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مـصـلـحـة البحرين وأبنائـهـا أولاً

11/6/2023 7:12:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬والمثمر‭ ‬كان‭ ‬وسيظل‭ ‬دائماً‭ ‬عنواناً‭ ‬لتكاملية‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطن‭ ‬باعتباره‭ ‬الهدف‭ ‬الجامع‭ ‬لكافة‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كافة‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مصلحة‭ ‬البحرين‭ ‬وأبنائها‭ ‬أولاً‭ ‬وهي‭ ‬الأساس‭ ‬لكافة‭ ‬الجهود‭ ‬والأدوار‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬المسؤولية‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬بكامل‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬وبناء‭ ‬حاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬أفضل‭ ‬للجميع‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لأعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وجهودهم‭ ‬الرامية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬لافتا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التنموية‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الاتقان‭ ‬والجودة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬إن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬مشترك‭ ‬يساهم‭ ‬فيها‭ ‬الجميع‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لتمضي‭ ‬قدماً‭ ‬بطموحٍ‭ ‬لا‭ ‬حد‭ ‬له‭ ‬وعزيمة‭ ‬مخلصة‭ ‬نحو‭ ‬تقدم‭ ‬ورفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بخير‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬بقيادة‭ ‬مليكها‭ ‬المعظم‭ ‬وتعاضد‭ ‬أبنائها‭ ‬ووعيهم‭ ‬وشغفهم‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمها‭ ‬وتطورها‭ ‬وحفظ‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭.‬

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

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