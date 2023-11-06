البحرين تؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ولي العهد رئيس الوزراء يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي الأوضاع في القطاع
تـأكـيـد رفـض الـمـمـلـكـة القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني مـن أرضــه
جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والسيدة كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال الاتصال تمت مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد سموه أهمية وقف إطلاق النار لهدنة إنسانية وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ومن دون عوائق، مجدداً سموه موقف مملكة البحرين برفضها القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة من أرضه.
وأكد سموه أهمية توحيد الجهود نحو عدم تفاقم الأوضاع ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي بما يحمي حياة وسلامة الشعوب ومصالح الدول، وأن يكون السلام العادل والشامل والتمسك به هو الخيار الأوحد للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
كما تم خلال الاتصال استعراض ما وصلت إليه الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من مستويات متقدمة، وتأكيد أهمية مواصلة تعزيزها على الأصعدة كافة بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.
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