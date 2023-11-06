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الـرميـحـي: إدراج أسهـم ((ألـبـا)) في السوق السعودي نهاية العام القادم

11/6/2023 7:12:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭: ‬

كشف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬ألبـا‮»‬‭ ‬خالد‭ ‬الرميحي‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ادراج‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬الرميحي‭ ‬لـ«أخبـار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬دراسة‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬سيولة‭ ‬الأسهم‭ ‬وتداولها‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬ثمن‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشركات‭ ‬بحجمها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تعتبر‭ ‬‮«‬ألبـا‮»‬‭ ‬صاحبة‭ ‬الثمن‭ ‬المضاعف‭ ‬بينها‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬السيولة‭ ‬والتداول‭ ‬بالأسهم‭ ‬سيتضح‭ ‬ثمن‭ ‬الشركة‭ ‬الفعلي‭.‬

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