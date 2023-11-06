في أمسية لجمعية تاريخ وآثار البحرينالبروفيسور الحواج يفتح كتاب الذكريات في ((أيام من عمري))

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- Akhbar Al Khaleej) في أمسية مفعمة بعبق زمن الطيبين والنجاح والانجاز، استضافت جمعية تاريخ وآثار البحرين ضمن فعاليات موسمها الثقافي 70، الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج، الذي سلط الأضواء على ايام من تجربته الحياتية والأكاديمية في لقاء اتسم بمشاعر المحبة والاريحية تحت عنوان (أيام من عمري).
انطلقت الفعالية بكلمة لرئيس الجمعية الدكتور عيسى أمين الذي شدد على اهتمام الجمعية بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الجامعية التي تزخر بالكفاءات العلمية والأكاديمية وفي مقدمتها الجامعة الأهلية، مرحبا بضيف الأمسية وجمهور الحاضرين متمنيا للأمسية كل النجاح والتوفيق.
وقال البروفيسور عبدالله الحواج أن من أصعب الأشياء أن يتحدث الانسان عن نفسه أو سيرته، وأوضح أن طفولته الأولى كانت في المخارقة بالمنامة بالقرب من السوق وفرضة المنامة، حيث كانت الكلمة العملة الأقوى في السوق، بالكلمة تتم معاملات وصفقات كبيرة بمبالغ ضخمة.. وتطرق الحواج إلى تجربته مع أخوته حين فقد والدته وكان لم يتجاوز السبع سنين قائلا: «تجربة فقد والدتي رحمها الله كانت صعبة ومريرة، لكن والدي رحمه الله أخذ دور الأب والأم حتى تزوج بناء على وصيتها من ابنة عمتها في وقت لاحق». كما تناول الحواج بالحديث ما تعلمه من والده من قيمة عالية للصدق وحفظ الأمانة والاحسان إلى الآخرين.
ومما استذكره الحواج تعلمه صناعة البشوت من الحاج خميس في سن مبكرة والصعوبات التي كان يلقاها في الحياكة لأنه أعسر ما كان يعرضه للعقوبة البدنية في العديد من الأحيان.
ومن المحرق أيضا تنامت الروح القومية والعربية في شخصية البروفيسور الحواج كما يسرد معرفا بتجربته، مع ما عاشته المحرق من تجربة متقدمة وزاخرة في هذا المجال.
وبدأت رحلته نحو العمل على تأسيس جامعة خاصة في مملكة البحرين وجمع معه مؤسسين من الأكاديميين الاعلام من البحرين ودول الخليج وشرعوا في خطواتهم نحو تأسيس الجامعة التي اصطدمت بصخرة وجهة النظر التقليدية آنذاك التي كانت ترى أن التعليم من مسؤوليات واختصاص الدول وليس أي جهة أخرى.
إلى أن توجت جهود البروفيسور الحواج بالنجاح مع انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، حيث نجح البروفيسور الحواج في استصدار ترخيص أول جامعة خاصة في البحرين بعد 3 أسابيع من تصويت شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني، الذي جاء فيه أن دولة البحرين تشجع إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة.
يضيف البروفيسور الحواج: 42 عائلة ومؤسسة آمنت بتأسيس الجامعة الأهلية بوصفها مشروعا وطنيا تنويريا غير ربحي، وقد نجحت هذه الجامعة في ابتعاث 23 بحرينيا لدراسة الدكتوراه في أرقى الجامعات العالمية يعمل عدد منهم في التدريس في الجامعة الأهلية اليوم.
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