومثّل‭ ‬مجموع‭ ‬أهم‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬حوالي‭ ‬81 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬حجم‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير‭.‬

جاءت‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬حجم‭ ‬إعادة‭ ‬الـتصـديـر‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬قيـمته‭ ‬55‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬وتلتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيمة‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كانت‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير‭ ‬لها‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

وتعد‭ ‬‮«‬المحركات‭ ‬التوربينية‭ ‬النفاثة‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬السلع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير،‭ ‬وبلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬21‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬تلتها‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬سيارات‭ ‬الجيب‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬واحتلت‭ ‬‮«‬أجزاء‭ ‬آخر‭ ‬للطائرات‭ ‬العادية‭ ‬أو‭ ‬الطائرات‭ ‬العمودية‭ ‬أو‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‮»‬‭ ‬المرتبة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬إعادة‭ ‬التصدير،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

أما‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الصادرات‭ ‬والواردات،‭ ‬فقد‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬275‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬عما‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الربع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬عجزاً‭ ‬54‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬العجز‭ ‬بنسبة‭ ‬408 % ‭.‬