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تخريج الدورة العسكرية المتخصصة للضباط

11/6/2023 7:12:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقيم‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬حفل‭ ‬تخريج‭ ‬إحدى‭ ‬الدورات‭ ‬العسكرية‭ ‬المتخصصة‭ ‬للضباط،‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬غانم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات،‭ ‬وذلك‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وبعد‭ ‬تلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم‭ ‬قُدم‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬الدورة،‭ ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات‭ ‬بتسليم‭ ‬الشهادات‭ ‬للخريجين‭ ‬والجوائز‭ ‬التقديرية‭ ‬للمتفوقين‭. ‬

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