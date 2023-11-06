متنزه عذاري يواصل تقديمه عروضا خاصة للزيارات المدرسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يواصل متنزه عذاري، الوجهة الترفيهية الرائدة في المملكة، توفيره لعروض خاصة لطلبة المدارس خلال الزيارات المدرسية، وذلك للاستمتاع بأكثر من 35 لعبة استثنائية.
وتشمل العروض توفير لعب غير محدود خلال الزيارة بقيمة 2 , 750 دينار لكل طالب مع أسعار خاصة لتناول أشهى الوجبات في باحة المطاعم في المنتزه، علاوة على منح هدايا إلى الطلبة وخصم بقيمة دينارين لكل طالب يصادف عيد ميلاده الزيارة.
ويُقدّم متنزه عذاري تشكيلة متنوعة من الألعاب المناسبة إلى جميع الأعمار مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وذلك من خلال الامتثال للمعايير العالمية في تشغيل الألعاب.
وفي هذا الصدد، أكد خيام سالم مدير عام المتنزه عن فخره واعتزازه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير تجربة حصرية واستثنائية لطلبة المدارس من خلال تقديم عروض خاصة للزيارات المدرسية تشمل لعبا غير محدود في مختلف الألعاب الموجودة في المتنزه. ونوه إلى أن المتنزه حريص على توفير بيئة مثالية للطلبة مع وجود طاقم متكامل يرعاهم خلال جميع الزيارات بما يضمن لهم تجربة لعب ممتعة.
وتابع: «توفر الزيارات المدرسية لمتنزه عذاري فرصة لتعزيز التعلم التفاعلي وتقديم تجربة ترفيهية تعليمية للطلاب خارج أسوار الفصول الدراسية، فضلا عن الاستمتاع بمجموعة واسعة من الألعاب، وسيتم خلال كل زيارة توفير مرشدين لتوجيه الطلاب إلى الألعاب المناسبة لأعمارهم ومستوياتهم، ويشرحون لهم قواعد السلامة والتعليمات اللازمة للاستمتاع بالألعاب بأمان. وضعنا برامج متميزة لجعل كل زيارة للمتنزه بمثابة تجربة استثمارية لطلبة جميع المراحل».
يعتبر متنزه عذاري وجهة من الوجهات الترفيهية الرئيسية في مملكة البحرين. ويضمّ المتنزه 38 لعبة خارجية وداخلية تلائم جميع الأفراد من مختلف الأعمار. ويلتزم المتنزه بمطابقة جميع الألعاب بمعايير الصيانة العالمية، فيما تلبي جُلّ مرافقه اشتراطات الأمن والسلامة بموجب الشهادة الخاصة بالأمن والسلامة التي منحت لشركة تطوير متنزه عذاري بما يتماشى مع حرصها على سلامة وأمن مرتادي المتنزه.
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