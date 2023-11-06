مـصـلـحـة البحرين وأبنائـهـا أولاً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن التعاون البناء والمثمر كان وسيظل دائماً عنواناً لتكاملية العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تحقيق تطلعات المواطن باعتباره الهدف الجامع لكافة الجهود الوطنية من قبل كافة أعضاء فريق البحرين، مشيرًا سموه إلى أن مصلحة البحرين وأبنائها أولاً وهي الأساس لكافة الجهود والأدوار الوطنية التي يقوم بها أبناء البحرين من مختلف مواقع المسؤولية والتي تحظى بكامل الدعم والاهتمام لمواصلة تحقيق الإنجازات وبناء حاضر ومستقبل أفضل للجميع بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر القضيبية أمس أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، حيث أشاد سموه بالدور البارز لأعضاء السلطة التشريعية وجهودهم الرامية لمواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يدعم مسارات العمل الوطني، لافتا سموه إلى حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بأعلى معايير الاتقان والجودة والكفاءة، وتطوير الخدمات الحكومية بالتعاون مع السلطة التشريعية لما فيه صالح الوطن والمواطن.
وقال سموه «إن العمل في مسيرة التنمية والبناء مشترك يساهم فيها الجميع بروح الفريق الواحد لتمضي قدماً بطموحٍ لا حد له وعزيمة مخلصة نحو تقدم ورفعة مملكة البحرين»، مؤكداً سموه أن البحرين بخير ولله الحمد بقيادة مليكها المعظم وتعاضد أبنائها ووعيهم وشغفهم نحو تعزيز تقدمها وتطورها وحفظ أمنها واستقرارها.
من جانبهما، أعرب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى عن شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من اهتمام وحرص دائم على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
MENAFN06112023000055011008ID1107381830
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.