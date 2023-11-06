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بتكليف من جلالة الملكوزير الديوان الملكي يتسلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية

11/6/2023 7:12:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بتكليف‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬تسلّم‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الـ20‭ ‬لديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬للسنة‭ ‬المهنية‭ (‬2022-2023‭).‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وبالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬كوادره،‭ ‬وما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬حُسن‭ ‬إدارته‭ ‬ومشروعية‭ ‬إنفاقه،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬المهنية‭ ‬والشفافية‭.‬

ونوّه‭ ‬بأداء‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬لمسؤولياته‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقلالية‭ ‬عمله‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬يضمن‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والكفاءة‭ ‬والتوظيف‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد،‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬للديوان‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونماء‭ ‬منذ‭ ‬إنشائه‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬والتوجيه‭ ‬السديد‭ ‬والرعاية‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬يحظى‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬التطوير‭ ‬المستقبلية‭ ‬للديوان،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬برفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الموظفين‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬المؤسسة‭ ‬والتحوّل‭ ‬الرقمي‭ ‬والاستخدام‭ ‬الفعّال‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقابية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الحديث‭ ‬منها‭ ‬كالرقابة‭ ‬على‭ ‬نظم‭ ‬المعلومات‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وغيرها‭.‬

وأشار‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أعمال‭ ‬الرقابة‭ ‬التي‭ ‬أنجزها‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬شملت‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والخدمية،‭ ‬موضحًا‭ ‬أن‭ ‬التقرير‭ ‬جاء‭ ‬متضمنًا‭ ‬الملاحظات‭ ‬الجوهرية‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬توصلت‭ ‬إليها‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الرقابة‭ ‬التي‭ ‬أنجزتها‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المهنية‭ ‬2022‭-‬2023‭.‬

وبيّن‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬المهنية‭ ‬الماضية‭ ‬إنجاز‭ (‬106‭) ‬مهمات‭ ‬رقابية،‭ ‬أصدر‭ ‬بموجبها‭ (‬160‭) ‬تقريرًا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ (‬109‭) ‬تقارير‭ ‬متابعة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬المشمولة‭ ‬بالرقابة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التوصيات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬نحو‭ ‬1127‭ ‬توصية‭.

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