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صرف دعم لهذه الفئة من المواطنين نهاية الشهر الحالي

11/6/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المهندس عبد الرحيم الوريكات مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، أن صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر أيلول للعام 2023 سيبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 27 من شهر تشرين الثاني من هذا العام .
وبين المهندس الوريكات أن المشغلين الذين لم يستخدموا هذا الدعم لشهر تموز وآب بالإضافة لشهر أيلول أن يسارعوا لاستخدامه من هذا العام قبل 31/12/2023 كونه سيتم انهاء الاستخدام لهذا الدعم في هذا التاريخ واغلاق البيانات المالية للعام 2023.
وأشار المهندس الوريكات أن هذا الصرف يأتي وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولفت المهندس الوريكات إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن شهر أيلول من الربع الثالث لهذا العام، وبإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن .
وأضاف المهندس الوريكات، أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة الأردنية في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للركاب للتخفيف على المواطنين مستخدمي وسائط النقل العام من خلال عدم رفع الأجور وتحمل ودفع هذه التكاليف للمشغلين من خلال صرفها لمستحقيها بتعبئة المحروقات حسب نوع الوقود المستخدم لواسطة النقل ومن خلال محطات المحروقات المعتمدة في كل محافظة.




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