((مالية الشورى)) تناقش توصيات المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأبدى‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬بشأن‭ ‬توصيات‭ ‬المؤتمر‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬استثمار‭ ‬آمنة‭ ‬ومستدامة‭ ‬وتنافسية‭ ‬تتوافر‭ ‬فيها‭ ‬كافة‭ ‬ضمانات‭ ‬العدالة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬تنظيم‭ ‬محددات‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬والسياسية،‭ ‬والقانونية‭ ‬والإدارية،‭ ‬والأمنية‭.‬

كما‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬بين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭. ‬

فيما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬للسنة‭ ‬المالية‭ ‬المنتهية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تدقيقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وأشادت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالتعاون‭ ‬الإيجابي‭ ‬والدائم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬كريمة‭ ‬محمد‭ ‬العباسي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬التي‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬والإجابة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬التساؤلات‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬