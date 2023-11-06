تخريج الدورة العسكرية المتخصصة للضباط
التاريخ
11/6/2023 7:12:49 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين حفل تخريج إحدى الدورات العسكرية المتخصصة للضباط، بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وذلك صباح أمس.
وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم قُدم إيجاز عن الدورة، بعدها قام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتسليم الشهادات للخريجين والجوائز التقديرية للمتفوقين.
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