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أكثر من عشرة آلاف شهيد في غزة بعد شهر من العدوان

11/6/2023 7:12:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬تجاوزت‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬العشرة‭ ‬آلاف،‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المنصرم‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬انتهاكات‭ ‬الاحتلال‭ ‬المتكررة‭ ‬بحق‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومقدساتهم‭.‬

ويرفض‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاستجابة‭ ‬للنداءات‭ ‬المتزايدة‭ ‬لإقرار‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭.

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬إن‭ ‬الحصيلة‭ ‬بلغت‭ ‬10022‭ ‬شهيدا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬31‭ ‬من‭ ‬الحرب‭. ‬

وبحسب‭ ‬القدرة‭ ‬فإن‭ ‬292‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬شنها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬اتهمه‭ ‬‮«‬بارتكاب‭ ‬19‭ ‬مجزرة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬الوزارة،‭ ‬فإن‭ ‬الحصيلة‭ ‬تشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬طفل،‭ ‬وغالبية‭ ‬الشهداء‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭. ‬

وتتواصل‭ ‬المعارك‭ ‬العنيفة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬المعارك‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬تترافق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬كبيرة‮»‬‭ ‬بلغ‭ ‬عددها‭ ‬2500‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإخراج‭ ‬مقاتلي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬المتحصنين‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬أنفاق‭. ‬

وبثت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬أمس‭ ‬مشاهد‭ ‬فيديو‭ ‬لتصدي‭ ‬مقاتليها
للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬التقدم‭ ‬شرق‭ ‬خانيونس‭ ‬بقطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتدمير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬آلياتها‭. ‬

‭ ‬وأظهرت‭ ‬المشاهد،‭ ‬التي‭ ‬بثها‭ ‬‮«‬المركز‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للإعلام‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أمس،‭ ‬‮«‬جانب‭ ‬من‭ ‬تصدي‭ ‬مجاهدي‭ ‬القسام‭ ‬لقوات‭ ‬العدو‭ ‬التي‭ ‬حاولت‭ ‬التقدم‭ ‬شرق‭ ‬خانيونس‭ ‬وتدمير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬آلياتها‮»‬‭.

وكشفت‭ ‬مشاهد‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬مدتها
دقيقة‭ ‬و32‭ ‬ثانية،‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬وهم‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬نفق‭ ‬وبيدهم‭ ‬قذائف‭ ‬صاروخية‭ ‬يوجهونها‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الآليات،‭ ‬مبينة
انفجار‭ ‬ثلاث‭ ‬آليات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬وتصاعد‭ ‬الدخان‭ ‬منها‭ ‬وسحبها‭ ‬بعد‭ ‬تدميرها‭. ‬

‭ ‬وكانت‭ ‬كتائب‭ ‬‮«‬القسام‮»‬‭ ‬أعلنت‭ ‬أمس‭ ‬تدمير‭ ‬دبابة‭ ‬وأربع‭ ‬آليات‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المتوغلة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬وقالت‭ ‬‮«‬القسـام‮»‬،‭ ‬في‭ ‬منشور‭: ‬‮«‬دمرنا‭ ‬أربع‭ ‬آليات‭ ‬صهيونية‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬مخيم‭ ‬الشاطئ‭ ‬وحي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬بقذائف‭ ‬الياسين‭ ‬105‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‮»‬‭ (‬الإثنين‭). ‬

‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬دبابة‭ ‬للاحتلال‭ ‬متوغلة‭ ‬جنوب‭ ‬تل‭ ‬الهوا‭ ‬بقذيفة‭ ‬‮«‬الياسين‭ ‬105‮»‬‭.

ودوّت‭ ‬صافرات‭ ‬الإنذار‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬ومدن‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واعترض‭ ‬الجيش‭ ‬صواريخ‭ ‬عدة‭ ‬قادمة‭ ‬منه‭. ‬

وشددت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حصارا‭ ‬بحريا‭ ‬وجويا‭ ‬وبريا‭ ‬تفرضه‭ ‬أساسًا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬السلطة‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2007‭. ‬

ودعا‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬جوناثان‭ ‬كونريكوس‭ ‬الاثنين‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مدنيين‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬سيسمح‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬بتفكيك‭ ‬حماس‭ ‬معقلا‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬حتى‭ ‬نحقّق‭ ‬هدفنا‭ ‬النهائي‭ ‬المتمثل‭ ‬بتحرير‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬برمته‭ ‬من‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬

واتهم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭ ‬حماس‭ ‬مجددا‭ ‬بشق‭ ‬أنفاق‭ ‬تحت‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمدارس‭ ‬وأماكن‭ ‬العبادة‭ ‬يحتمي‭ ‬فيها‭ ‬مقاتلوها‭ ‬ويخططون‭ ‬لهجمات‭. ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تنفي‭ ‬ذلك‭. ‬

بالمقابل‭ ‬قال‭ ‬المكتب‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إنه‭ ‬يتلقى‭ ‬عشرات‭ ‬المناشدات‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬الجثامين‭ ‬بالشوارع‭ ‬بمناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ممن‭ ‬حاولوا‭ ‬التوجه‭ ‬للممر‭ ‬الآمن‭ ‬المزعوم‭ ‬احتماء‭ ‬من‭ ‬غارات‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬سلامة‭ ‬معروف،‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أن‭ ‬أوامر‭ ‬الخروج‭ ‬التي‭ ‬يروجها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عبر‭ ‬المنشورات‭ ‬الجوية‭ ‬والاتصالات‭ ‬والإعلانات‭ ‬الممولة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬هي‭ ‬دليل‭ ‬إدانة‭ ‬له‭ ‬لأنه‭ ‬يأمر‭ ‬المواطنين‭ ‬للتوجه‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬ويقصفهم‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬ويقطع‭ ‬وصول‭ ‬الإسعافات‭ ‬إليهم‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طواقم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬والإسعاف‭ ‬والطوارئ‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬الجرحى‭ ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬القتلى‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬التي‭ ‬يزعم‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنها‭ ‬آمنة‮»‬‭.‬

كما‭ ‬فند‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬صحة‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حول‭ ‬المستشفيات‭ ‬منوها‭ ‬بأنها‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬فقط،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬الاستعداد‭ ‬التام‭ ‬لاستقبال‭ ‬لجنة‭ ‬أممية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬المستشفيات‭. ‬

كما‭ ‬ناشد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬والصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬لحماية‭ ‬المستشفيات‭ ‬من‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬وتحريضه‭ ‬المستمر‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬صرح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للمستشفيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بخروج‭ ‬16‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

وأكدت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يشن‭ ‬‮«‬قصفا‭ ‬كثيفا‮»‬‭ ‬حول‭ ‬مستشفيات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع،‭ ‬حيث‭ ‬قطعت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الاتصالات‭ ‬الهاتفية‭ ‬والإنترنت‭. ‬وسُجّل‭ ‬خصوصا‭ ‬قصف‭ ‬قرب‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭. ‬

وأصدر‭ ‬مسؤولو‭ ‬الوكالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬بيانا‭ ‬مشتركا‭ ‬مطالبين‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬إنساني‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬مسؤولو‭ ‬الوكالات‭ ‬الأممية‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬السماح‭ ‬بدخول‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والدواء‭ ‬والوقود‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لمساعدة‭ ‬السكان‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية‭. ‬لقد‭ ‬مر‭ ‬30‭ ‬يوما‭. ‬هذا‭ ‬يكفي‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬هذا‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

كذلك،‭ ‬دعا‭ ‬مسؤولو‭ ‬الوكالات‭ ‬الأممية‭ ‬حماس‭ ‬إلى‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬اسيرا‭ ‬نقلتهم‭ ‬الحركة‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬حاضين‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬التزاماته‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬

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