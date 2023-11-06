مـصـلـحـة البحرين وأبنائـهـا أولاً

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعلي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لأعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬وجهودهم‭ ‬الرامية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬لافتا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬التنموية‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬الاتقان‭ ‬والجودة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬‮«‬إن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭ ‬مشترك‭ ‬يساهم‭ ‬فيها‭ ‬الجميع‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لتمضي‭ ‬قدماً‭ ‬بطموحٍ‭ ‬لا‭ ‬حد‭ ‬له‭ ‬وعزيمة‭ ‬مخلصة‭ ‬نحو‭ ‬تقدم‭ ‬ورفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بخير‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬بقيادة‭ ‬مليكها‭ ‬المعظم‭ ‬وتعاضد‭ ‬أبنائها‭ ‬ووعيهم‭ ‬وشغفهم‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬تقدمها‭ ‬وتطورها‭ ‬وحفظ‭ ‬أمنها‭ ‬واستقرارها‭.‬

من‭ ‬جانبهما،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬شكرهما‭ ‬وتقديرهما‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبديه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬وحرص‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬