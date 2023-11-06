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في أمسية لجمعية تاريخ وآثار البحرينالبروفيسور الحواج يفتح كتاب الذكريات في ((أيام من عمري))

11/6/2023 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬أمسية‭ ‬مفعمة‭ ‬بعبق‭ ‬زمن‭ ‬الطيبين‭ ‬والنجاح‭ ‬والانجاز،‭ ‬استضافت‭ ‬جمعية‭ ‬تاريخ‭ ‬وآثار‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬موسمها‭ ‬الثقافي‭ ‬70،‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج،‭ ‬الذي‭ ‬سلط‭ ‬الأضواء‭ ‬على‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬تجربته‭ ‬الحياتية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬اتسم‭ ‬بمشاعر‭ ‬المحبة‭ ‬والاريحية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬أيام‭ ‬من‭ ‬عمري‭).‬

انطلقت‭ ‬الفعالية‭ ‬بكلمة‭ ‬لرئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬أمين‭ ‬الذي‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬الجمعية‭ ‬بالتعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الجامعية‭ ‬التي‭ ‬تزخر‭ ‬بالكفاءات‭ ‬العلمية‭ ‬والأكاديمية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬مرحبا‭ ‬بضيف‭ ‬الأمسية‭ ‬وجمهور‭ ‬الحاضرين‭ ‬متمنيا‭ ‬للأمسية‭ ‬كل‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬

وقال‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬الأشياء‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬الانسان‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬سيرته،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬طفولته‭ ‬الأولى‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬المخارقة‭ ‬بالمنامة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬وفرضة‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬الكلمة‭ ‬العملة‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬بالكلمة‭ ‬تتم‭ ‬معاملات‭ ‬وصفقات‭ ‬كبيرة‭ ‬بمبالغ‭ ‬ضخمة‭.. ‬وتطرق‭ ‬الحواج‭ ‬إلى‭ ‬تجربته‭ ‬مع‭ ‬أخوته‭ ‬حين‭ ‬فقد‭ ‬والدته‭ ‬وكان‭ ‬لم‭ ‬يتجاوز‭ ‬السبع‭ ‬سنين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬تجربة‭ ‬فقد‭ ‬والدتي‭ ‬رحمها‭ ‬الله‭ ‬كانت‭ ‬صعبة‭ ‬ومريرة،‭ ‬لكن‭ ‬والدي‭ ‬رحمه‭ ‬الله‭ ‬أخذ‭ ‬دور‭ ‬الأب‭ ‬والأم‭ ‬حتى‭ ‬تزوج‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬وصيتها‭ ‬من‭ ‬ابنة‭ ‬عمتها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تناول‭ ‬الحواج‭ ‬بالحديث‭ ‬ما‭ ‬تعلمه‭ ‬من‭ ‬والده‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬عالية‭ ‬للصدق‭ ‬وحفظ‭ ‬الأمانة‭ ‬والاحسان‭ ‬إلى‭ ‬الآخرين‭.‬

ومما‭ ‬استذكره‭ ‬الحواج‭ ‬تعلمه‭ ‬صناعة‭ ‬البشوت‭ ‬من‭ ‬الحاج‭ ‬خميس‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭ ‬والصعوبات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يلقاها‭ ‬في‭ ‬الحياكة‭ ‬لأنه‭ ‬أعسر‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يعرضه‭ ‬للعقوبة‭ ‬البدنية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭.‬

ومن‭ ‬المحرق‭ ‬أيضا‭ ‬تنامت‭ ‬الروح‭ ‬القومية‭ ‬والعربية‭ ‬في‭ ‬شخصية‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬كما‭ ‬يسرد‭ ‬معرفا‭ ‬بتجربته،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬عاشته‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬متقدمة‭ ‬وزاخرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وبدأت‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬جامعة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمع‭ ‬معه‭ ‬مؤسسين‭ ‬من‭ ‬الأكاديميين‭ ‬الاعلام‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬وشرعوا‭ ‬في‭ ‬خطواتهم‭ ‬نحو‭ ‬تأسيس‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬اصطدمت‭ ‬بصخرة‭ ‬وجهة‭ ‬النظر‭ ‬التقليدية‭ ‬آنذاك‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬واختصاص‭ ‬الدول‭ ‬وليس‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭.‬

إلى‭ ‬أن‭ ‬توجت‭ ‬جهود‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬بالنجاح‭ ‬مع‭ ‬انطلاقة‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬حيث‭ ‬نجح‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭ ‬في‭ ‬استصدار‭ ‬ترخيص‭ ‬أول‭ ‬جامعة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬تصويت‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬دولة‭ ‬البحرين‭ ‬تشجع‭ ‬إنشاء‭ ‬الجامعات‭ ‬الأهلية‭ ‬والخاصة‭.‬

يضيف‭ ‬البروفيسور‭ ‬الحواج‭: ‬42‭ ‬عائلة‭ ‬ومؤسسة‭ ‬آمنت‭ ‬بتأسيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بوصفها‭ ‬مشروعا‭ ‬وطنيا‭ ‬تنويريا‭ ‬غير‭ ‬ربحي،‭ ‬وقد‭ ‬نجحت‭ ‬هذه‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬ابتعاث‭ ‬23‭ ‬بحرينيا‭ ‬لدراسة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬أرقى‭ ‬الجامعات‭ ‬العالمية‭ ‬يعمل‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬اليوم‭.‬

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