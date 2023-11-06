الـرميـحـي: إدراج أسهـم ((ألـبـا)) في السوق السعودي نهاية العام القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت مروة أحمد:
كشف رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين «ألبـا» خالد الرميحي أنه من المتوقع ادراج أسهم الشركة في السوق السعودي خلال نهاية عام 2024.
وقال الرميحي لـ«أخبـار الخليج» إن الشركة مازالت في مرحلة دراسة هذه المبادرة مشيرًا إلى أنها ستساهم في سيولة الأسهم وتداولها مؤكدًا أن ثمن شركة ألمنيوم البحرين مقارنةً بشركات بحجمها في الخارج تعتبر «ألبـا» صاحبة الثمن المضاعف بينها وعن طريق السيولة والتداول بالأسهم سيتضح ثمن الشركة الفعلي.
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