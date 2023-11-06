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ختام ورشة ((القيادات والكفاءات المهنية)) بجامعة الخليج العربي

11/6/2023 7:12:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬أعمال‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬‮«‬القيادات‭ ‬والكفاءات‭ ‬المهنية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬نظمها‭ ‬مركز‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاستشارات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬قسم‭ ‬الكيمياء‭ ‬الحيوية‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬والتي‭ ‬درب‭ ‬فيها‭ ‬المشاركون‭ ‬كل‭ ‬من‭
‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الكيمياء‭ ‬الحيوية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مي‭ ‬صلاح‭ ‬ساتر،‭ ‬والبروفيسور‭ ‬رولاند‭ ‬بروك،‭ ‬أستاذ‭ ‬الكيمياء‭ ‬الحيوية‭ ‬بجامعة‭ ‬رادباود‭ ‬في‭ ‬هولندا،‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬والماجيستير‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالجامعة‭.‬

وتناولت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مي‭ ‬صلاح‭ ‬ساتر‭ ‬محاور‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬أساليب‭ ‬فعالة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬القيادية‭ ‬والتواصل‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬التفاوضات‭ ‬الصعبة،‭ ‬موضحةً‭ ‬المكونات‭ ‬الأساسية‭ ‬لدعم‭ ‬ثقافة‭ ‬الثقة‭ ‬والسلامة‭ ‬النفسية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الكيمياء‭ ‬الحيوية‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية‭ ‬الدكتورة‭ ‬مي‭ ‬صلاح‭ ‬ساتر‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬التدريبية‭ ‬غطت‭ ‬موضوعات‭ ‬وعناوين‭ ‬محورية‭ ‬مهمة‭ ‬يحتاجها‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل،‭ ‬مقدرةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتمكين‭ ‬كوادرها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬وبناء‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬على‭ ‬الدوام‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬بيّن‭ ‬البروفيسور‭ ‬رولاند‭ ‬بروك‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬كأستاذ‭ ‬منتدب‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الكيمياء‭ ‬الحيوية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬أفضل‭ ‬الأليات‭ ‬لتكوين‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬بشكل‭ ‬متكامل‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬البحثية‭ ‬المختلفة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تقييم‭ ‬الذات‭ ‬وتقييم‭ ‬عمل‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لتحديد‭ ‬نقاط‭ ‬الضعف‭ ‬والقوة،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬فريق‭ ‬متكامل‭ ‬يعزز‭ ‬أعضاؤه‭ ‬بعضهم‭ ‬البعض‭ ‬بشكل‭ ‬متبادل‭. ‬

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