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البحرين تؤكد أهمية وقف إطلاق النار في غزة

11/6/2023 7:12:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ولي العهد رئيس الوزراء يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي الأوضاع في القطاع

تـأكـيـد رفـض الـمـمـلـكـة القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني مـن أرضــه

جرى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والسيدة‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

وخلال‭ ‬الاتصال‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لهدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والمحتجزين،‭ ‬وضرورة‭ ‬فتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق،‭ ‬مجدداً‭ ‬سموه‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬برفضها‭ ‬القاطع‭ ‬لأي‭ ‬تهجير‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬أرضه‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬عدم‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬ووقف‭ ‬وتجنب‭ ‬العنف‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬بما‭ ‬يحمي‭ ‬حياة‭ ‬وسلامة‭ ‬الشعوب‭ ‬ومصالح‭ ‬الدول،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬والتمسك‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬استعراض‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيزها‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التطلعات‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭. ‬

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