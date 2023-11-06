((مالية الشورى)) تناقش توصيات المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها المنُعقد برئاسة خالد حسين المسقطي، توصيات المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان «القانون وحماية الاستثمار»، الذي يهدف إلى خلق مؤسسات تنافسية تتمتع بشراكات قوية، وتعمل على تعزيز الاستثمار المبتكر ودعم عجلة التنمية والاقتصاد، من أجل تحقيق مجتمع مستدام يتمتع ببيئة استثمارية عادلة وجاذبة، وتوفير بيئة تشريعية وقانونية متطورة لتشجيع حماية الاستثمار.
وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشأن توصيات المؤتمر التي تهدف إلى خلق بيئة استثمار آمنة ومستدامة وتنافسية تتوافر فيها كافة ضمانات العدالة، بما يعزز تنظيم محددات الاستثمار الاقتصادية، والسياسية، والقانونية والإدارية، والأمنية.
كما اطلعت اللجنة على موضوع تشكيل اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية لدعم احتياجات المرأة في التنمية.
فيما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، التي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأشادت اللجنة في ذات الاجتماع بالتعاون الإيجابي والدائم من قبل المسؤولين في الأمانة العامة على رأسهم كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، التي حرصت على توفير كافة المعلومات المطلوبة، والإجابة عن جميع التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة.
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