متنزه عذاري يواصل تقديمه عروضا خاصة للزيارات المدرسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشمل‭ ‬العروض‭ ‬توفير‭ ‬لعب‭ ‬غير‭ ‬محدود‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬بقيمة‭ ‬2 , 750‭ ‬دينار‭ ‬لكل‭ ‬طالب‭ ‬مع‭ ‬أسعار‭ ‬خاصة‭ ‬لتناول‭ ‬أشهى‭ ‬الوجبات‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬المنتزه،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬هدايا‭ ‬إلى‭ ‬الطلبة‭ ‬وخصم‭ ‬بقيمة‭ ‬دينارين‭ ‬لكل‭ ‬طالب‭ ‬يصادف‭ ‬عيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الزيارة‭.‬

ويُقدّم‭ ‬متنزه‭ ‬عذاري‭ ‬تشكيلة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬المناسبة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الأعمار‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والأمان،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الامتثال‭ ‬للمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬الألعاب‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أكد‭ ‬خيام‭ ‬سالم‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المتنزه‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬حصرية‭ ‬واستثنائية‭ ‬لطلبة‭ ‬المدارس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬خاصة‭ ‬للزيارات‭ ‬المدرسية‭ ‬تشمل‭ ‬لعبا‭ ‬غير‭ ‬محدود‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المتنزه‭. ‬ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتنزه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬للطلبة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬طاقم‭ ‬متكامل‭ ‬يرعاهم‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬الزيارات‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬تجربة‭ ‬لعب‭ ‬ممتعة‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬توفر‭ ‬الزيارات‭ ‬المدرسية‭ ‬لمتنزه‭ ‬عذاري‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعلم‭ ‬التفاعلي‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬ترفيهية‭ ‬تعليمية‭ ‬للطلاب‭ ‬خارج‭ ‬أسوار‭ ‬الفصول‭ ‬الدراسية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب،‭ ‬وسيتم‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬توفير‭ ‬مرشدين‭ ‬لتوجيه‭ ‬الطلاب‭ ‬إلى‭ ‬الألعاب‭ ‬المناسبة‭ ‬لأعمارهم‭ ‬ومستوياتهم،‭ ‬ويشرحون‭ ‬لهم‭ ‬قواعد‭ ‬السلامة‭ ‬والتعليمات‭ ‬اللازمة‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بالألعاب‭ ‬بأمان‭. ‬وضعنا‭ ‬برامج‭ ‬متميزة‭ ‬لجعل‭ ‬كل‭ ‬زيارة‭ ‬للمتنزه‭ ‬بمثابة‭ ‬تجربة‭ ‬استثمارية‭ ‬لطلبة‭ ‬جميع‭ ‬المراحل‮»‬‭.‬

يعتبر‭ ‬متنزه‭ ‬عذاري‭ ‬وجهة‭ ‬من‭ ‬الوجهات‭ ‬الترفيهية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويضمّ‭ ‬المتنزه‭ ‬38‭ ‬لعبة‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية‭ ‬تلائم‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭. ‬ويلتزم‭ ‬المتنزه‭ ‬بمطابقة‭ ‬جميع‭ ‬الألعاب‭ ‬بمعايير‭ ‬الصيانة‭ ‬العالمية،‭ ‬فيما‭ ‬تلبي‭ ‬جُلّ‭ ‬مرافقه‭ ‬اشتراطات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬بموجب‭ ‬الشهادة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬لشركة‭ ‬تطوير‭ ‬متنزه‭ ‬عذاري‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬وأمن‭ ‬مرتادي‭ ‬المتنزه‭.‬